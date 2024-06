KI in Deutschland: So verschaffen sich Unternehmen Wettbewerbsvorteile

In Deutschland hat Cyberkriminalität im Jahr 2023 einen Schaden von 206 Milliarden Euro verursacht, während vernetzte Ökosysteme, virtuelle Zusammenarbeit und KI-Technologien wie ChatGPT zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese Themen beschäftigen derzeit IT-Verantwortliche in Unternehmen. Denn sie stehen vor der Herausforderung, die Möglichkeiten des digitalen Wandels und der KI optimal zu nutzen und neue Verantwortungen im Umgang mit diesen Technologien zu übernehmen.

Der digitale Wandel schreitet zwar voran, doch gibt es sowohl technische als auch ethische Grenzen? Wohin führt uns die digitale Revolution?

Diskussion und Nutzung der digitalen Möglichkeiten

Genau diesen Fragen widmet sich eine Runde von IT-Expert:innen, darunter Fränzi Kühne, Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin.

