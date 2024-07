Mission Weltverbesserung: Der World Future Council will Lösungen für aktuelle Krisen bieten

In einem Kurs am Kambashu-Institut des WFC in Namibia lernt Lucia Haitembu nachhaltige Methoden zum Gemüse- und Kräuteranbau. Ziel ist es, auch unter schwierigen Klimabedingungen genug Nahrungsmittel produzieren zu können. (Foto: World Future Council / Ina Wilkie)

Die Mission Weltverbesserung wird von einem eher unscheinbaren Ort aus koordiniert. Der World Future Council (WFC, deutsch: Weltzukunftsrat) hat seinen Sitz im Obergeschoss einer Hamburger Markthalle. Draußen riecht es nach Fisch, nebenan arbeitet die Verwaltung eines Sportclubs. Die Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Alexandra Wandel, öffnet die Tür und lässt mich herein. Ein paar Büros, ein Flur, ein kleiner Konferenzraum, mehr gibt es nicht zu sehen. Dabei laufen hier die Fäden eines weltweiten Netzwerks zusammen. Wandel – Jeans, blaue Bluse, die Haare zum Zopf gebunden – ist schon seit der Gründung im Jahr 2007 beim WFC aktiv. Die Idee des Gründers Jakob von Uexküll, der 1980 den Alternativen Nobelpreis ins Leben gerufen hatte, hat sie damals überzeugt. „Unser Ziel ist, die Welt für uns und für kommende Generationen besser zu machen, uns vor allem für Frieden, Naturschutz und Kinderrechte einzusetzen“, sagt sie.

„Fokussieren uns auf das, was funktioniert“

Das geht natürlich nicht, ohne sich mit den Problemen dahinter zu beschäftigen, mit Kriegen und Kinderleid, mit der Klima-, Artenvielfalts- und Umweltverschmutzungskrise. Doch die Politikwissenschaftlerin wirkt aufgeräumt und überraschend zuversichtlich. Natürlich sei auch sie mal wütend, traurig oder einfach nur frustriert, wenn etwa politische Ambitionen beim Klimaschutz zurückgeschraubt werden, räumt sie ein. „Aber wir fokussieren uns auf das, was funktioniert“, betont sie. Auf Projekte und Gesetze, die Lösungen liefern und als Blaupause für andere taugen. „Diese guten Ideen sind ja da. Man muss sie nur finden und vor allem sichtbar machen.“

Im WFC kümmern sich knapp 50 Mitglieder aus fünf Kontinenten um diese Aufgabe. „Es sind junge Visionäre darunter, aber auch ältere Personen, Menschen aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft, Männer und Frauen“, zählt Wandel auf. Ihre Porträts hängen, weiß gerahmt, an der Wand im Flur der Stiftung. Auch Träger des Alternativen Nobelpreises sind dabei: Dipal Chandra Barua etwa, der unter anderem die Grameen Bank gegründet hat, die Mikrokredite an Menschen in Bangladesch vergibt, oder der Insektenforscher und Präsident des Millennium Institute in Washington, D. C. Hans Rudolf Herren. Er konnte in den 1980er-Jahren durch eine biologische Methode der Schmierlausbekämpfung vermutlich eine Hungersnot in Afrika abwenden.

Der Rat tagt einmal im Jahr, um die wichtigsten Themen der Zeit zu identifizieren und über förderungswürdige Projekte zu debattieren. Die Aktiven arbeiten zudem in etlichen Regionen der Welt mit Politikern, Wissenschaftlern, engagierten Bürgern und lokalen Allianzen zusammen, um Projekte voranzubringen und bereits vorhandene effektvolle politische Maßnahmen zu finden – und diese am Ende womöglich auszuzeichnen. Die Arbeit wird vor allem über private Spenden und zum Teil über institutionelle Fördergelder finanziert.

