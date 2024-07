Gleichberechtigt oder gleichgestellt: Wo war nochmal der Unterschied?

Ein Forschungsteam der Zeppelin-Universität hat sich in den vergangenen Monaten die Führungsriege von insgesamt 1.420 kommunalen Unternehmen in 69 deutschen Städte genauer angeschaut. Das Ergebnis der neu veröffentlichten Studie: 461 der insgesamt 2.087 Vorstands-, Geschäftsleitungs- oder Geschäftsführungsposten, also rund 22,1 Prozent, waren zum April 2024 mit Frauen besetzt.