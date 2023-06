„Wir machen Informationen für alle Mitarbeitenden zugänglich.“

Unternehmen weltweit sehen sich mit zahlreichen strukturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, die ihre Produktivität bremsen. Der Software-Anbieter für Omnichannel-Content-Management, censhare, setzt daher auf Flexibilität, App-Integrationen und Automatisierung. Wie das Unternehmen seine Produktivität damit aufrechterhält und welche Rolle Slack dabei spielt, erklärt Esther Donatz, CEO bei censhare, im Interview.

Esther, in Zeiten zunehmender Unsicherheit steht das Thema Produktivität bei vielen Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Wie steigert censhare die Produktivität und Effizienz und wie hilft Slack euch dabei?

Mit unserem internen Programm „Fast Forward 2025+“ arbeitet censhare kontinuierlich an der Verbesserung seiner Effizienz sowie Prozesse. Dabei spielt auch Slack eine entscheidende Rolle für uns, denn wir nutzen die Produktivitätsplattform schon seit Jahren für den Großteil unserer digitalen Kommunikation. So konnten wir den internen Wissens- und Informationsaustausch auch mit Funktionen wie Workflows, Bots und App-Integrationen mit Jira, Confluence und GitHub vereinfachen, was unseren Mitarbeiter:innen ermöglicht, produktiver und effizienter zu arbeiten.

Für produktives Arbeiten im gesamten Unternehmen kommt es auf den Austausch von Informationen und Wissen an. Wie macht ihr das bei censhare?

Wir setzen verschiedene Kommunikationskanäle ein, um Mitarbeiter:innen bestmöglich zu informieren. Neben einem internen monatlichen Newsletter organisieren wir regelmäßig Deep Dives zu verschiedenen Themen, sowie ein vierteljährliches „All Hands“-Meeting. Darüber hinaus haben wir verschiedene Slack-Channel eingerichtet, in denen die wichtigsten Informationen für alle Teammitglieder zugänglich sind. So gibt es beispielsweise einen Channel mit Informationen zum aktuellen Tagesgeschäft, oder einen, in dem Aufzeichnungen von „All Hands“-Meetings oder Deep Dives zu finden sind. Selbstverständlich nutzen aber auch die verschiedenen Teams Slack auf ganz unterschiedliche Weise, um miteinander zu kommunizieren und Wissen auszutauschen.

Ihr setzt auf ein hybrides Arbeitsmodell. Wie schafft ihr es, dass eure Mitarbeiter:innen miteinander vernetzt sind und interaktiv bleiben, auch wenn sie nicht immer an einem Ort sind?

Wir haben verschiedene Slack-Channel, die den informellen Austausch und kulturellen Zusammenhalt unseres Teams stärken, egal, wo sich die jeweiligen Kolleg:innen auf der Welt befinden. Die #MediaLounge ist zum Beispiel ein Channel für die gesamte Organisation, in dem wir interessante interne Informationen und wichtige Erfolge austauschen. Wir stellen fest, dass diese Möglichkeiten des Austauschs Mitarbeiter:innen mehr einbeziehen und wir uns dadurch stärker als ein gemeinsames Team wahrnehmen.

Viele Beschäftigte beklagen mit Meetings vollgepackte Arbeitstage als einen wesentlichen Produktivitätskiller. Was unternehmt ihr bei censhare gegen diese zunehmende „Meeting-Fatigue“?

Wir bei censhare haben uns proaktiv dazu entschieden, die Meetingkultur zu verbessern und ihre Dauer aktiv zu verkürzen. Wir tun das, indem wir im Vorfeld klare Ziele für unsere Besprechungen definieren und festlegen, welche Themen besprochen werden sollen. Je nach Anlass sind beispielsweise kleinere Besprechungen oder Eins-zu-eins-Meetings via Huddles in Slack oftmals viel schneller und effizienter, da sie eine digitale Möglichkeit bieten, spontane und informelle Gespräche nachzustellen. Wir nutzen aber natürlich auch eigene Channel und das Canvas-Tool, welche eine gute Möglichkeit bieten, Informationen zu organisieren und schnellstmöglich an die Mitarbeiter:innen heranzutragen.

In der schnelllebigen Zeit von heute haben viele Arbeitnehmer:innen das Gefühl, „always on“ sein zu müssen. Wie unterstützt ihr eure Belegschaft dabei, aktiv abzuschalten?

Da censhare ein globales Unternehmen ist, sind unsere Teams fast rund um die Uhr in verschiedenen Regionen online. Um ein gesundes globales Team zu schaffen, in dem Rücksicht auf alle Mitarbeiter:innen genommen wird, ist die Verwendung von Funktionen wie das Pausieren von Benachrichtigungen während Nichtarbeitszeiten oder die Planung von Nachrichten für einen späteren Versand dabei von unschätzbarem Wert. Die Kommunikation läuft zwar weiter, aber die Nachrichten können so geplant werden, dass sie erst dann ankommen, wenn der oder die Empfänger:in wieder arbeitet. Zudem sind benutzerdefinierte Statusmeldungen, die Urlaube und Zeiten der Nichtverfügbarkeit anzeigen, bei hybriden Arbeitsmodellen unerlässlich. Bei dringlichen Entscheidungen kann so ein alternativer Weg gefunden und eine „Always-on“-Kultur vermieden werden.

Die digitale Infrastruktur, Apps und Software werden für Beschäftigte bei der Arbeitgeberwahl immer entscheidender. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?

Definitiv! Auch censhare bietet hybride Arbeitsmodelle an, um Top-Talente zu halten und zu gewinnen. Wir haben unser Unternehmen jedoch bereits von Anfang an als eine remote-fähige Organisation aufgebaut, da die Mitarbeiter:innen in unseren Abteilungen oftmals aus verschiedenen Regionen weltweit stammen. Slack spielt also eine zentrale Rolle, um unsere Teams miteinander zu verbinden, eine nahtlose und effiziente Zusammenarbeit zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter:innen sich zugehörig und wertgeschätzt fühlen. Zudem dient Slack auch als Grundlage für unsere populäre Remote-Working-Policy, die es Mitarbeitenden ermöglicht, 60 Tage pro Jahr von jedem Ort auf der Welt aus zu arbeiten.

Esther, vielen Dank für das Gespräch!

