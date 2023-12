Mehr Produktivität: So hilft dir KI bei deinen To-dos

In den letzten Jahren hat die künstliche Intelligenz enorme Fortschritte gemacht und hat jetzt schon enorme Einflüsse auf diverse Branchen in der Digitalwirtschaft. Besonders ChatGPT hat sich hierbei im Laufe der Zeit mit allen hilfreichen Funktionen als echter Gamechanger erwiesen. Das Tool basiert auf riesigen Mengen unterschiedlicher Textdaten, was die Interaktion mit ihm sehr intuitiv und einfach gestaltet. Doch wie können Nutzer:innen ChatGPT so für ihre To-dos nutzen, dass sie dabei auch ihre Produktivität steigern?

Besserer Kundensupport

Mittlerweile ist KI schon in vielen Unternehmen fester Bestandteil des Kundensupports, zum Beispiel in Form eines Chatbots. Der große Vorteil dabei? Kundenanfragen können rund um die Uhr bearbeitet werden und Unternehmen leisten den Support, die sich die Kund:innen wünschen – und ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Die schnellen und präzisen Antworten von KI wie zum Beispiel ChatGPT ermöglichen also, schnelle Lösungen für Probleme der Kundschaft zu finden, was natürlich auch auf die Zufriedenheit und Loyalität langfristig auszahlt.

Produktivität steigern

Hast du schon mal überlegt, dir KI eher als persönlichen Assistenten und nicht nur als bloßes Tool vorzustellen? Er hilft dir bei deinen täglichen Aufgaben und weiß auf viele deiner Fragen eine Antwort. KI-Tools wie ChatGPT eignen sich ideal als Termin-Reminder, zur Orga deiner Zeitpläne und zur Bereitstellung von Informationen und Empfehlungen in Echtzeit. Richtig eingesetzt kann ChatGPT also ein richtiger Produktivitätsboost sein und dir dabei helfen, organisiert zu bleiben, sodass du dich voll und ganz auf die wichtigen Dinge konzentrieren kannst.

Mehr Bildung

Du möchtest dir in einem bestimmten Bereich ein wenig mehr Know-how zulegen, hast aber gerade keine Zeit für einen mehrwöchigen Lehrgang? Oder du sitzt gerade an einer Präsi, für deren Thema du noch ein wenig Hintergrundwissen brauchst? Bei Recherchearbeiten und dem Einstieg in komplexe Themen können KI-Tools wie ChatGPT mit ihren umfangreichen Wissensdatenbanken eine echte Hilfe sein. Mit KI eröffnen sich so neue Möglichkeiten im Weiterbildungsbereich, sodass bestimmte Fachbereiche nicht nur den dazugehörigen Expert:innen vorbehalten sind. Mit ein wenig Einarbeitung kannst nämlich auch du mithilfe von KI Expert:in werden.

Mit Zoho Cliq ChatGPT ganz easy nutzen

Du willst ChatGPT in deine daily Routine einbinden und mit anderen nützlichen Tools kombinieren? Seit geraumer Zeit bietet Zoho Cliq eine ChatGPT-Erweiterung an, die das KI-Tool direkt zu dir auf die Zoho-Cliq-Plattform bringt. Doch was ist Zoho Cliq eigentlich? Zoho Cliq ist eine Kommunikationssoftware für Unternehmen, die deine Zusammenarbeit sowie Kommunikation innerhalb des Teams durch organisierte Unterhaltungen, leicht zu findende Informationen und die Verbindung mit deinen Lieblings-Tools auf ein neues Level hebt. Was Nutzer:innen besonders an Zoho Cliq schätzen? Die zusätzliche Produktivität durch reibungslose Kommunikation und Workflows: Arbeite mit allen effektiv zusammen, egal, wo du oder dein Team sich gerade befinden. Das umfasst nicht nur den räumlichen Bereich wie das Büro oder das Homeoffice, sondern bezieht sich auch auf alle relevanten Anwendungen. Egal ob du gerade eine Mail verfasst oder mit dem CRM arbeitest, du musst hierbei nicht mehr zwischen den verschiedenen Anwendungen switchen und gestaltest deine Workflows somit smooth, effektiv und störungsfrei.

Und was kann das ChatGPT-Addon nun? Unter anderem kannst du aus deinen verfassten Texten Bilder generieren, mit der KI von ChatGPT chatten oder dir Gespräche schnell und sinnvoll zusammenfassen lassen. Das und mehr kannst du direkt über Zoho Cliq nutzen. Die ChatGPT-Erweiterung bei Zoho Cliq hilft dir somit, mehr Potenzial in verschiedenen Bereichen zu erschließen und deine Kommunikation zu vereinfachen.