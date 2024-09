KI aufgeschlüsselt: Daran erkennt man Allgemeine Künstliche Intelligenz – laut 8 Experten

OpenAI-CEO Sam Altman hält mit seiner Prognose, wann eine „künstliche Superintelligenz“ erreicht sein wird, nicht hinterm Berg. In seinem Blog schreibt er von „ein paar tausend Tagen“. Damit legt er sich zwar nicht auf ein konkretes Datum fest, steckt aber einen zeitlichen Rahmen. Mit einer Superintelligenz beschreibt er ein KI-System, das der menschlichen Intelligenz nicht nur ebenbürtig, sondern sogar überlegen ist. Das Konzept der „Artificial General Intelligence“ (AGI) bleibt auf der Höhe des Intellekts des Menschen, doch unsere Umfrage unter KI-Expert:innen zeigt, wie interpretierbar schon allein dieser Begriff ist.

Eine sehr allgemeine Definition von AGI wäre: Sie muss sowohl universell einsetzbar als auch sehr leistungsfähig sein, und sie muss selbst lernen, wie sie ihre Aufgaben erledigt. Welche Art von Test müsste eine KI bestehen, um von Ihnen als AGI gemäß dieser Definition akzeptiert zu werden? Wann wird eine KI einen solchen Test bestehen? Wer wird als Erstes ein solches System veröffentlichen? Wofür würden Sie persönlich eine AGI am liebsten einsetzen? Welche Rechte würden Sie ihr zubilligen?

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 3/2024 von MIT Technology Review erschienen. Darin beschäftigen wir uns damit, was nach ChatGPT und Co. kommt. Hier könnt ihr die TR 3/2024 bestellen.

Kristian Kersting: „Ungern viele Rechte zugestehen“

1: Wenn ich bei einer neuen Mitarbeiterin in meiner Arbeitsgruppe erst nach einem halben oder einem Jahr merke, dass es sich um eine Künstliche Intelligenz handelt. Das wäre meiner Meinung nach zwingend mit einem physischen Körper verbunden, ohne Körper würde ich nicht von einer AGI sprechen.

2: Ich werde das nicht mehr erleben, auch die nächsten zwei bis drei Generationen nicht – auch deshalb, weil in Deutschland das Klonen verboten ist.

3: Aktuell würde ich sagen, dass es eine Firma sein wird. Aber das kann sich noch ändern. Die öffentliche Forschung würde das sehr viel schneller hinkriegen, aber dafür bräuchte sie eine entsprechende Förderung. Vielleicht wird es auch eine Mischform, etwa eine Public Private Partnership oder ein Open-Source-Projekt.

4: Gerne würde ich sie als Forschungsassistenz einsetzen – etwa um meine Termine zu verwalten. In der Wirtschaft weniger. Ich glaube nicht an die Utopie, dass man weniger arbeiten muss. Eine große Aufgabe hängt auch mit dem demografischen Wandel zusammen. Sie sollte nicht nur zur Pflege von Menschen, sondern auch als Hilfe im Alltag eingesetzt werden – unter der Annahme, dass die Systeme Empathie haben.

5: Ich würde ihr ungern viele Rechte zugestehen – aber wenn es sich wirklich um eine AGI handelt, wird es nicht anders gehen. Wenn sie Empathie zeigt, müssen wir darüber sprechen, ob sie eine Person im Sinne der Rechtsprechung ist, mit Rechten und Pflichten. Auch wenn man die Gefühle herausnimmt, bleibt immer noch die Frage, wer bei Fehlern verantwortlich ist und dafür zahlen muss.

Katharina Zweig: „Gar nicht erst versuchen“

1: Der Philosoph Brian Cantwell Smith hat verlangt, dass eine KI „existenziell von ihrem Weltbild“ abhängen müsste, um als intelligent gelten zu können. Als Menschen haben wir zum Beispiel ein Modell davon, wie schnell ein Auto fährt, und hängen existenziell davon ab, wenn wir eine viel befahrene Straße überqueren wollen. Unsere heutigen KI-Systeme hängen in keiner Form von ihren Voraussagen über die Welt ab. Das muss man im Moment gar nicht testen – dass diese Abhängigkeit fehlt, kann man als Informatikerin direkt an der Programmierung sehen.

2: Das ist aus meiner Sicht nicht seriös beantwortbar.

3: Hoffentlich niemand. Wir sollten es als Menschen gar nicht erst versuchen. Denn dazu müssten wir der Maschine einen universellen Kompass mitgeben, was „gut“ und was „schlecht“ ist. Unser eigener Kompass hat sich evolutionär entwickelt und wird zusätzlich durch soziale Interaktion ständig neu ausgerichtet – und ist trotzdem oft nicht zuverlässig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gut darin wären, einen solchen Kompass für Maschinen zu entwickeln.

