Näher kommst du dem Zeitreisen nicht: Das Technik-Spektakel der ISE 2025

Neu auf der ISE 2025 ist der Hackathon – ein spannender Wettbewerb, bei dem Startups gemeinsam daran arbeiten, ein konkretes Problem zu lösen und in Echtzeit innovative Lösungen zu entwickeln.

Esports Arena

Esports – der sportliche Wettkampf der digitalen Generation – wächst stetig. Die neue Esports Arena der ISE stellt den Einfluss der AV-Technologie auf die Branche und aufkommende Trends vor.

Robotic, AI und Drone Arena

Modernsten Drohnen und Robotern bietet die Robotic, AI und Drone Arena eine Plattform. Hier können sich Ingenieure, Hobbyisten und Studenten messen aber auch kollaborieren um Innovationen entwickeln. An allen vier Messtagetagen werden Hindernisparcours, Luftrennen, Workshops und Schulungen angeboten.

Tech Tours

Die ISE beschränkt sich nicht nur auf die Ausstellungsfläche in der Fira de Barcelona. Die beeindruckenden Tech Tours der ISE geben Besuchern die Möglichkeit die innovativen Technologien des Show Floors in realen Projekten in der ganzen Stadt zu erleben. Unter anderem zum Beispiel in: Beyond Reality: Das Immersive Center im Westfield La Maquinista. Diese revolutionäre immersive Erfahrung lässt die Teilnehmer mithilfe von VR-Headsets und Tracking-Systemen verschiedene Welten erkunden. Oder beim Besuch des SJD (Sant Joan de Déu) Barcelona Children’s Hospital: Besucher des „Cortex“ Control Rooms können den innovativen Einsatz von Robotern im Krankenhaus, bei präoperativen Eingriffen und zur Unterstützung von palliativen Kinderpatienten zu Hause hautnah erleben.

Des weiteren bieten Events mit hochgeschätzten Partnern in der Stadt Barcelona einzigartige Erlebnisse. So zum Beispiel das Projection Mapping am ikonischen Casa Batlló am Wochenende vor der ISE oder das Llum BCN Lights Arts Festival, das dem Bezirk Poblenou am Wochenende nach der Messe mit Lichtinstallationen und Shows ein ganz besonderes Ambiente verleiht.

Bist du bereit die Technik von morgen schon heute zu erleben und deine Visionen für übermorgen zum Leben zu erwecken? Registriere dich noch heute und sichere dir deinen Platz auf der ISE 2025.

Als Leser von t3n kannst du dich mit dem Code „t3ndigpioneers“ kostenlos registrieren und sparst damit 215 Euro. Die ISE 2025 findet vom 4. bis 7. Februar 2025 in der Fira de Barcelona Gran Via statt.

Stay up to date mit den ISE News auf Social Media – follow #ISE2025: