Innovation trifft Nachhaltigkeit: Gestalte die digitale Transformation in der Energiewelt mit

Mainova AG Mit rund 3.200 Mitarbeitenden versorgt Mainova mehr als eine Million Menschen und zahlreiche Unternehmen mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Damit Flughäfen, Krankenhäuser und Datenknotenpunkte jederzeit Energie erhalten, haben wir eine IT-Infrastruktur, auf die Verlass ist.

Ob E-Autos, erneuerbare Energien oder intelligente Stromnetze – ohne moderne Informationstechnologie lässt sich die Energiewende nicht realisieren. IT-Expertinnen und-Experten bei Mainova bringen die Energieversorgung des Rhein-Main-Gebiets ins digitale Zeitalter.

Mit 14.000 Kilometern Energie- und Wasserleitungen versorgt die Mainova AG jährlich rund eine Million Menschen in Frankfurt am Main und Umgebung mit Strom, Gas und Wasser. Doch damit das reibungslos und nachhaltig funktioniert, braucht es heute nicht nur Bau-, Wasserbau- und Elektroingenieure, sondern auch zahlreiche IT-Spezialisten, etwa in Bereichen wie Datenarchitektur, IT-Projektmanagement, Backend-/Frontend-Anwendungen und Cybersecurity.

Eine solche Expertin ist Stefanie Gerzabeck. Als Anwendungsberaterin arbeitet sie an der Schnittstelle zwischen IT, Vertrieb, Produktmanagement und Kundenservice bei Mainova. In ihrem Job steuert sie die Umsetzung sämtlicher Änderungen an IT-Systemen und -Anwendungen im Unternehmen und stellt sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden.

„Ohne IT läuft nichts“

Die Unterstützung der Fachbereiche bei der Planung der Änderungen, Qualitätssicherung und Dokumentation gehört ebenfalls dazu. „Auch bei den Anwendungstests arbeiten wir mit, wobei sich das gesamte Beraterteam regelmäßig austauscht. So stellen wir sicher, dass unsere IT-Systeme sauber weiterentwickelt werden“, erklärt Gerzabeck.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Beraterin mit der Einführung neuer IT-Systeme. Mit dem Modernisierungsprojekt „Re-Platforming“ etwa digitalisiert die Mainova AG ihre Kundenkontakte und die zugehörigen Abläufe – von der ersten Ansprache über die Abrechnung bis zum Vertragswechsel. Und dafür braucht es neue Anwendungen von Salesforce, TAP/Powercloud und Mulesoft.

„Ohne IT läuft in der Energieversorgung heute nichts mehr. Als Anwendungsberaterin bei Mainova kann ich aktiv bei der Digitalisierung eines großen Energiedienstleisters mitwirken und die Energiewende jeden Tag mitgestalten“, sagt Gerzabeck.

Wichtig: Der Blick über den Tellerrand

Interdisziplinäres Arbeiten ist dabei zentral: Am Projekt arbeitet ein Team von 200 Kolleginnen und Kollegen aus IT, Marketing, Vertrieb, Personal- und Finanzwesen sowie Handel. Die Tochtergesellschaft Mainova Service Dienste ist ebenfalls beteiligt.

Diesen interdisziplinären Spirit mag auch Yilun Liu, die als IT-Projektmanagerin und IT-Prozessberaterin im Energiedaten- und Portfoliomanagement von Mainova dafür sorgt, dass die IT-Systeme des Unternehmens zuverlässig laufen. So stellt sie sicher, dass der Handel von Mainova die nötigen Energiemengen für Kundinnen und Kunden an der Börse und anderen Handelsplätzen reibungslos beschaffen kann.

„Besonders interessant finde ich das fachübergreifende Arbeiten. In meiner Schnittstellenfunktion sind neben der IT auch Fachbereiche wie Handel, Vertrieb oder Risikomanagement relevant“, sagt Liu. Der ganzheitliche Ansatz ermöglicht ihr, die Prozesse für alle Parteien optimal zu verschlanken. Voraussetzung dafür: Fachkenntnisse und ein Blick für Optimierungspotenzial.

Attraktives Gehalt, 30 Tage Urlaub, zahlreiche Benefits

Doch die Arbeit bei Mainova ist nicht nur fachlich interessant. Mitarbeitende erhalten zahlreiche Vergünstigungen und Zusatzleistungen. Unter anderem sind 3.000 Kilowattstunden Energie pro Jahr und ein Jobticket gratis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine 39-Stunden-Woche bei attraktivem Gehalt, 30 Tage Urlaub, Weihnachtsgeld und betriebliche Altersvorsorge.

Für die richtige Balance zwischen Arbeit und Freizeit sorgt ein Gleitzeitmodell, außerdem kann tageweise im Homeoffice gearbeitet werden. Weiterhin profitieren Mitarbeitende von einer betriebseigenen Kita, einem Jobrad und fachübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen, etwa zu professionellem Anforderungs- und Projektmanagement, agilen Arbeitsmethoden oder Kommunikation.

Jetzt die Energiewende voranbringen – als Anwendungsberater (m/w/d) bei Mainova

Hast du Interesse an einer spannenden Tätigkeit in der IT eines führenden Energiedienstleisters? Dann bewirb dich jetzt als Anwendungsberater (m/w/d) bei Mainova!

Das sollten Bewerberinnen und Bewerber für den Bereich IT-Anwendungen und Projekte mitbringen:

Erfahrung in Business-Analyse, Customizing, Anwendungsmanagement und/oder Projektmanagement

Spaß an Teamarbeit

eine ergebnis- und lösungsorientierte Arbeitsweise

Mainova ist stets auf der Suche nach IT-Expertinnen und -Experten. Neben Anwendungsberatern (m/w/d) brauchen wir IT-Vertrags- und Assetmanager (m/w/d), IT-Portfoliomanager (m/w/d) und IT-Experten (m/w/d) im Bereich Services & Methoden. Alle Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei Mainova im Überblick.