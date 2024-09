Grafische Interfaces und KI: Wenn Agenten unsere Arbeit machen

Egal, ob in Mail-Programmen, Office-Programmen, in der Web-Suche oder bei der Software-Entwicklung: Generative KI wird in immer mehr Tools integriert, um uns dort Aufgaben abzunehmen. Mittelfristig wird es aber möglicherweise gar nicht mehr notwendig sein, KI-Features in einzelne Programme zu integrieren. Stattdessen könnten KI-Agenten direkt auf das Betriebssystem und alle darauf laufenden Apps zugreifen.