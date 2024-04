Sind KI-Betriebssysteme die Zukunft?

Sogenannte Agenten, also mehr oder minder autonom agierende KI-Systeme, könnten uns in Zukunft viel Arbeit abnehmen. Ein solcher Agent könnte beispielsweise eine Reise basierend auf unseren Vorgaben auswählen, buchen, bezahlen und in unserem Kalender samt zusätzlichen Reisetipps hinterlegen.