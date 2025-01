Internet Archive: Wie die Schriften Mahatma Gandhis und andere indische Werke digitalisiert werden

Es ist ein strahlender Augusttag. Im zweiten Stock des Gandhi-Bhavan-Museums im indischen Bengaluru sitzen Menschen vor fünf riesigen Scannern, reihen Bücher auf und blättern Seiten mit Fußpedalen um. Das Museum beherbergt die größte Präsenzbibliothek für gandhianische Philosophie im Bundesstaat Karnataka. Im Laufe des nächsten Jahres wird eine große Auswahl dieser Bücher digitalisiert – darunter die gesammelten Werke Mahatma Gandhis, eine Übersetzung seiner Autobiografie in die südwestindische Sprache Kannada sowie weitere seltene Werke. Sie werden dann in die Sammlung Servants of Knowledge (SoK) des Internet Archive aufgenommen.