Für alle, die kein Smartphone wollen: Das bietet das neue Light Phone 3

Wer zu viel am Smartphone hängt, kann die Situation womöglich mit sogenannten Dumbphones verbessern. Das sind Geräte, die nur die grundlegendsten Funktionen bieten – wie Telefonie und SMS. Alles andere, darunter auch Social Media und News-Feeds, verschwinden komplett vom Gerät.

Für diese Zielgruppe steht schon bald das Light Phone 3 bereit. Das Dumbphone vom Unternehmen Light soll eine gute Balance zwischen Smartphone-Features und Digital Detox bilden – und dank einiger neuer Funktionen den Vorgänger übertrumpfen.

Was bietet das Light Phone 3 im Vergleich zum Vorgänger?

Die größten Unterschiede zum Vorgänger des Light Phones 3 sind das Display und die Kamera. Der Bildschirm des Light Phone 2 setzte noch auf E-Ink-Technik. Die ist zwar besonders energieeffizient, reagiert auf Eingaben aber auch deutlich langsamer. Nun bekommt das Light Phone 3 einen 3,92 Zoll großen OLED-Bildschirm.

Eine Kamera gab es beim Vorgänger bislang nicht. Jetzt könnt ihr mit dem Light Phone 3 Schnappschüsse mit einer 50-Megapixel-Kamera schießen, die auf der Rückseite verbaut ist. Auf der Frontseite des Light Phone 3 sitzt zudem eine 8-Megapixel-Linse für Selfies oder Videotelefonate – wobei Letztere erst mit einem Software-Update nachgereicht werden sollen.

Zudem wurde die Akkukapazität des Light Phones 3 von 950 Milliamperestunden auf 1.800 Milliamperestunden verbessert. Neue Energie erhält das Gerät über einen USB-C-Anschluss.

Welche Anwendungen laufen auf dem Light Phone 3?

Von Haus aus bietet das Light Phone 3 nur die Telefon- und Kamerafunktionen. Sämtliche anderen Tools sind rein optional und müssen erst heruntergeladen werden. Damit betont der Hersteller den minimalistischen Ansatz und gibt Kund:innen die freie Wahl, welche „Apps“ sie nutzen wollen. Zu den optionalen Anwendungen zählen ein Alarm, ein Timer, ein Taschenrechner sowie ein Kalender, Notizen und ein einfacher Musik-Player.

Künftig will Light auch noch weitere Tools und Apps für das Dumbphone per Software-Update bereitstellen. Dazu zählen etwa die bereits erwähnte Videotelefonie und bargeldloses Zahlen per NFC-Chip. Zudem schließt das Unternehmen nicht aus, dass künftig Apps wie Spotify oder Whatsapp auf dem Gerät landen. Auch eine App für Mitfahrmöglichkeiten könnte noch integriert werden. Wann das passiert, ließ der Hersteller allerdings offen.

Unterdessen hat Hersteller Light noch einmal ausdrücklich betont, dass es Social-Media-Apps, E-Mail-Anwendungen und Browser niemals auf das Light Phone 3 schaffen werden. Ebenfalls tabu sind News und sämtliche Werbeeinblendungen.

Wie teuer ist das Light Phone 3?

Wer darüber nachdenkt, das Light Phone 3 zu importieren, sollte zumindest ein bisschen Englisch verstehen. Denn die Menüs des Dumbphones sind nicht auf Deutsch verfügbar. Aber immerhin müsst ihr trotz englischer Tastatur nicht auf Umlaute in euren Nachrichten verzichten.

Das Light Phone 3 erscheint im Januar 2025 für 799 US-Dollar. Wer das Gerät bis zum 15. Juli 2024 vorbestellt, zahlt allerdings einen Einführungspreis von nur 399 Dollar. Bedenkt allerdings, dass bei diesen Preisen noch der Versand nach Deutschland aufgeschlagen wird.