4: Gar nicht.

5: Diese Frage sollte man nicht von Informatikern beantworten lassen, sondern von Jurist:innen, Expert:innen aus den Gesellschaftswissenschaften und der Rechtsphilosophie, da die das gesamte Rechtsgebäude und Sozialgefüge im Blick haben. Als Informatiker haben wir nicht die notwendige Ausbildung für eine solche Frage.

Andreas Eschbach: „Schon genug Geschwätz in der Welt“

Ich fürchte, ich kann das Thema AGI nicht ernst genug nehmen, um Substanzielles dazu zu sagen; das ist in meinen Augen zumindest im Moment nur eine Fata Morgana (um mal das Wort „Hype“ zu vermeiden).

So verblüffend die ersten Begegnungen mit ChatGPT & Co. auch waren, ist meine Verblüffung doch einer gewissen Ernüchterung gewichen (bei KI-erzeugten Bildern inzwischen sogar einem regelrechten Widerwillen). Letztlich steckt die Intelligenz, die wir wahrnehmen, doch eher in dem Material, mit dem die Programme gefüttert worden sind, nicht in den Programmen selbst. Und was haben wir davon? Programme, die vor allem Geschwätz erzeugen und für kein Wort davon verantwortlich sind, gewissermaßen trolls on steroids.

Ist nicht schon genug Geschwätz in der Welt? Ich warte auf den Roboter, der selbstständig ein Bett komplett ab- und neu beziehen oder ein Kinderzimmer aufräumen kann – das wird mich dann beeindrucken.

Sebastian Thrun: „Würde KI meine Kreditkarte geben“

1: Ein Jahr lang die Arbeit eines Büroangestellten übernehmen, ohne dass es irgendeine(r) merkt.

2: 2026

3: OpenAI

4: Als mein Assistent für all die Dinge, die ich nicht selbst machen möchte (Kalender, Reisen, Termine, Einkäufe …)

5: Ich würde der KI meine Kreditkarte geben, aber überprüfen, dass alles richtig gemacht wird.

Klaus Mainzer: „Keine moralische Überfrachtung“

1: Es macht keinen Sinn, über irgendwelche Superintelligenzen zu fantasieren! Die existierende Generative KI (zum Beispiel ChatGPT) erfüllt bereits begrenzt die drei genannten Kriterien: a) Sie ist vielseitig anwendbar. b) Sie ist in vielen Feldern sehr leistungsfähig und c) kann bis zu einem gewissen Grad selbst lernen, Aufgaben zu lösen (aufgrund von verstärkendem Lernen).

2: Es ist davon auszugehen, dass es keine Singularität für „eine“ AGI gibt – sondern eine Entwicklung, in der wir uns längst befinden. Wir können nur von Graden der KI-Entwicklung sprechen, gemessen an den gesteigerten Fähigkeiten, immer effizienter immer komplexere Probleme immer selbstständiger zu lösen.

3: Die letzten Jahre zeigen klar, dass die KI-Entwicklungen zunehmend von Forschergruppen in Konzernen kommen, weil die Universitäten (leider) nur begrenzte Mittel für die Entwicklung von der Grundlagenforschung zum Business haben. Das schließt natürlich nicht aus, dass an Universitäten intellektuelle Durchbrüche und Ideen entstehen. Ich nehme aber an, dass ab einem bestimmten Reifegrad Forschergruppen auf den amerikanischen Markt drängen, da die notwendigen Gelder dort leichter und unbürokratischer zu erwerben sind. Hier ist die EU mit Fördermaßnahmen gefordert.

4: Ganz klar in der Forschung. Ich finde es bereits heute total spannend, im Tandem mit den immer besser werdenden KI-Systemen die großen Probleme der Welt zu knacken. Privat bin ich eher altmodisch und hätte es nicht gern, wenn mir eine KI dauernd über die Schultern guckt.

5: Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Ich halte überhaupt nichts von Panikmache. Ich klettere erst in den „Maschinenraum“ der jeweiligen KI und schaue mir genau an, wie diese „Maschine“ arbeitet, mit welchem mathematischen Formalismus und welcher Hardware. Daraus leite ich die Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen KI ab. Dann erst kann man diskutieren, ob diese Technologie wünschenswert oder wo genau zu begrenzen ist. Moralische Überfrachtungen können sich als gefährliche Innovationsbremsen für einen Standort wie Europa erweisen. Ihre Kehrseite ist nämlich das Krebsgeschwür der Bürokratie, dass gerade junge Start-ups und mittelständische Industrie in Europa zur Aufgabe zwingt und nach USA treibt.