„Polit-Oscar“, um gute Ideen weit zu streuen

Der Future Policy Award oder „Polit-Oscar“, wie die Ratsmitglieder ihn nennen, ist Wandel zufolge das wichtigste Werkzeug, um gute Ideen möglichst weit zu streuen. Jedes Jahr wird der Preis für Gesetze und Aktionsprogramme mit Vorbildcharakter auf lokaler, regionaler oder Länderebene verliehen. Im letzten Jahr ging er unter der Überschrift „Für eine giftfreie Welt“ unter anderem nach Vietnam, wo neue Sicherheitsstandards für schädliche Chemikalien in Spielzeugen vereinbart wurden. Und er ging nach Dänemark. Das Land hat präventiv die problematischen Fluorchemikalien PFAS in Papierprodukten verboten.

Auch Abrüstungsprojekte standen schon auf der Agenda des WFC. 2013 etwa verlieh der Rat einen Preis für Argentiniens Nationales Programm zur freiwilligen Abgabe von Schusswaffen. „Das Gesetz nutzten wir außerdem als Blaupause für eine neue Gesetzesinitiative in Bosnien-Herzegowina, bei der bis heute über 145 000 Waffen eingesammelt und zerstört wurden“, berichtet Wandel. Beim diesjährigen Polit-Oscar werde es ebenfalls um das Thema Frieden gehen, „weil wir momentan die meisten Konflikte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges weltweit haben. Jedes fünfte Kind weltweit lebt in Gegenden bewaffneter Konflikte. Dadurch gibt es unheimlich viele Schäden, auch Umwelt- und Klimaschäden.“ Welche Lösungen dafür prämiert werden, wird eine Jury im Herbst entscheiden.

Prüfen nach sieben Prinzipien

Bei der Bewertung von potenziell prämierungswürdigen Gesetzen stützt sich der Rat auf die sogenannten sieben Prinzipien für nachhaltige Entwicklung. Darunter fallen Aspekte wie nachhaltige Ressourcen, Armutsbekämpfung, eine gute Regierungsführung und Gesundheitsversorgung. „Wir schauen uns die Gesetze außerdem ganz genau an. Sind sie schon mindestens zwei Jahre in Kraft? Gibt es empirische Daten dazu und Informationen über positive Auswirkungen? Und: Ist das Gesetz auch interessant, um es in andere Regionen zu transferieren?“, sagt Wandel. „Konkret führen wir dazu Interviews mit Vertretern aus Zivilgesellschaft, Regierungen und Wissenschaft, um das alles noch mal einzuholen.“

Wie hoch der Nachahmungswert eines prämierten Gesetzes tatsächlich ist, erfährt der Rat allerdings erst nach der Preisverleihung. „Wir bekommen dann entsprechende Anfragen“, sagt Wandel. „Zum Beispiel haben wir im Bereich Hungerbekämpfung ein Aktionsprogramm der Stadt Belo Horizonte in Brasilien ausgezeichnet. Die Verantwortlichen hatten ein Recht auf gesunde Nahrung rechtlich verankert und ein Aktionsprogramm dazu entwickelt.“ Unter anderem wurden Bildungsprogramme und Schulmahlzeiten eingeführt und eine städtische Landwirtschaft gefördert. Nach der Prämierung hätten sich gleich mehrere Gemeinden gemeldet und großes Interesse geäußert. „Manche kamen sogar aus Namibia, also von einem anderen Kontinent.“ Der WFC habe daraufhin vermittelt und Namibias Vizepremierminister hat eine Delegation aus Brasilien eingeladen. „Dann haben sich 58 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen angehört, wie diese Stadt es geschafft hat, ein Recht auf gesunde Nahrung umzusetzen“, so Wandel.

