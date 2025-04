Die Transformation des Volkswagen Konzerns schreitet rasant voran. Mitten in diesem Wandel: die Volkswagen Group IT Solutions (VWGIS). COO Dirk Schäfer und CFO Andreas Flügger geben im Gespräch mit t3n exklusive Einblicke in ihre neuen Rollen, ihre Vision für die GIS Group – und Antwort auf die Frage, warum echte Veränderung bei den Menschen beginnt. Ein Gespräch über Verantwortung, Tech-Kompetenz, KI-Potenziale und eine Unternehmenskultur, die Wandel nicht nur zulässt, sondern fordert.

t3n: Dirk, du bist ursprünglich im Produktmanagement in der Group IT des Volkswagen Konzerns gestartet und nun neuer COO für die neu formierte VWGIS Group. Wie kam es dazu?

Dirk: Technologie hat mich schon immer begeistert, weshalb ich Informatik studiert und nach meinem Studium ein eigenes Startup gegründet habe. Danach wollte ich in einem großen Konzern arbeiten und bin in die Group IT von Volkswagen eingestiegen. Dort war ich in verschiedenen Positionen tätig und habe meine Führungslaufbahn begonnen.

Nach einigen Jahren habe ich eine neue Herausforderung angenommen und wurde Geschäftsführer eines mittelständischen IT-Unternehmens. Die Transformation des Volkswagen Konzerns zu einem Technologiekonzern spricht mich nach wie vor an und war letztlich der Grund, dass ich jetzt im vierten Jahr wieder hier bin und den Wandel aktiv mitgestalten kann.

t3n: Andreas, in deiner Laufbahn hast du bereits einige Stationen innerhalb des Volkswagen Konzerns hinter dir.

Andreas: Genau – mein Weg führte mich durch diverse Geschäftsbereiche, vom Vertrieb über die Produktion in Emden bis hin zur Zentrale in Wolfsburg. Dabei habe ich mich immer mit dem Thema Controlling beschäftigt.

Später hatte ich die Chance, bei der Sitech als Finanzleiter und Geschäftsführer einzusteigen und durfte spannende Erfahrungen hinsichtlich gesamtunternehmerischer, wirtschaftlicher Belange machen. Heute nutze ich meine verschiedenen Erfahrungen aus der Vergangenheit, um unsere Prozesse nachhaltig zu optimieren und strategische Projekte – besonders den Wandel hin zu einer gemeinsamen GIS Group – voranzutreiben.

t3n: Als VWGIS Gruppe habt ihr euch der Extreme Ownership und End-to-End-Verantwortung verschrieben – was bedeutet das in der Praxis?

Dirk: Unser Ansatz ist ganzheitlich: Wir begleiten unsere Lösungen von der ersten Entwicklungsphase bis hin zum laufenden Service – alles aus einer Hand.

Als Solution-Provider verstehen wir uns nicht nur als technische Dienstleister, sondern als strategische Partner. Wir gehen aktiv auf unsere Kunden zu, analysieren gemeinsam die Prozesse und zeigen, wie sie diese effizient digitalisieren oder automatisieren können. Dabei kann es um die Optimierung bestehender Systeme oder einen kompletten Neubau gehen – wir liefern nicht nur Lösungen, sondern auch die richtigen Impulse für nachhaltige Innovationen.

Andreas: Für uns bedeutet echte Verantwortung, nicht nur technische Lösungen zu liefern, sondern die Fachlichkeit im Kern zu verstehen. Wir agieren als Brücke zwischen Fachbereich und Technologie, analysieren Prozesse bis ins Detail und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen – sowohl aus fachlicher als auch technologischer Sicht.

Als interner IT-Partner sind wir einzigartig aufgestellt, um eng mit den Fachbereichen zusammenzuarbeiten und bieten unsere IT-Lösungen flexibel in Nearshore- und Offshore-Modellen an. Gerade im Volkswagen Konzern, wo Effizienz und Kosten eine zentrale Rolle spielen, ist das ein entscheidender Vorteil.

Unser Ziel für Deutschland ist es, diesen Ansatz noch weiter zu intensivieren. IT ist heute mehr denn je eine Ingenieursdisziplin, in der tiefes Fachwissen den Unterschied macht. Nur wer das Problem wirklich versteht, kann auch die optimale Lösung entwickeln. Genau hier setzen wir an – mit einem End-to-End-Ansatz, der Technologie, Business und Fachlichkeit intelligent miteinander verbindet. Und das alles unter dem Dach der sich formierenden GIS Group, die diesen Wandel aktiv gestaltet.

t3n: Ihr habt im neuen Führungstrio gemeinsam mit CEO Sidharth Yadav bereits strategische Workshops durchgeführt. Welche Schwerpunkte verfolgt ihr?

