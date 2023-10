Werde zum Master der PLM-Datenbank und tracke die DEICHMANN-Produkte in Echtzeit

Den gesamten Lebensweg der Produkte verfolgen ist mit dem Product-Lifecycle-Management oder kurz PLM easy möglich. Bei Europas größtem Schuheinzelhändler vernetzt das System alle Fachabteilungen, die aktiv mit den Produkten des Konzerns arbeiten, digital und transparent, und vereinfacht die Prozesse. Ein großer Benefit ist die Zeit- und Kosteneinsparung durch ein wesentlich effizienteres Arbeiten. So bleibt mehr Raum für Kreativität.

Team PLM – mehr als nur eine IT-Crowd

Der Bereich PLM ist zwar in der IT angesiedelt, hat allerdings nichts mit beispielsweise Programmieren zu tun, sondern bietet als digitale Plattform die Möglichkeit, verschiedene Fachbereiche in Echtzeit zu vernetzen.

Breaking News: Für den Einstieg in Nathalies IT-Team musst du kein Programmierer oder Systementwickler sein, sondern kannst als Designer, Einkäufer oder Produktentwickler Fuß fassen und etwas bewegen. Nathalie ist als gelernte Textilingenieurin mit Expertise in den Bereichen Product-Development, Sourcing & Production und Product-Management selbst Quereinsteigerin im Unternehmen und arbeitet heute als Senior Application Manager PLM.

Diese Softskills sind deine Toolbox zum Erfolg

Da PLM alle Stationen vom ersten Design-Konzept bis zur Entsorgung abbildet sowie umfangreiche Stammdaten und Informationen enthält, ist ein Prozessverständnis oder eine ungefähre Vorstellung davon von Vorteil. Das Wissen erlangst du natürlich genauso im Verlauf der Einarbeitung in den Job.

Soziale Kompetenz spielt in deiner Position eine zentrale Rolle. Denn du stehst im stetigen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Fachbereiche. Da es hier ganz verschiedene Bedürfnisse und Perspektiven gibt, sind Geduld und lösungsorientiertes Arbeiten gefragt, um gemeinsam mit der Abteilung eventuelle Probleme aufzudecken und passende Lösungen zu finden.

Kommunikation ist Key

PLM wird vor allem in der Produktentwicklung und im Einkauf genutzt. Nathalie hat viele Schnittstellen mit dem Einkauf, den Kollegen des WWS (Warenwirtschaftssystem) und den Designern. Das Programm bietet zudem einen direkten Draht zu den Lieferanten – perfekt zum Real-Time-Austausch, denn PLM ist gleichzeitig eine Kommunikationsplattform – oder genauer, eine Plattform für den kreativen Austausch.

PLM ist in einem internationalen Unternehmen unverzichtbar, gerade im Hinblick auf verschiedene Zeitzonen mit sechs bis neun Stunden Zeitunterschied, je nachdem, wo die Mitarbeitenden weltweit lokalisiert sind – beispielsweise in Asien oder den USA … you name it. Dort beginnt der Tag, wenn du Feierabend machst. Aber dadurch, dass jeder auf PLM Zugriff hat, ist ein Austausch 24/7 möglich.

PLM – mehr als nur ein Moodboard

Neben der Begutachtung der Schuh-Samples und der Erstellung von Fit-Kommentaren für Bekleidung werden die zentralen Stammdaten für die Produkte im PLM als One Source of Truth hinterlegt. In der Regel sind diese Daten final und ändern sich nur selten. Sie werden wiederum von anderen Systemen im Unternehmen gezogen oder eingesetzt: zum Beispiel ins Warenwirtschaftssystem sowie ins Product-Information-Management und somit in den Webshop.

Kurz: Die Basis für die Produktentwicklung sowie auch für die Datenerfassung wird im PLM als Backbone gelegt.

Momentan bildet das System den Lebenszyklus eines Produktes „Cradle to Landfill“ ab, also von der Entstehung bis zur Entsorgung. Auch das Thema Recycling spielt allerdings eine Rolle.

Future Plans: Zukünftig soll auch der weltweite Wholesale mit dem PLM arbeiten können. Ziel ist hier, die Mengenbündelung sowie eine bessere Verhandlungsbasis und Stammdatenpflege zu schaffen. Auch die Qualitätssicherheit könnte im PLM passieren – beispielsweise für die Inspektion in den Fabriken, sodass Informationen direkt hinterlegt und in Echtzeit ausgetauscht werden.

Qualität und Nachhaltigkeit

Ein wichtiges Thema. Spätestens ab 2025 muss jedes für ein Produkt verwendete Material bis zum kleinsten Detail ausnahmslos zurückverfolgbar und die Herkunft belegbar sein. Auch hier hat PLM eine Schlüsselfunktion, denn es ermöglicht, diese Informationen schon jetzt auf Produktlevel gebündelt zu dokumentieren und zu hinterlegen.

IT mal anders – und jetzt mit dir

Wir suchen aufgeschlossenen Mitdenker und affine Datenfüchse, die unser PLM-Team mit Feuereifer und frischen Ideen bereichern. Wenn du also mehr als nur eine Nummer auf dem Papier sein willst, Herrn Deichmann auch mal in der Kantine beim Mittagessen begegnen und ein familiäres und wertschätzendes Miteinander erleben möchtest, ist Europas Nummer 1 im Schuheinzelhandel genau das Richtige für dich.

