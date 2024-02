Risikokapital für Startups: Warum es kaum Geld für Frauen gibt

Gründer:innen kommen offenbar deutlich schwerer an Risikokapital als Männer. Das legt eine Auswertung der Beratungsgesellschaft EY nahe. Demnach bekamen Startups mit rein weiblichen Gründungsteams im vergangenen Jahr nur einen Bruchteil der Summe, die an rein männliche Gründungsteams floss. Konkret gingen 102 Millionen Euro an rein weiblich geführte Teams und damit lediglich zwei Prozent des insgesamt investierten Risikokapitals.