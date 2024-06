Texte übersetzen war nur der Anfang: KI als Simultandolmetscher

Web-Portale wie Ebay übersetzen Inhalte längst automatisch in eine Vielzahl von Sprachen. Und wer im Ausland eine Speisekarte vor sich hat, kann die meist schon mit den Bordmitteln seines Smartphones ebenfalls in die Heimatsprache übersetzen lassen. Aber auch bei Übersetzung von gesprochener Sprache in Echtzeit tut sich einiges.