Get the full experience: Die digitale Rheinwerk Online Marketing Konferenz 2023

„Tolle, spannende und inforeiche Veranstaltung mit gut ausgewählten Themen und Rednern.“ – Feedback eines Teilnehmers.

Wenn du dich für SEO, E-Commerce, Content-Marketing und Co interessierst, sollte die Rheinwerk Online Marketing Konferenz bereits seit drei Jahren in deinem Terminkalender rot markiert sein. Den Rheinwerkern gelingt es mit jeder Veranstaltung, das geballte Know-how aus den beliebten Fachbüchern erfolgreich auf die digitale Bühne zu bringen. Gemeinsam mit dem Fachbeirat der Konferenz, in dem auch die SEO- und Content-Experten Sebastian Erlhofer und Robert Weller sitzen, entsteht eine Konferenz, bei der Wissenstransfer und Praxis perfekt ausbalanciert sind.

Marketing in Hülle und Fülle: Online-Konferenz und Workshops

Unter dem Motto „Get the full experience“ gibt es auch dieses Jahr ganz viel Wissen und Best Practices für dein Online-Marketing. Über 20 Expertinnen und Experten teilen vom 15. bis 17. Mai auf der digitalen Bühne ihr Wissen mit dir. Am Konferenztag bekommst du den Rundumblick: Was ist neu im Marketing? KI im Marketing, der heißeste Trend – was taugen ChatGPT und Co bei der Content-Erstellung? Was hat sich bei Google Analytics getan? Wie starten deine Kampagnen auf Instagram und Tiktok durch? Alle diese Fragen und jede Menge Tipps und Beispiele bietet dir die Online-Konferenz. Mit dabei sind Markus Hövener von Bloofusion, Social-Media-Jongleurin Anna Turner, SEO-Koryphäe Sebastian Erlhofer, Storytellerin Petra Sammer und viele mehr. Und damit ist noch lange nicht Schluss!

In sechs Workshops lernstdu ganz intensiv und praxisnah, wie du dein Online-Marketing verbesserst. Je drei Tagesworkshops und drei zweitägige Masterclasses stehen dir zur Auswahl. Wer zu spät kommt, hat das Nachsehen: Die Online-Seminare sind limitiert auf 15 Plätze. So bleibt viel Zeit für konkrete Fragen an die Trainerinnen und Trainer, denn das Üben steht im Mittelpunkt. Die Workshop-Themen decken alles ab, was Marketer-Herzen höher schlagen lässt: SEO, Google Ads, Webanalyse, Social Ads, Content und Texten.

Darum solltest du bei der Konferenz dabei sein

Du brennst für Keywords, KPI und Content? Dann ist die Online-Veranstaltung genau das Richtige für dich. Deinen Texten fehlt es an Biss, deine Kampagnen dümpeln vor sich hin, deine Reichweite langt gerade mal bis zum Zeigefinger auf deiner Tastatur? Jetzt ist deine Chance, dich mit Tools und Techniken zu rüsten, um endlich durchzustarten. Und das Beste: Du kannst dir alle Vorträge auch nachträglich anschauen! So verpasst du nichts, brauchst nicht mitzuschreiben und tankst dich entspannt (und umweltfreundlich) mit Infos voll. Die Vortragsfolien gibt es nach der Konferenz natürlich mit dazu. Sei dabei und freue dich auf drei Tage Online-Marketing pur.

Das Event im Überblick

Rheinwerk Online Marketing Konferenz 2023

Ort und Datum: Digitale Online-Marketing-Konferenz inklusive Workshops vom 15. bis 17. Mai

Themen:

KI im Marketing: ChatGPT und Co auf dem Prüfstand

SEO, Webanalyse und SEA

Conversion-Optimierung und E-Mail-Marketing

Content-Kreation und Content-Marketing

Storytelling und Copy-Text

Social Ads und Social Media

Tickets:

Es gibt 5 Ticketkategorien:

Einfaches Konferenzticket (229,- Euro)

Workshop-Ticket (590,- Euro)

Masterclass-Ticket (690,- Euro)

Kombiticket „Deep Dive“ (690,- Euro)

Kombiticket „The full experience“ (849,- Euro)

Gruppenrabatte sind möglich, einfach bei Rheinwerk anfragen.