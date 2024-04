GREENTECH FESTIVAL: Das Nachhaltigkeitsfestival geht wieder an den Start

Das GREENTECH FESTIVAL wird erneut zum Treffpunkt für Vordenker:innen, Unternehmer:innen, Führungspersönlichkeiten und Aktivist:innen – mit Besucher:innen aus der ganzen Welt und mit einer neuen Location in der Messe Berlin. Dabei werden internationale Impulse aus der Hauptstadt für den grünen Wandel gesetzt. Tickets gibt es schon ab 19 Euro!

Unter dem Motto „Accelerating Change from Berlin“ sind zur neuesten Ausgabe von Europas führendem Nachhaltigkeitsfestival alle eingeladen, zusammenzuarbeiten, zu diskutieren, umzudenken, neue Wege zu finden und so das immense Potenzial von grünen Technologien zum Leben zu erwecken.

Das einzigartige Eventkonzept des GREENTECH FESTIVALs setzt sich aus den GREEN AWARDS, der GTF CONFERENCE sowie der GTF EXHIBITION zusammen. Neben prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft werden über 20.000 Besucher:innen, mehr als 200 Aussteller:innen in vier Hallen und rund 200 Speaker:innen auf sechs Bühnen erwartet, die den Wandel von Berlin aus mitgestalten wollen.

Den exklusiven Auftakt des GREENTECH FESTIVALs bilden am 15. Mai die glamouröse Abendgala im Rahmen der GREEN AWARDS, präsentiert von Audi, bei denen innovative und herausragende Projekte, die den Umwelt- und Ressourcenschutz unterstützen, prämiert werden. Die diesjährigen Preisträger:innen in den Kategorien Youngster, Pioneer und Milestone werden vor einem geladenen Publikum mit einem der renommierten GREEN AWARDS ausgezeichnet.

Was dich erwartet

Im Rahmen der CONFERENCE, präsentiert von Vodafone, am 16. und 17. Mai werden namhafte Stimmen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft auf der Bühne stehen, um ihre Ideen und Innovationen gegen die Klimakrise und für eine grünere Zukunft zu teilen.

Neben vielen weiteren werden der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, Maja Göbel, Geschäftsführerin der Global Eco Transition, Sandra Dixson-Declèv, Präsidentin vom Club of Rome, Adam Elman, Head of Sustainability, EMEA, Google, Sebastian Klein, Spokesperson taxmenow, oder Stephen Dunbar-Johnson, Präsident der internationalen New York Times, sprechen. Politische Insights werden unter anderem Bundesfinanz­minister Christian Lindner (FDP), Steffi Lemke (B90/Grüne), Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, sowie Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein (CDU), mit den Teilnehmer:innen der GTF CONFERENCE teilen.

Auch auf der parallel stattfindenden EXHIBITION stehen am 16. und am 17. Mai branchenübergreifende Diskussionen, technologische Innovationen, zukunftsweisende Projekte und grüne Lösungen im Vordergrund. Mit dabei sind dieses Jahr innerhalb des Start-Up Lands 50 innovative Startups und spannende Vorreiter:innen der Nachhaltigkeitsszene wie AlongRoute, ONECLIMATE oder BettaF!sh. Außerdem Institutionen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) oder das Europäische Institut für Innovation und Technologie. Auch multinationale Konzerne, wie etwa Audi, Stadler, 1KOMMA5°, Ocell, Blue activity, Elli, WWF, Dr. Hauschka, Lufthansa, Hansgrohe, E.ON, John Deere, Deutsche Bahn und Max Bögl sind dabei. Sie präsentieren im Rahmen des diesjährigen Mottos „Accelerating change from Berlin“ ihre Lösungen, Innovationen und Produkte, die der Klimakrise aktiv entgegenwirken.

Dieses Jahr neu dabei als Initiativpartner ist das Handelsblatt mit dem Summit AI x Green Transition am 16. Mai im Marshall-Haus. Dabei kommen die führenden Köpfe aus Industrie, Startups und Wissenschaft zusammen, um über KI-basierte Lösungen für eine grüne Zukunft zu diskutieren.

Neben dem offiziellen CONFERENCE-Programm und der EXHIBITION kommt auch Entertainment nicht zu kurz. Am 16. Mai findet ab 19.00 Uhr auf der Mainstage ein Konzert mit KAMRAD statt. Auch auf den Outdoor Stages werden diverse Newcomer Bands für musikalische Unterhaltung sorgen. Zudem haben Besucher:innen im Rahmen der Test-Drives auf dem Gelände die Möglichkeit, einen Blick in die Zukunft der Mobilität zu werfen. Hierbei können Fahrzeuge von Novus und eRockit im Rahmen von Testfahrten ausprobiert werden. Mit dem CONFERENCE-Ticket haben Besucher:innen außerdem die Möglichkeit, an thematischen Guided Tours, Bootcamps, Deep Dives oder auch Networking-Sessions teilzunehmen sowie den Abend bei der After Hours Party mit Radio Energy ausklingen zu lassen.

Innovative grüne Technologien für eine nachhaltige Zukunft – das GREENTECH FESTIVAL (GTF) schafft Raum für Menschen mit großartigen Ideen und Innovationen gegen die Klimakrise und für eine grünere Zukunft. Sichere dir dein Ticket und sei vor Ort mit dabei!