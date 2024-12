Sound der nächsten Generation: Wie Marshall mit 100 Stunden Spieldauer den Markt aufmischt

Als Jim Marshall Anfang der 60er Jahre seine ersten Röhrenverstärker unter die Leute brachte, ahnte niemand, welchen Einfluss diese auf die Entwicklung der Musikgeschichte haben würden. Ob Namensvetter Jimi Marshall Hendrix, The Who, Eric Clapton oder später Led Zeppelin – die Liste der Bands und Künstler:innen, die sich dem kraftvollen Sound von Marshall verschrieben haben, ist lang und prominent.

Mittlerweile ist Marshall für weit mehr als klassische Gitarrenverstärker bekannt, sondern hat seine Expertise auch auf Lautsprecher, Effektgeräte und Kopfhörer ausgeweitet. Letztere Produktsparte hat mit dem Monitor III A.N.C. jetzt hochkarätigen Zuwachs bekommen: Der neue Overear-Kopfhörer zeichnet sich durch seine elegante, rockige Ästhetik, hohe Klangqualität und eine Reihe innovativer Technologien aus, die Musikliebhaber:innen in jeder Lebenslage viel Freude bereiten werden.

Sound der nächsten Generation

Die Klangqualität des Monitor III A.N.C. basiert auf einem iterativen Entwicklungsprozess, der über zwei Jahre hinweg perfektioniert wurde. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem eigens entwickelten Soundstage Spatial Audio, der die Musik räumlich erlebbar und damit besonders immersiv macht. Die Musik wird dabei aus dem Kopf in einen virtuellen Raum verlagert, der dich vollständig umgibt und ein beeindruckendes, räumliches Hörerlebnis schafft.

Dank der dynamischen und adaptiven Lautstärkeregelung passt der Kopfhörer zusätzlich Hoch-, Mittel- und Basstöne bei jeder Lautstärke an und orientiert sich dabei an deiner Umgebung, um jederzeit ein optimales Hörerlebnis zu gewährleisten.

Aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

Der Monitor III A.N.C. (A.N.C. steht für hierbei für active noise cancelling) misst deine Umgebungsgeräusche kontinuierlich, um auf Wunsch unerwünschte Töne herauszufiltern und dich ganz mit deiner Musik oder deinem Podcast zu verbinden – wenn du die Außenwelt aber doch mal hinein lassen möchtest, wechselst du einfach zum Transparenzmodus und bist wieder mitten im Geschehen.

100 Stunden Wiedergabezeit

Ein weiteres Highlight ist der Akkubetrieb – mit einer Laufzeit von 70 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung und sogar 100 Stunden ohne A.N.C. – für tagelangen Musikgenuss, auch wenn du lange unterwegs bist, ohne einen Gedanken ans Laden zu verschwenden.

Ermöglicht wird das durch den Einsatz von zwei kleineren Batterien, die auf beiden Seiten des Kopfhörers integriert sind. Dieses Design ist bislang einzigartig und trägt zu einem ausgewogenen Gewicht bei, was sowohl den Tragekomfort als auch die Akustik unterstützt und verbessert.

Verbesserte Sprachqualität

Viel Entwicklungsarbeit steckt außerdem im verbesserten Mikrofon-Design. Der Kopfhörer ist mit vier Mikrofonen ausgestattet, die basierend auf den Umgebungsgeräuschen automatisch optimal eingesetzt werden und so eine klare Sprachqualität auch in schwierigen Bedingungen ermöglichen. So kannst du überall und jederzeit Anrufe tätigen oder entgegennehmen, ohne dir Gedanken um deine Verständlichkeit machen zu müssen.

Robust, aber edel

Das Design des Monitor III ist robust und für die tägliche Nutzung optimiert. Die Oberfläche ist nahezu unempfindlich gegen Kratzer, und das faltbare Design sorgt dafür, dass der Kopfhörer leicht verstaut werden kann. Innovativ ist das neu gestaltete und faltbare Kopfbügel-Design, das dank einer speziellen Schaummischung selbst nach stundenlangem Tragen keine Druckstellen hinterlässt. Die Ohrmuscheln bieten außerdem einen Zentimeter mehr Platz im Vergleich zum Vorgängermodell, was für noch besseren Tragekomfort sorgt – besonders für Menschen mit Brillen oder Ohrringen – ohne, dass der Kopfhörer insgesamt größer geworden wäre.

Übrigens: Der Monitor III A.N.C. wird in einem luxuriösen, platzsparenden Hartschalenkoffer geliefert, der mit rotem, samtartigem Stoff ausgekleidet ist – ein stilvolles Detail, das an Marshalls musikalisches Erbe erinnert und deinen Kopfhörer auf jeder Reise beschützt.

Intuitive Bedienbarkeit und hohe Kompatibilität

Dank dem multidirektionalen Bedienknopf hast du jederzeit die volle Kontrolle: Starte und pausiere die Wiedergabe, überspringe Tracks, passe die Lautstärke an, nutze die Bluetooth®-Kopplung, nimm Anrufe entgegen oder schalte den Kopfhörer ein oder aus – du hast die Wahl. Zusätzlich kannst du die M-Taste frei belegen, um das Soundstage Spatial Audio ein- oder auszuschalten oder zwischen zwei EQ-Presets zu wechseln – eins für Gespräche, eins für die Musik beispielsweise.

Der Kopfhörer ist außerdem mit der neuesten Bluetooth-Technologie LE Audio kompatibel. Diese zukunftssichere Technologie eröffnet dir viele neue Möglichkeiten, deinen Sound mit Auracast™ zu teilen.

Der Monitor III A.N.C.: Marshall-Sound für unterwegs

Entdecke jetzt den neuen, 250 Gramm leichten Overear-Kopfhörer aus dem Hause Marshall – für legendären Marshall-Sound für unterwegs, der dank 70 beziehungsweise 100 Stunden Akkulaufzeit immer für dich da ist. Egal ob auf Reisen, Zuhause oder bei der Arbeit: Der Monitor III A.N.C. kann dein neuer, täglicher Begleiter für alle Lebenslagen werden.