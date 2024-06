Klimaneutral bis 2050: Wie die Schifffahrt endlich sauber werden will

Boden, Tische, Bildschirme – alles vibriert. Der Schiffsmotor nebenan, mit Kolben groß wie Bierfässer, versetzt das gesamte Gebäude in Schwingung. Durch die Fenster im Kontrollraum sieht man vier mannshohe Stahlgehäuse, umrankt von Röhren und Kabeln. Das sind die Zylinderköpfe. Der Rest des Motors ist von hier oben nicht zu sehen, die Kurbelwelle befindet sich zwei Stockwerke tiefer. „Eine mittelgroße Maschine für Frachtschiffe“, erläutert Klaus Rasmussen, Verkaufsleiter bei MAN Energy Solutions: lediglich 7.500 Kilowatt und 1,7 Kubikmeter Hubraum. „Eine richtig große würde gar nicht in die Halle passen.“

Willkommen in der Welt der Schifffahrt, mit den ihr eigenen, kaum fassbaren Dimensionen. Diese „mittelgroße“ Maschine im MAN Research Center in Kopenhagen soll helfen, ein großes Problem zu lösen: Der Schiffsverkehr trägt rund drei bis vier Prozent zu den weltweiten menschengemachten Treibhausgasemissionen bei. Bis 2050 sollen diese Emissionen um 80 Prozent sinken, sieht das EU-Programm FuelEU Maritime vor. Die International Maritime Organization (IMO), eine Sonderorganisation der UN, plant gar eine Senkung auf null. Eine harte Nuss für die Branche.

Dass sie schnelle Kurswechsel hinbekommt, hat sie bereits gezeigt. Jahrzehntelang waren Containerschiffe vor allem mit billigem, aber dreckigem Schweröl unterwegs. Innerhalb weniger Jahre hat sich nun verflüssigtes Erdgas (LNG) als Treibstoff etabliert. Allerdings hilft es nur gegen den hohen Schwefelausstoß. Kohlendioxid setzt es immer noch frei. Deshalb steht nun die nächste Transformation an.

Bei voller Fahrt können die haushohen Zweitakt-Diesel täglich schon einmal mehrere Hundert Tonnen Treibstoff verbrennen. Dass sich diese Energiemengen nicht in Batterien speichern lassen, liegt auf der Hand. Es bleiben also nur chemische Energieträger – Wasserstoff, Ammoniak, Methan, Propan, Butan, Methanol, Ethanol, Diesel, synthetisch oder biologisch erzeugt. Doch welcher davon soll es sein?

Methanol

Die Richtung gab die dänische Reederei Maersk praktisch im Alleingang vor. 2023 nahm sie den weltweit ersten Methanol-Containerfrachter in Betrieb: die Laura Maersk, mit etwas über 2.000 Containern ein eher kleines Schiff. Kurz darauf folgte mit der Ane Maersk das zweite Schiff, diesmal für 16.000 Container. Zwei Dutzend weitere Frachter hat Maersk bereits geordert.

Der Alkohol Methanol hat gegenüber LNG einen entscheidenden Vorteil: Er ist bei Zimmertemperatur flüssig statt gasförmig. Das bedeutet, er kann in normalen Tanks gebunkert werden. Entsprechend niedrig ist der Aufwand, ein Schiff umzurüsten.

Methanol ist ein wichtiger Grundstoff für die chemische Industrie und wird schon lange in großem Maßstab produziert und verschifft. Es dient unter anderem der Herstellung von Klebstoff, Schaumstoff oder als Lösungsmittel. Für Menschen ist Methanol zwar giftig, für Meeresorganismen aber kaum. „Nach Bewertung des gesamten Risikos scheint es der am wenigsten gefährliche Treibstoff zu sein, selbst im Vergleich zu heutigen konventionellen Treibstoffen“, urteilt das Öko-Institut.

Der ideale Schiffstreibstoff also – sollte man meinen. Das Problem ist aber: Methanol wird heute praktisch ausschließlich aus fossilen Rohstoffen produziert. Dem Klima ist damit nicht geholfen. Es lässt sich zwar auch aus Biomasse herstellen, allerdings nicht im nötigen Maßstab: Die erforderlichen Ackerflächen sind begrenzt, und die Umweltbilanz des Biosprits ist umstritten (siehe TR 6/2022, S. 60).