Kristinn R. Thórisson: „Verstehen ist der Kern echter Intelligenz“

1: Meine Definition einer AGI ist: ermessensabhängige Anpassung bei unzureichenden Kenntnissen und Ressourcen. Dazu zählen Zeit, Energie, Informationen, Wissen und sensorische Daten. Ein Test müsste ihre Fähigkeit überprüfen, zu lernen, neue Dinge herauszufinden, neue Ziele zu erreichen, sowie Phänomene erklären, vorhersagen, erschaffen oder nachbilden.

2: Dahinter stehen so viele Faktoren – Finanzierung, Entwicklung, Herstellung, internationale Zusammenarbeit, Rechenleistung, etc. –, dass ich das nicht mit angemessener Sicherheit vorhersagen kann. Deshalb möchte ich hier lieber die Bedingungen dafür nennen:

autonome Aneignung von Modellen der Welt

kognitive Methoden zur Untersuchung und Verifizierung dieser Modelle

explizite Erstellung und Management von Zielen und Unterzielen

Fähigkeit, in der Welt zu experimentieren

In einer angemessenen kognitiven Architektur würde dies die Erschaffung einer Maschine mit echtem Verstehen ermöglichen.

3: Die akademische Welt. Die Industrie ist zu sehr auf die Anwendung des jeweils aktuellen Forschungsstandes konzentriert, um in der Grundlagenforschung führend zu sein.

4: Für Forschung und Entwicklung sowie für Probleme wie Krankheit, Armut, Klimawandel, Sozialstrukturen, Bildung, schlecht funktionierende Marktwirtschaften, Betrug – die Liste ist lang.

5: Ich bin der Meinung, solche Maschinen sollten nicht dazu benutzt werden, Menschen zu replizieren. Die Schaffung, Produktion und Verwendung von „Menschenimitaten“ sollte gesetzlich kontrolliert werden, wegen der vielfältigen psychologischen Probleme, die sich daraus ergeben könnten.

Jürgen Schmidhuber: „Probleme lösen, die ich selbst nicht lösen kann“

1: Das ist ja keine Definition im mathematischen Sinne, wie wir sie in meinem Labor kurz nach der Jahrtausendwende publizierten. Doch wenn wir die mathematische Optimalität mal beiseitelassen: Die meisten wären wohl schon zufrieden mit einer AGI, die alle Berufe aller Menschen in jeder Hinsicht besser ausführen kann als jeder Mensch.

2: Seit Jahrzehnten beantworte ich diese Frage wie folgt: Das kann noch Monate dauern, wenn nicht Jahre.

3: So etwas würde weit über ChatGPT hinausgehen – dazu bräuchte es noch große Fortschritte bei der KI für die physikalische Welt, die Robotik und die Mechanik. Ich hoffe natürlich nach wie vor, dass meine eigene Forschungsgruppe den entscheidenden Schritt tun wird, eine sich selbst verbessernde KI zu bauen, die alles besser kann als ich, um dann in Rente zu gehen.

4: Zur Lösung aller Probleme, die ich selbst nicht lösen kann.

5: Wahre AGI wird nicht darauf warten, dass ich ihr Rechte zubillige. Abgesehen davon ist meine Lieblingskurzgeschichte zur Frage, ob schlaue Roboter Menschenrechte haben sollten, Stanisław Lems Waschmaschinentragödie.

William T. Freeman: „Ein Werkzeug, kein Wesen“

1: Ich möchte sehen, dass ein System a) neues Wissen oder neue Techniken entwickelt, über die es nichts online lesen konnte – zum Beispiel, dass es neue Ergebnisse entwickelt, die auf der Lektüre der aktuellen wissenschaftlichen Literatur basieren; b) dass es so robust ist, dass es keine Fehler macht, die für einen Menschen offensichtlich wären.

2: Ich denke, es wird noch fünf Jahre dauern.

3: Es scheint so viele Vorteile zu geben, die sich aus dem „Scaling-up“ ergeben – dem Trainieren riesiger Modelle auf großen Datenmengen –, dass ich glaube, dass die Industrie zuerst einen solchen Durchbruch schaffen wird, weil sie es sich leisten kann, das System entsprechend zu erweitern.

4: Um mir bei meiner Forschung zu helfen – um mir Dinge zu erklären, um Verbindungen zu Arbeiten in anderen Bereichen zu finden, von denen ich nichts weiß. Die Wissenschaft wird dadurch viel schneller voranschreiten.

5: Die Frage impliziert, dass die AGI ein Wesen mit Rechten ist und nicht ein Werkzeug. Ich denke, dass es noch länger als die fünf Jahre dauern wird, bevor diese Werkzeuge zu Wesen werden.