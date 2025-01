Indiens Plan für Quantencomputer: „In dieser Phase geht es nicht um Wettbewerb“

Der Physiker Rajamani Vijayaraghavan hat bereits während seiner Promotion an der Yale University an supraleitenden Quantensystemen geforscht – und dabei unter anderem auch mit Jay Gambetta zusammengearbeitet, der später für IBM den ersten Quantencomputer in die Cloud gebracht hat. Als Postdoc an der University of California, Berkeley, entwickelte Vijayaraghavan besonders rauscharme Elektronik für Quantencomputer. Seit 2012 leitet er das Quantum Measurement and Control Laboratory am Tata Institute for Fundamental Research, einem der wichtigsten Forschungsinstitute Indiens. Seine Arbeitsgruppe ist dabei, den ersten Quantencomputer Indiens zu bauen.