„Methanol scheint der am wenigsten gefährliche Treibstoff zu sein, selbst im Vergleich zu konventionellen Treibstoffen.“

Um Methanol klimaneutral zu synthetisieren, sind zwei Zutaten nötig: erstens grüner Wasserstoff, zweitens Kohlenmonoxid. Egal, ob man das dazu nötige Kohlendioxid direkt aus der Luft gewinnt, aus Biogas-Fermentern oder Fabrikschloten: Die Abscheidung und Reduktion zu Kohlenmonoxid sind teuer und energiehungrig (siehe TR 2/2024, S. 34). „Wenn wir als Gesellschaft in Abscheidung von atmosphärischem CO2 investieren, dann sollten wir diesen Kohlenstoff auch binden und nicht einfach am nächsten Tag verbrennen und wieder in die Atmosphäre freisetzen“, argumentiert Trevor Brown, Executive Director der Ammonia Energy Association. Und wenn man nicht in die Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre investiere, gebe es auch „keine skalierbare Netto-Null-Zukunft für Kohlenwasserstoffe“.

Ammoniak

Deshalb hat die Branche nun einen weiteren Treibstoff ins Visier genommen: Ammoniak (NH3). Wie Methanol wird Ammoniak bereits seit Jahrzehnten industriell im Millionen-Tonnen-Maßstab hergestellt – vor allem für die Produktion von Kunstdünger. Zwar ist der Ausgangsstoff dafür wie bei Methanol fast ausschließlich „grauer“ Wasserstoff, also mit fossilen Mitteln hergestellter. Der entscheidende Vorteil von Ammoniak ist jedoch: Es enthält neben Wasserstoff keinen Kohlenstoff, sondern Stickstoff, und der kann relativ einfach aus der Luft gewonnen werden.

Da die aufwendige Kohlenstoffgewinnung wegfällt, ist die Herstellung effizienter und preiswerter. „Aus Analysen für 2050 geht hervor, dass die Gesamtkosten von Ammoniak in vielen Fällen unter denen von E-Fuels, Methanol sowie Flüssigmethan und -wasserstoff liegen“, heißt es in einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik. Der weltweit günstigste Standort für die Produktion von grünem Ammoniak ist demnach Chile mit 67 Euro pro Megawattstunde. Bezieht man noch die Kosten für den Transport hinzu, liegt Kanada vorne.

„Der entscheidende Vorteil von Ammoniak: Es enthält keinen Kohlenstoff.“

Als Schiffsantrieb bringt Ammoniak allerdings auch einen Haufen Nachteile mit sich. Es ist ein stechend riechendes Gas und es ist hochgiftig. Also muss die Besatzung durch doppelwandige Behälter und Rohre geschützt werden. Eine weitere Herausforderung: Entweicht unverbranntes Ammoniak in die Atmosphäre, entsteht Lachgas daraus, ein 300-mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Solche Emissionen zu verhindern, ist Job der Ingenieure im Kopenhagener MAN-Forschungszentrum. Hier arbeiten sie daran, die Verbrennung von Ammoniak in den gewaltigen Zylindern ihrer Testmaschine zu optimieren, um die goldene Mitte zwischen Verbrauch, Leistung und Sauberkeit zu treffen. Die erste Hürde besteht bereits darin, das Ammoniak überhaupt zu entzünden. Es entflammt erst bei 650 Grad. Herkömmliche Treibstoffe zünden bei 200 bis 300 Grad. Für die erforderlichen Temperaturen muss die Verdichtung auf 35:1 erhöht werden. Dafür wird der gesamte Zylinderkopf ausgetauscht, im Einzelfall auch weitere Teile des Motors.

