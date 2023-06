Hat mein Job noch Zukunft? So schon!

Hilfe! Werde ich in Zukunft noch gebraucht?

Es gibt sie noch, die Branchen mit den rosigen Aussichten – wo die Fachkräfte gefragt und die Perspektiven langfristig sehr gut sind. Wer beispielsweise einen handwerklichen Beruf ergreift oder in der Gesundheitsbranche arbeitet, hat jedenfalls selten das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Ist der eigene Job einem grundlegenden Wandel unterzogen, sollte man reagieren. Berufe, die stark von der Digitalisierung und neuen Technologien geprägt sind, erfordern Expert:innenwissen, das man regelmäßig updaten sollte. Auch in weniger technologielastigen Branchen werden Data-Science, Cloud-Computing und KI immer wichtiger.

Heißt: Viele Berufe werden sich im Zuge der Digitalisierung stark verändern. Darauf sollte man sich vorbereiten. Macht der Arbeitgeber keine Angebote, kann man selbst aktiv werden – und die eigenen Qualifikationen schnell und einfach ausbauen. Wer sich regelmäßig weiterbildet, läuft den Trends nicht hinterher, sondern bleibt für jedes Unternehmen wertvoll. Das verbessert nicht nur die Karriere- und Gehaltschancen, sondern stärkt auch das Selbstwertgefühl.

Vorteile für die eigene Karriere schaffen: Wie bilde ich mich am besten weiter?

Will man sich gezielt auf akademischem Niveau qualifizieren, dabei aber maximal flexibel bleiben, ist ein zeitgemäßes Onlinestudium eine gute Wahl.

Digitalisierung, aber nicht nur: Welche Skills sind künftig wichtig?

Weil auch die Arbeitswelt von morgen nicht nur aus Bits und Bytes besteht, bietet die akademische Weiterbildung an der SRH Fernhochschule eine Vielzahl an Studienrichtungen. Neben den Bereichen Wirtschaft und Management, Digitalisierung und Technologie findet man dort viele Angebote aus den Themenwelten Kommunikation und Design, Gesundheit und Soziales, Psychologie, Pädagogik und Nachhaltigkeit.

Ergänzend zur fundierten Expertise legen die Dozent:innen großen Wert auf fachübergreifende Future-Skills, die künftig wichtig sein werden. Kreativität, Neugierde, Resilienz und Urteilskraft – Kompetenzen also, die sich immer schon im Arbeitsleben bewährt haben. Wie gesagt: Grund zur Panik gibt es nicht. Wer die Herausforderungen am Arbeitsmarkt angeht und sich weiterbildet, wird auch in Zukunft alle Möglichkeiten haben.

