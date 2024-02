Fange jetzt an, deine Mitarbeitenden auf eine zeitgemäße Weise zu belohnen, und schaffe eine Arbeitsumgebung, die Innovation und Engagement fördert. Steuerfreie Lösungen bieten hierbei nicht nur Flexibilität, sondern auch die Chance, die Bindung zu Mitarbeitenden zu stärken und die Unternehmenskultur auf ein neues Level zu heben.

Dein Team, dein Erfolg: Mitarbeiterbindung neu definiert

In einer sich dynamisch entwickelnden Arbeitswelt stehen moderne Arbeitsplatzkonzepte im Fokus, die die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen und Unternehmen dabei unterstützen, zu herausragenden Arbeitgebern zu werden.

Mit folgenden sieben Aspekten sicherst du dir auf jeden Fall einen der Top Ränge als idealer Arbeitgeber:

Flexibilität: Arbeitszeit- und -ortflexibilität

Individuelle Entwicklung: Karrierepläne und Weiterbildungsmöglichkeiten

Work-Life-Balance: Maßnahmen zur Balance von Beruf und Privatleben

Anerkennung: Regelmäßiges Feedback und Lob

Gesundheitsförderung: Betriebliche Gesundheitsinitiativen

Unternehmenskultur: Positives und inklusives Arbeitsumfeld

Steuerfreie Benefits: Integration von steuerfreien Zusatzleistungen

Die Berücksichtigung dieser Maßnahmen trägt nicht nur dazu bei, talentierte Mitarbeiter anzuziehen, sondern auch langfristige Bindungen zu fördern, was letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärkt.

Sachbezüge clever nutzen: Steuervorteile für Arbeitgeber

Pluxee Pluxee ist der weltweit führende Partner für Mitarbeitervorteile und -engagement. Sorge mit Pluxee für zufriedene Mitarbeiter dank steuerfreier Gehaltsextras.

Tanken, Einkaufen und mehr – nutze die Freigrenze von bis zu 600 Euro pro Jahr und Person als laufendes Gehaltsextra.

Die effektive Nutzung des steuerfreien Sachbezugs ermöglicht es Unternehmen, ihren Mitarbeitenden einen Benefit von bis zu 50 Euro im Monat und Person zu gewähren. Die Option eröffnet Raum für sinnvolle Zusatzleistungen, selbst wenn das Budget begrenzt ist. Der steuerfreie Sachbezug schafft nicht nur Zufriedenheit bei den Angestellten, sondern bietet auch Arbeitgebern die Möglichkeit, Kosten zu reduzieren – eine Win-Win-Situation für alle!

Aber das ist noch nicht alles. Nutze die 60-Euro-Freigrenze für persönliche Anlässe wie Geburtstage, Firmenjubiläen, Hochzeiten oder die Geburt eines Kindes. Diese steuerfreie Variante, bis zu 60 Euro pro Anlass, bietet dir die Möglichkeit, die Unternehmenskultur weiter zu festigen und die individuellen Erfolge und Ereignisse jedes einzelnen Angestellten gebührend zu feiern.

Die Pluxee Benefits Card: Innovation im Fokus

Alle Vorteile vereint mit der digitalen Benefits Card: Als starker Partner für Benefits steht Pluxee für eine moderne, zukunftsorientierte Lösung. Das Unternehmen, das vielen noch unter dem alten Namen Sodexo geläufig ist, präsentiert sich durch dieses innovative Produkt mit einer digitalen und modernen Strategie, die die Welt der Mitarbeiterbindung revolutionieren soll. Und das Beste: Du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen, denn Pluxee kümmert sich um die Details der Steuerkonformität.

Simple Anwendung mittels App

Was sich nach physischer Karte anhört, ist längst digital geworden. Die Benefits Card von Pluxee bietet eine spielend einfache Handhabung durch ihre innovative App. Die digitale Anwendung bringt frischen Wind in den Arbeitsalltag: Die benutzerfreundliche App präsentiert Mitarbeitenden ein übersichtliches User-Interface mit verschiedenen Menüpunkten, was die Nutzung zu einem unkomplizierten und einfachen Vorgang macht.

Die Benefits Card ermöglicht deinen Mitarbeitenden somit ein vollständig digitales und innovatives Nutzungserlebnis. Durch den Verzicht auf physische Gutscheine in Papierform leistet die digitale Benefits Card zudem einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Das Resultat: eine Mitarbeiterbindung, die aufgrund der Digitalisierung nicht nur innovativ, sondern auch umweltbewusst ist.

Starte jetzt in eine Revolution der Mitarbeiterbindung

Erfahre jetzt mehr darüber, wie die Benefits Card von Pluxee die Mitarbeiterbindung in deinem Unternehmen auf ein neues Level heben kann. Entdecke die Vielfalt und Flexibilität der Benefits Card und starte noch heute in eine innovative Ära der Mitarbeiterförderung!

Jetzt entdecken!