Die entscheidenden Bauteile sind aber die Einspritzdüsen (Atomizer). Diese sind etwa so groß wie eine große Wasserflasche und haben viele kleine Düsen an den Seiten, durch die das Ammoniak mit einem Druck von 600 bis 700 bar einströmen und sich im Brennraum verteilen kann. Die Geometrie dieser Düsen ist wesentlich dafür verantwortlich, wie schnell und rückstandslos das Gas verbrennt. „Simulieren lässt sich das bisher nicht“, erzählt einer der Ingenieure, die sich im Kontrollraum über die zahlreichen Kurven auf den zahlreichen Bildschirmen beugen. „Das ist im Wesentlichen Trial and Error.“

Den ersten erfolgreichen Probelauf mit Ammoniak meldete MAN im Juli 2023. Beim Besuch Mitte Februar testen sie in Kopenhagen gerade den zehnten Atomizer. Der Einbau einer neuen Variante dauert rund einen Tag, der Testlauf einen weiteren. Doch trotz allen Feintunings: Damit das Ammoniak zündet, braucht es für jede Zündung noch eine kleine „Pilotinjektion“ aus einem herkömmlichen Treibstoff. Die ersten Tests begannen mit einer Beimischung von 10 bis 15 Prozent. Das Entwicklungsziel sind 5 Prozent. Viertaktmotoren, wie sie vor allem bei kleineren Frachtern, Fähren und Passagierschiffen eingesetzt werden, kommen ganz ohne Pilotinjektion aus.

Neben dem Motor befindet sich ein Gewirr aus glänzenden Rohren, die in Behältern münden, groß wie die Futtersilos auf einem Bauernhof. „Das ist die Abgasnachbehandlung“, erklärt Rasmussen. Sie funktioniert nach demselben Prinzip wie bei anderen modernen Dieselmotoren und hat vor allem die Stickoxide im Visier. Bei Ammoniak als Treibstoff muss sie aber deutlich größer ausfallen. „Wir empfehlen unseren Kunden, etwa doppelt so viel Volumen dafür einzuplanen“, sagt Klaus Rasmussen.

Auch die Tanks brauchen mehr Platz. Das liegt zum einen daran, dass sowohl Methanol als auch Ammoniak eine niedrigere Energiedichte haben als etwa Schweröl. Bei Ammoniak kommt aber noch ein weiterer Faktor hinzu: Um es gekühlt und/oder komprimiert zu lagern, braucht es zylindrische Tanks, die sich nicht – wie bei einem Flüssigtreibstoff – platzsparend in Nischen einbauen lassen, die für Fracht ohnehin nicht genutzt werden können. Insgesamt beanspruchen Ammoniaktanks deshalb knapp dreieinhalbmal so viel Raum wie herkömmliche Ölbunker. Bei Methanol sind es nur knapp zweieinhalbmal so viel. In beiden Fällen geht also entweder Laderaum verloren oder Reichweite.

Lohnt sich eine Nachrüstung mit Methanol oder Ammoniak dann überhaupt noch?

Als Antwort zeigt Rasmussen eine trichterförmige Grafik: Oben steht die Zahl der insgesamt im Betrieb befindlichen Schiffszweitakter von MAN (23.000 Stück). Davon kommen nur elektronisch gesteuerte Maschinen für eine Umrüstung infrage. Und davon wiederum nur Fahrzeuge, deren Neubau mehr als 35 bis 50 Millionen Euro kosten würde. Übrig bleiben rund 1.900 Schiffe, bei denen eine Umrüstung technisch und wirtschaftlich sinnvoll wäre. Aber selbst dieser kleine Bruchteil der gesamten Flotte könnte laut MAN jährlich immerhin 80 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das entspricht dem Ausstoß von 40 Millionen Autos – fast so viel, wie in ganz Deutschland zugelassen sind.

