Hat KI ein „Recht auf Bildung“?

Egal ob Bild, Text oder Musik: Generative KI erzeugt auf Basis einfacher Prompts bisweilen beeindruckende Inhalte. Das funktioniert aber freilich nur, weil die Systeme zuvor an Unmengen menschgemachter Inhalte trainiert wurden. Deren Urheber erhalten dafür in aller Regel nichts, was wiederum juristische und moralische Fragen aufwirft.