5 Möglichkeiten zur KI-Implementierung im Unternehmen

1. Kundensupport

Zwei positive Beispiele sind hier Chatbots und virtuelle Assistenten. Chatbots verstehen die Kundenanfrage, analysieren sie und geben eine passende Antwort, steigern die Kundenzufriedenheit durch effiziente Kommunikation. Die Assistenten dienen als Schnittstelle zwischen Menschen und Technik, unterstützen bei komplexen Anfragen, verbessern sich stetig durch Lernen aus Interaktionen, um sich besser an Nutzerbedürfnisse anzupassen.

2. Prozessautomatisierung mit KI

Bitrix24 Bitrix24 ist mit über 15 Millionen aktiven Kund:innen ein ultimativer Arbeitsplatz, der 35+ Tools wie CRM, Video- und Gruppenchat, Projektmanagement und Website-Builder anbietet. Mit Bitrix24 CRM bekommt man nicht nur eine All-in-One-Lösung, sondern auch einen kostenfreien KI-betriebenen Assistenten CoPilot, der bequem innerhalb des ganzen Produkts platziert ist und die Arbeit effizienter gestaltet.

Die KI-Anwendungsfälle in Aufgaben sind vielfältig: von der Automatisierung der Datenverarbeitungsaufgaben bis hin zur Steuerung komplexer Arbeitsabläufe. Dabei erkennt KI die notwendigen Muster oder es können feste Entscheidungen einprogrammiert werden. Dadurch kann jede Aufgabe schneller erledigt und manuelle Fehler reduziert werden, während die Menschen den Prozess überwachen und andere Aufgaben übernehmen.

3. Personalbeschaffung

Personalgewinnung und Talentmanagement sind in Zeiten von Fachkräftemangel und Arbeitsmarktwettbewerb entscheidend. KI hilft insbesondere beim Auswahlprozess: Sie kann die Menge an Bewerbungen zuerst durchschauen und klassifizieren, wodurch nur relevante Kandidatenprofile für berücksichtigt werden. Das führt zu einer schnelleren und präziseren Kandidatenauswahl. Zudem kann KI die Fähigkeiten bestehender Mitarbeiter analysieren, um Weiterbildungsbedarf zu erkennen.

4. Entscheidungen durch KI treffen

Künstliche Intelligenz analysiert schnell große Datenmengen und kann in verschiedenen Bereichen des Unternehmens eingesetzt werden. Bei komplexen Situationen analysiert KI das Problem auf mehreren Ebenen und bietet eine solide Entscheidungsgrundlage an. Das wird besonders in der Finanzanalyse genutzt, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Systeme erkennen Muster in den Daten und können Risiken identifizieren. Der Einsatz von KI verschafft Unternehmen somit einen Wettbewerbsvorteil.

5. Produktempfehlungen

Mit künstlicher Intelligenz können Unternehmen durch personalisierte Produktempfehlungen Kundenbindung und Umsatz steigern. KI analysiert das Kaufverhalten und erstellt auf Basis von Kaufhistorie und Nutzerdaten passende Empfehlungen, die das Kundenerlebnis verbessern. Personalisierte Angebote durch KI ermöglichen den Unternehmen, sich stärker von der Konkurrenz zu differenzieren, steigern zudem Kundenzufriedenheit und fördern Kundenvertrauen.

Was sind die Herausforderungen bei der KI-Implementierung?

Die Anwendung von künstlicher Intelligenz birgt aber Herausforderungen für Unternehmen. Der Umgang mit sensiblen Kundendaten unterliegt gesetzlichen Regelungen. Der CoPilot von Bitrix24 ist ein KI-betriebener Assistent, der auch seine Geheimnisse sicher hält.

Alle Daten werden sofort vom Server gelöscht, nachdem man den CoPilot-Dialog in Bitrix24 schließet. Der CoPilot berücksichtigt den Kontext der Konversation, generiert neue Ideen und erstaunliche Bilder, hilft bei der Arbeit im CRM und viel mehr.



Jetzt Bitrix24 CoPilot entdecken