Infrastruktur

Bleibt die Frage, woher der Treibstoff kommen soll. Die gesamte Schifffahrt würde nach Einschätzung der Klassifizierungsgesellschaft DNV 30 bis 40 Prozent aller klimaneutralen Treibstoffe weltweit benötigen, um allein ihre Klimaziele für 2030 zu erreichen. Diverse Bemühungen zur Senkung des Verbrauchs sind darin bereits eingerechnet. „Wir haben 740 Schiffe“, verdeutlicht Maersk-Vizepräsident Morten Bo Christiansen die Dimensionen auf einem TED-Talk. „Wenn die alle mit E-Methanol fahren würden, bräuchten wir fünf bis sechs Prozent der derzeitigen Wind- und Solarkapazität weltweit.“ Diese Größenordnung sei „mindblowing“, sagte er, „aber das ist nur ein Grund mehr, nun damit anzufangen.“

Maersk hat bereits zahlreiche Lieferverträge für Methanol aus Biogas, Gülle und Windstrom geschlossen, mit Herstellern in den Niederlanden, Schweden und China. Um den Lieferanten ausreichend Investitionssicherheit zu geben, habe man langfristige Garantien gegeben. „Dadurch senken wir das unternehmerische Risiko für die Produzenten“, sagt Christiansen.

Wegen der effizienteren Herstellung dürfte Ammoniak etwas besser wegkommen. Doch sowohl synthetisches Methanol als auch Ammoniak benötigen grünen Wasserstoff, für den es nicht nur große Mengen an Wind- und Solarstrom braucht, sondern auch viele Elektrolyseure, deren Produktion ein weltweiter Flaschenhals ist.

Wie realistisch ist es also, diesen gigantischen Bedarf bedienen zu können? Um das abzuschätzen, hat die DNV eine Datenbank mit allen Produktionsanlagen für klimaneutralen Treibstoff erstellt. 2.200 Projekte sind darin verzeichnet. „Allerdings sind die meisten dieser Projekte noch nicht gestartet oder haben noch nicht einmal eine Investitionszusage bekommen“, heißt es im DNV-Paper. Für ein Wasserstoffprojekt über ein Gigawatt dauere die Vorlaufzeit sechs bis zehn Jahre, schätzt die DNV. Das bedeutet: Was jetzt noch nicht angekündigt ist, wird 2030 auch nicht in Betrieb sein.

„Wenn alle unsere Schiffe mit E-Methanol fahren würden, bräuchten wir fünf bis sechs Prozent der derzeitigen Wind- und Solarkapazität weltweit.“

Für die Schifffahrt würde der gesamte absehbare Output zwar reichen, so die DNV. Allerdings sind Luftfahrt, chemische Industrie und Düngerhersteller an den gleichen Ressourcen interessiert. Zudem ist Ammoniak ein guter Wasserstoffträger (siehe TR 7/22, S. 78). Es hat eine weitaus höhere Energiedichte als verflüssigter Wasserstoff und lässt sich einfacher verschiffen. MAN entwickelt deshalb auch keine eigenen Wasserstoffmotoren, nicht einmal für potenzielle Wasserstofffrachter. „Wir glauben, dass Wasserstoff als Ammoniak transportiert werden wird“, sagt Rasmussen.

Diese enge Verzahnung zwischen Treibstoff, Rohstoff und Energieträger ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits entsteht dadurch ein wachsender Markt mit etablierter Infrastruktur. Weltweit gibt es bereits rund 210 Ammoniak- und 130 Methanol-Terminals in den Häfen, hat die DNV ermittelt. Auch die geplanten deutschen LNG-Terminals an Nord- und Ostsee sollen schon für Ammoniak vorbereitet werden. Aber diese vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bedeuten auch, dass die Branchen sich möglicherweise gegenseitig die Ressourcen streitig machen.

Showdown

Angesichts all dieser Unsicherheiten hätten viele in der Branche Angst, auf das falsche Pferd zu setzen, sagt Maersk-Vizepräsident Christiansen. „In einer idealen Welt würden wir erst einmal zehn Jahre lang Versuche machen, um herauszufinden, was das Beste ist. Aber wir müssen jetzt anfangen. Der Grund, warum wir uns für Methanol entschieden haben: Es funktioniert, und es funktioniert jetzt.“

Erst 2026 will MAN die erste Ammoniakmaschine auf den Markt bringen. Eine genaue Zahl potenzieller Kunden will Rasmussen nicht nennen. Nur so viel: „Es gibt eine Handvoll Projekte.“ Der Schweizer Konkurrent WinGD arbeitet ebenfalls an einem Ammoniakmotor. Die ersten beiden Maschinen sollen ab 2026 Tanker der belgischen Reederei Exmar antreiben. Ein Massengutfrachter soll folgen. Und auch der finnische Motorenbauer Wärtsilä hat einen Ammoniak-Viertakter angekündigt. MAN will sich bei den Viertaktern eher auf Methanol konzentrieren.