Die WFC-Aktivitäten haben laut Wandel auch dazu beigetragen, dass heute mehr als 100 Länder Gesetze zur Förderung erneuerbarer Energien haben – nach dem deutschen Vorbild der Einspeisevergütungen. „Wir koordinieren außerdem ein globales Netzwerk von Abgeordneten weltweit, das sich für den Ausbau von erneuerbaren Energien einsetzt, den sogenannte Global Renewables Congress“, berichtet sie. Es gilt dabei, vor allem Lokalpolitiker zu motivieren, die am Ende entscheiden, ob etwa ein Wind- oder Solarpark gebaut wird. Wie in anderen Themenbereichen auch, suchen WFC-Mitglieder und Partnerorganisationen dazu immer wieder das direkte Gespräch, sie organisieren Konferenzen und Workshops und verteilen Leitfäden für politisches Handeln. Alles finde unter dem Motto „voneinander lernen“ statt, heißt es. Auf internationaler Ebene nehmen WFC-Vertreter außerdem an wichtigen Konferenzen und Verhandlungen teil. Noch heute freut sich das Team über einen Durchbruch im letzten Jahr, als sich die UN auf ein Abkommen zum Schutz von Hochseegebieten geeinigt haben. „Auch zu diesem Erfolg hat der WFC einen Beitrag geleistet“, so die Vorstandsvorsitzende.

Nicht ohne die Erneuerbaren

Neue Technologien spielen bei den WFC-Projekten vor allem eine Rolle, wenn es um den Kampf gegen die Klimakrise geht. Alexandra Wandel stellt mir Sven Teske vor. Teske arbeitet als Associate Professor an der University of Technology Sydney in Australien, ist beruflich aber immer mal wieder in Europa und dann – so wie jetzt gerade – auch am Hamburger WFC-Hauptsitz zu Gast. Er entwirft am Computer Szenarien für das Erreichen von Klimazielen. Teske und seine Fachkollegen rechnen dazu die CO2-Emissionen für die G20-Staaten, für Europa und für afrikanische Länder aus. Sie legen Budgets fest und entwickeln Szenarien, wie sich die Budgets erreichen lassen. „Dabei finden wir auch heraus, welche Maßnahmen sich schnell umsetzen lassen und wo vielleicht einfach noch Kapazitäten fehlen“, sagt er. Während etwa Solar- und Windkraftwerke in vielen Ländern schnell installiert werden könnten, müsse man bei der Umstellung der Stahlproduktion auf Wasserstoff statt Kohle als chemisches Reduktionsmittel wohl noch ein bisschen warten. „Wir haben knapp 1000 Stahlfabriken weltweit, aber nur zwei bis drei Unternehmen, die die dafür nötigen Anlagen liefern können“, sagt er. Einen vollständigen Bericht dazu will das Team in ein paar Monaten veröffentlichen, „idealerweise, wenn wir ein großes Medienecho erreichen können, vielleicht zur nächsten Klimakonferenz im Herbst.“

Noch in diesem Jahr will sich der Rat außerdem erstmals mit Technologien befassen, die auf Künstlicher Intelligenz fußen. „Wie können sie für unsere Ziele sinnvoll genutzt werden und wo muss regulatorisch eingegriffen werden? Darüber werden wir sprechen“, sagt Wandel.

Das Thema Bildung

Ebenfalls weit oben auf der Agenda des WFC steht das Thema Bildung. „Wir setzen uns sehr dafür ein, dass Nachhaltigkeit in allen Schulfächern und auch schon im Kindergartenbereich thematisiert, diskutiert und erprobt wird“, betont Wandel. Auch dazu habe der WFC ein bereits funktionierendes Gesetz präsentieren können. „Wir haben es im US-Bundesstaat Maryland gefunden“, erzählt sie. „Die Regierung dort hat festgelegt, dass in allen Schulen Outdoor-Aktivitäten stattfinden, sodass die Kinder von der Natur lernen können. Außerdem wurden die Themen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung in den Lehrplänen in allen Fächern verankert.“

Und damit junge Menschen sich auch politisch für ihre Zukunft einsetzen können, plant der WFC gerade Aktivitäten für den UN-Zukunftsgipfel in New York am 23. September. „Wir setzen uns schon lange dafür ein, dass es eine Vertretung für zukünftige Generationen bei den Vereinten Nationen geben muss. Und wir hoffen sehr, dass das dann auch verabschiedet wird“, sagt Wandel. „Noch besser wäre es natürlich, wenn es auch auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene Vertreter für zukünftige Generationen gäbe. Auch daran arbeiten wir gerade.“

