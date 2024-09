Preisanalyse zum iPhone 16: Wie lange ihr mit dem Kauf warten solltet

Am 9. September 2024 präsentiert Apple im Rahmen der alljährlichen Keynote wohl auch seine neuen iPhone-16-Modelle: Über Größe, Farben und neue Funktionen des iPhone 16 und 16 Pro wird bereits heftig spekuliert. Zwar sind die Preise noch nicht offiziell bekannt, sie sollen aber zwischen, 949 und 1.449 Euro liegen.

Anzeige Anzeige

Geduld zahlt sich beim iPhone-Kauf aus

Apple-Fans müssen bei der Bestellung also gewohnt tief ins Portemonnaie greifen. Doch lohnt sich diese Investition – oder ist es sogar ratsam, nicht sofort ein Modell der 16er-Reihe zu kaufen, sondern ein wenig zu warten? Expert:innen zufolge konnte man in der Vergangenheit auch bei der iPhone-15-Serie beobachten, wie schon wenige Monate nach Release die Preise für die neuesten Modelle gesunken sind.

Anzeige Anzeige

Die Preisanalyse des Onlineversenders guenstiger.de hat beispielsweise ergeben, dass Kund:innen für das iPhone 15 einen Monat nach Markteinführung 100 Euro, nach vier Monaten bereits satte 20 Prozent weniger zahlen mussten. Nach einem halben Jahr waren auch die Preise für die Plus- und Pro-Modelle um 20 Prozent gesunken. So kostete das iPhone 15 Plus, das 2023 für 1.099 Euro (UVP) auf den Markt kam, sechs Monate später 872 Euro. Ähnliches lässt sich auch auf Konkurrenzplattformen wie Idealo oder Geizhals nachvollziehen.

Das iPhone 15 oder das neue iPhone 16 kaufen – oder gleich aufs iPhone 17 warten?

Im Vergleich zu den 15er-Modellen sollen die Preise für das iPhone 16 wohl ähnlich gestaltet sein, teurer könnte die Pro-Version werden. Hier könnte das iPhone 16 Pro ab einem Preis von 1.329 Euro (UVP) mit rund 130 Euro mehr zu Buche schlagen.

Anzeige Anzeige

Ob sich das iPhone 16 deutlich von der Vorgänger-Serie unterscheidet, wird sich voraussichtlich am 9. September 2024 zeigen. Da sich in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Bildschirmgröße nicht viel verändert hat, wird darüber spekuliert, dass die Displays der 16er-Reihe größer werden. Gerüchten zufolge soll Apple für das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max einen sogenannten Capture Button planen, über dessen tatsächliche Funktion allerdings noch nichts Konkretes bekannt ist. Zudem sind neue Farben sowie ein Upgrade der Akkukapazität, der Kameras und des Betriebssystems zu erwarten.

Anzeige Anzeige

Apple-Enthusiast:innen, die vor allem auf eine Anpassung des Designs hoffen, sollten vielleicht sogar auf das iPhone 17 warten: Die letzte größere Überarbeitung des Designs ist schon mehrere Jahre her, und auch beim iPhone 16 sind keine deutlichen Änderungen zu erwarten. Anders sieht es angeblich beim iPhone 17 aus: Wie ein Insider auf der chinesischen Plattform Weibo behauptet, soll das 2025 erscheinende iPhone 17 das bisher dünnste Apple-Smartphone werden, ganz nach dem Vorbild des neuen iPad Pro. Auch KI-gestützte Funktionen wie Apple Intelligence sind in Teilen im Rahmen einer Beta-Version zwar schon nutzbar, könnten aber ab kommendem Jahr dank zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher direkt auf dem iPhone und nicht wie bisher Cloud-basiert laufen.

Für welches Modell auch immer Kund:innen sich entscheiden: Wer nicht sofort das allerneueste iPhone haben muss, sollte ein wenig Geduld mitbringen oder auch auf spezielle Verkaufsaktionen wie den Black Friday warten, an denen oft signifikante Rabatte zu erwarten sind.

iPhone 15 Pro Max: Die neue iPhone-Familie in Bildern

12 Bilder ansehen iPhone 15 bis 15 Pro Max: Apples 2023er-iPhone-Familie in Bildern Quelle: t3n

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review iPhone