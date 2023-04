Learnfromthebest #meetthebest #bethebest – K5 FUTURE RETAIL CONFERENCE 2023

Die K5 ist die E-Commerce Konferenz des Jahres. 5.000 Besucher:innen, 250 Aussteller, 50 Speaker auf fünf Bühnen mit spannenden Speeches, Deep Dive Masterclasses und Networking in all seinen Formen. Was nicht fehlen darf? Die legendäre K5 CONNECT PARTY! Top Speaker sind in diesem Jahr Tina Müller (Douglas), Dr. Dennis Schmoltzi (Emma), Tarek Müller (About You), Steffen Christ (Oda), Ralf Bühler (Conrad) und viele mehr. Dazu begleiten uns wie immer die besten Expert:innen: Dörte Kaschdailis, Johannes Altmann, Stefan Wenzel, Ruppert Bodmeier & Co.

Dieses Jahr feiert der K5 Commerce Award außerdem Premiere! Im Rahmen der legendären K5 CONNECT PARTY am Abend des 20. Juni wird der K5 Commerce Award den besten Shop-Providern und Agenturen verliehen.

#learnfromthebest – auch in Krisenzeiten

Getreu dem K5 Motto #learnfromthebest geht die K5 FUTURE RETAIL CONFERENCE in die nächste Runde. Nach dem fulminanten zehnten Jubiläum vergangenen Jahres wird sich diesmal einer ganz anderen Herausforderung gestellt, die Händler, Marken, Hersteller sowie Dienstleister und Agenturen gleichermaßen betrifft: Wie gelingt der Weg aus der Krise? Erst die Pandemie, die vielen E-Commercler:innen einen enormen Aufschwung verschaffte, dann der andauernde Ukraine-Krieg mit seinen Lieferengpässen und Ressourcenknappheiten, nun die allumgreifende Inflation, die manches Unternehmen zum Stagnieren, gar zum Erliegen bringt. Wie man die Krise überwältigt, welche Strategien notwendig sind und wie man trotz unsicherer Zeiten innovativ bleiben kann, sind die großen Themen der diesjährigen K5 FUTURE RETAIL CONFERENCE 2023.

Doch die K5 wäre nicht die K5, wenn es nicht auch einen Grund zum Feiern gäbe: Dieses Jahr wird im Rahmen der legendären K5 CONNECT PARTY am ersten Abend der Konferenz zum ersten Mal der K5 Commerce Award verliehen. Dabei stehen nicht die Brands und Shops im Fokus, sondern die Macher:innen, die sonst immer im Hintergrund agieren: Die besten Shop-Provider und Agenturen der digitalen Handelswelt bekommen nicht nur ihren eigenen Award – sie werden in den unterschiedlichsten Kategorien für ihre hervorragende Leistung ausgezeichnet. Denn sie sind ein wesentlicher Teil für ein erfolgreiches Krisenmanagement und innovative Geschäftsstrategien.

„Super professionell gemacht! Die absolute Leitmesse der ganzen E-Com Branche!“ – Benedikt Böhm, Dynafit.

Nicht trotz, sondern wegen

Warum es sich also lohnt, trotz Krise und gestrafften Budgets dieses Jahr auf die K5 FUTURE RETAIL CONFERENCE zu gehen? Nicht trotz, sondern genau deswegen! Die großen und relevanten Köpfe der digitalen Handelswelt kommen zusammen und tauschen sich aus, geben wichtige Impulse und wertvolle Insights. Mit den alt- und gut bewährten Networking-Formaten, Bühnenvorträgen und tiefgreifenden Masterclasses wird sich gegenseitig unterstützt, unter die Arme gegriffen und aufs nächste Level gebracht. Darüber hinaus kannst du die wichtigsten Aussteller der Branche in zwei großen Expo-Hallen treffen und dich über die besten Tools und Supports informieren.

Das Event im Überblick Ort und Datum:

20. – 21. Juni 2023 im ESTREL Congress Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin Themen: Der Weg aus der Krise: playing offense/defense

Operations – Opportunities

Top Speaker der digitalen Handelsszene und darüber hinaus

Masterclasses mit Deep Dive

Meet & Greet mit ausgewählten Expert:innen & Speakern

Networking im großen Stil mit der legendären K5 CONNECT PARTY

Verleihung des K5 Commerce Award in 12 verschiedenen Kategorien Tickets: Die Tickets sind gestaffelt nach Händler, VIP, Team-Ticket und Non-Retailer. Im VIP-Ticket enthalten ist unter anderem der Zugang zur K5 VIP SPEAKERS LOUNGE und eine Übernachtung im ESTREL.

