Das Sprungbrett in die Welt von Tech und Beauty: Entdecke den L’Oréal Brandstorm 2024

L’Oréal Brandstorm ist seit 31 Jahren der Innovationswettbewerb der L’Oréal Groupe für Nachwuchstalente. Ziel ist es, die Karrieren junger Talente zu fördern und den Einstieg in die Beauty-Tech-Branche zu erleichtern.

Jedes Jahr werden deshalb weltweit Teilnehmende dazu eingeladen, sich neuen und spannenden Aufgaben zu stellen, die von aktuellen geschäftlichen Herausforderungen der Beauty-Tech-Branche inspiriert sind. Die Mission in diesem Jahr lautet dabei „Reinvent the future of professional beauty through tech“, wobei 2024 die Friseur:innen und das Friseurerlebnis im Mittelpunkt stehen werden.

Gesucht: Ideen und Innovation

Brandstorm bietet nicht nur die Möglichkeit, durch kreative Ideen und Lösungen auf die aktuellen Herausforderungen der Beauty-Tech-Branche einzugehen, sondern auch, Karrieren auf unvergleichliche Weise zu formen. Den Teilnehmenden können sich unter anderem auf diese wertvollen Vorteile freuen:

persönliches Coaching mit L’Oréal-Expert:innen

Zugang zu exklusiven Masterclasses

exklusive E-Learning-Module, die in Zusammenarbeit mit Salesforce entwickelt wurden

Teilnahme am exklusiven Finale in London

Durch die Beschäftigung mit realen Business-Cases und den Austausch mit L’Oréal-Expert:innen können die Teilnehmenden die Beauty-Tech-Branche erkunden und hautnah erleben.

Der Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung ist das dreitägige Brandstorm-Finale in London, an dem die lokalen Gewinner:innen aus 72 Ländern teilnehmen werden. Die Finalist:innen wetteifern dabei um eine dreimonatige Intrapreneurship-Mission in der L’Oréal-Zentrale in Paris, während der sie ihre erfolgreichen Konzepte und Ideen zum Leben zu erwecken.

Mache den nächsten Schritt für deine Karriere

Zukünftige Talente und Professionals aufgepasst: Die Beauty-Tech-Branche wartet nur darauf, von euch erobert zu werden. Schaut man sich die erfolgreichen Teilnehmenden der letzten Jahre an, wird deutlich: Viele ehemalige Brandstorm-Teilnehmer:innen bekleiden heute relevante Posten in der Beauty-Tech-Szene.

Da wären zum Beispiel Camille Kroely, Chief Metaverse & Web3 Officer, und Sharon Yap, General Manager bei L’Oréal Singapur: Sie beide haben durch den Brandstorm ihre Karrieren bei L’Oréal erfolgreich gestartet.

Auch Riccardo Cersosimo, heute internationaler Marketing-Direktor bei Maison Margiela Fragrances, oder Jaron Chan, Globaler Marketing-Direktor für YSL Make Up, zeigen: Die individuellen Erfolgsgeschichten der ehemaligen Teilnehmenden sind nicht nur inspirierend, der Wettbewerb ebnet auch den Weg für viele Talente.

Brandstorm ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern eine Reise, die die Zukunft der Beautywelt neu gestaltet. Registriere dich jetzt und werde Teil dieser innovativen Reise! Der Weg zur professionellen Schönheitspflege beginnt hier und jetzt.

Erfahre mehr über Brandstorm und bewirb dich jetzt!