65 Firmen, 1 Tag: Die Kontakt- und Recruitingmesse Deutschlands führender Familienunternehmen

Dort könnt ihr in einem sehr persönlichen Rahmen direkt mit den Inhaber:innen und Top-Entscheider:innen über konkrete Stellenangebote, internationale Karrieremöglichkeiten und individuelle Karriereperspektiven sprechen. Möglich wird dies durch unseren sehr individuellen Bewerbungsprozess, die vorabgestimmten Einzelinterviews, aber auch durch Unternehmenspräsentationen und begleitende Standgespräche sowie den fachlichen Austausch im Techlab. Dort präsentieren sich die Unternehmen mit Exponaten zum „Anfassen“ und ihren Fachexpert:innen, Entwickler:innen und Ingenieur:innen. Durch die Kandidat:innenvorauswahl und Begrenzung der teilnehmenden Partnerunternehmen ist die Atmosphäre sehr angenehm und zielführend. Neben dem Standbetrieb finden rund 1.000 vorterminierte Einzelinterviews statt. Im Vorfeld wird ein CV-Book mit den Kurzprofilen der akkreditierten Kandidat:innen erstellt. Die Firmen haben so die Möglichkeit, schon im Vorfeld Einladungen für Einzelinterviews auszusprechen sowie spontane Gespräche vor Ort durchzuführen.

Tritt mit bekannten Familienunternehmen in Kontakt

Bekannte Familienunternehmen wie Hilti, Kärcher oder Würth gehen hier ebenso auf die Suche nach Führungsnachwuchs wie Hidden Champions und Weltmarktführer wie Festo, Freudenberg oder Trumpf. Vor Ort sind über 600 Bewerber:innen aus ganz Deutschland und dem Ausland. Angesprochen werden Absolvent:innen, Young Professionals und Professionals aller Fachrichtungen, insbesondere aus den Bereichen Ingenieurwesen, Informatik und Wirtschaftswissenschaften.

Familienunternehmen machen über 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland aus und stellen rund zwei Drittel der Arbeitsplätze. Gegenüber anonymen Publikumsgesellschaften weisen Familienunternehmen in der Regel deutlich flachere Hierarchiestrukturen, eine höhere Eigenverantwortung der Mitarbeitenden sowie eine stärker ausgeprägte Corporate Social Responsibility auf. Und im Vergleich zu Konzernen haben sie in den letzten Jahren deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen und gesichert, denn sie denken und handeln langfristig und nachhaltig mit einem besonderen Fokus auf ihre Mitarbeitenden.

Das verdeutlicht auch der diesjährige Ausrichter des Karrieretags Familienunternehmen dm, der unter dem Motto „Arbeit anders leben“ das dm-dialogicum zur Verfügung stellt. Denn bei dm steht der Mensch nicht „nur“ im Mittelpunkt, sondern ist „Ausgangspunkt all unseres Handelns“, so Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm-drogerie markt, in seinem Grußwort. „Unser Ziel ist es, einen positiven Unterschied zu machen – für unsere Kundinnen und Kunden, für die Menschen in unserer Arbeitsgemeinschaft, für unsere Partnerinnen und Partner und für unser gesellschaftliches Umfeld. Gemeinsam arbeiten wir mit mehr als 51.300 Kolleginnen und Kollegen täglich daran, zukunftsfähig zu sein und es zu bleiben. Heute ist unsere dialogische Unternehmenskultur das Fundament unseres Verständnisses von Zusammenarbeit.“

Willst du auch dabei sein? Dann bewirb dich jetzt noch bis zum 10. Juni 2024, denn die Plätze sind begrenzt. Weitere Informationen findest du unter karrieretag-familienunternehmen.de.

Das Event im Überblick

Ort und Datum: 5. Juli 2024 bei dm im dialogicum in Karlsruhe

Themen: 5.000 Karrierechancen, 65 Firmen, 1 Tag

Tickets: Bewerbungsschluss ist der 10. Juni 2024 – die Plätze sind begrenzt!