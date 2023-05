Briefing Artikel merken

KI so gefährlich wie nukleare Waffen? 3 Branchenexperten antworten

Sam Altman und andere hochrangige KI-Expert:innen haben diese Woche in einem offenen Brief vor den Risiken von künstlicher Intelligenz gewarnt. Was ist dran? Wir haben mit drei deutschen KI-Expert:innen gesprochen.