Ammoniak könnte also schnell aufholen. MAN erwartet, dass 2030 etwa 40 Prozent der georderten Leistung bei den Zweitaktmotoren auf Ammoniak entfallen werden, gefolgt von Methanol (35 Prozent) und LNG (23 Prozent).

Das zeigt: Ein „The-Winner-takes-it-all“-Szenario, bei dem ein Treibstoff irgendwann so dominant sein wird wie heute das Schweröl, ist nicht in Sicht. „Es wird auf jeden Fall Parallelstrukturen geben, je nach Schiffstyp und Region“, meint Professor Hendrik Dankowski vom Institut für Schiffbau und Maritime Technik der FH Kiel. Für Passagierschiffe beispielsweise kommt Ammoniak wegen der Gesundheitsrisiken wohl eher nicht infrage.

Damit die Sache in Bewegung kommt, sei aber auch eine flankierende Regulierung nötig, wie alle Beteiligten betonen. Klaus Rasmussen von MAN wünscht sich beispielsweise eine einfachere Zulassung von alternativen Antrieben. Die Reederei Maersk fordert eine CO2-Steuer von 150 US-Dollar pro Tonne. Und Umweltschützer machen auf die problematische Rolle von Ammoniak-Emissionen aufmerksam, die genauso wie CO2 reguliert werden müssen – und zwar entlang der gesamten Herstellungskette von der Quelle bis zur Welle (well-to-wake).

Wie auch immer der zukünftige Treibstoffmix aussehen wird – die Transformation setzt auf jeden Fall massive Investitionen voraus. „E-Methanol ist zwei- bis dreimal so teuer wie fossiler Treibstoff“, sagte Maersk-Mann Christiansen im TED-Talk. „Wir haben letztes Jahr acht Milliarden Dollar für Treibstoff ausgegeben. Wenn wir das nun verdoppeln oder verdreifachen, ist das ein ziemlich gruseliger Ausblick.“

Wer soll das bezahlen? „Am Ende wir Konsumenten, weil es ja letztendlich unser Konsum ist, der die Emissionen verursacht“, meint Christiansen. Die Zahlungsbereitschaft dafür sei durchaus vorhanden, meint auch MAN-Mann Rasmussen. „Vor allem bei Händlern von Konsumgütern, weil die Endkunden das so wollen.“ Tatsächlich haben laut Handelsblatt rund die Hälfte der großen Auftraggeber von Maersk – darunter Amazon, Disney, H&M und Microsoft – Klimaziele formuliert, die auch ihre Lieferkette umfassen.

Das Interessante sei aber, so Christiansen: Auf dem Weg durch die Wertschöpfungskette „verwässere“ sich der Preisaufschlag. „Wenn man den Spritpreis verdoppelt, klingt das erst einmal dramatisch. Die Frachtkosten steigen dadurch aber nur um 10 bis 15 Prozent. Und für ein Paar Schuhe bleiben davon dann vielleicht noch fünf Cent übrig.“

Treibstoffe im Vergleich Methanol Ammoniak LNG Chemische Formel CH 3 OH NH 3 CH 4 Energiedichte (flüssig) 14,9 MJ/l 12,7 MJ/l 21,2 MJ/l Lagerung Raumtemp. / 1 bar –33 °C / 1 bar; Raumtemp. / 10 bar –162 °C / 1 bar Umrüstaufwand niedrig groß groß Tankvolumen (im Vergleich zu Diesel) x 2,4 x 2,8 (gekühlt) x 3,4 (unter Druck) x 1,7 (gekühlt) Toxizität mittel hoch niedrig Wirkungsgrad synthetische Herstellung 41 – 45 % (langfristig bis 56 %) 52 % (langfristig bis 60 %) – Schiffe auf See / geordert* 27 / 151 0 / k. A. 1.079 / 829 Produktion weltweit (2022) ca. 111 Mio t ca. 240 Mio t ca. 478 Mio t