Dirk: Wir haben unser Top-10-Programm für die GIS Group aufgesetzt; ähnlich, wie es auch der Konzernvorstand eingeführt hat. Wir haben es anschließend in fünf globale und fünf lokale Punkte aufgeteilt.

Globale Themen betreffen unsere Governance, das Value Development und die Zusammenarbeit, während die lokalen Punkte konkrete operative Schwerpunkte setzen – beispielsweise die angesprochene End-to-End-Verantwortung oder die fortlaufende Prozessoptimierung.

In Deutschland haben wir fünf strategische Handlungsfelder definiert, die den Change-Prozess dieses Jahres maßgeblich steuern. Unser Ziel ist dabei eine breite Beteiligung aller Führungskräfte und Teams, um Veränderungen bis in jede Abteilung hinein wirksam zu verankern.

Andreas: Parallel treiben wir die globale Transformation der GIS Group voran. Bisher waren es drei eigenständige Gesellschaften – jetzt entsteht eine Einheit mit klaren, gemeinsamen Prozessen und einem einheitlichen Governance-Modell. Dabei setzen wir auf kollaborative Strukturen, etwa durch verbessertes Value-Development und das Anlegen von Business-Communities, in denen Fachbereiche ortsübergreifend gemeinsame Synergien finden und nutzen können.

Ein zentraler Fokus liegt auf der Optimierung interner Prozesse – oder wie wir es nennen: Strengthened Organization. Mein Bereich, die Enabling Services, sorgt dafür, dass interne Abläufe schlanker, effizienter und reibungsloser funktionieren.

Während Dirk und sein Team End-to-End-Lösungen für Volkswagen entwickeln, schaffen wir intern die optimalen Rahmenbedingungen dafür – quasi die Tür aufhalten, damit die besten Lösungen entstehen können.

t3n: Welche Rolle spielen neue Technologien wie Künstliche Intelligenz?

Dirk: Technologie ist ein zentraler Treiber dieser Entwicklung – insbesondere Künstliche Intelligenz als Zukunftsthema. KI wird disruptiv sein – für den Konzern und die Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, nicht nur innovative Lösungen zu entwickeln, sondern auch unsere Mitarbeitenden an diese Technologie heranzuführen.

Wir nutzen KI beispielsweise bereits in der UX/UI-Entwicklung, um in Echtzeit Visualisierungen zu generieren. Auch in der Softwareentwicklung automatisieren wir Prozesse.

Andreas: Unser Ziel ist es, KI gewinnbringend einzusetzen, um den Konzern langfristig effizienter und agiler zu machen.

t3n: Ein großes Thema ist auch die Transformation der Unternehmenskultur. Wie geht ihr diesen Schritt an?

Dirk: Transformation beginnt immer mit guter Kommunikation. Wir haben Umfragen gemacht, um herauszufinden, was Kultur für unsere Mitarbeitenden bedeutet. Das Ergebnis war erfreulich: Die wichtigsten Punkte deckten sich mit unserer Strategie. Wir haben diese Erkenntnisse im Nachgang intern veröffentlicht und zur Diskussion eingeladen.

Andreas: Ein Wandel ist nur dann erfolgreich, wenn er von allen verstanden und mitgetragen wird. Deshalb setzen wir auf hohe Transparenz und Beteiligung. Wer die Vision versteht, zieht mit – und wer mitgestaltet, hat weniger Angst vor Veränderung.

„Mut zur Gestaltung der Zukunft“

t3n: Welche letzte, zentrale Botschaft möchtet ihr unserer Leserschaft mit auf den Weg geben?

Andreas: Wichtig ist vor allem eines: Mut. Der Change beginnt bei jedem Einzelnen. Transformation ist kein kurzfristiges Projekt auf ein paar Folien, sondern erfordert aktive Mitgestaltung – denn genau jetzt ist der Moment, einen aktiven Beitrag zur Zukunft zu leisten.

Dirk: Technologie ist ein Enabler, kein Feind. Künstliche Intelligenz und die Digitalisierung bieten riesige Chancen. Unsere Aufgabe ist es, diese sinnvoll einzusetzen – das geht nur mit einer offenen, transparenten und mutigen Unternehmenskultur.

t3n: Andreas, Dirk – vielen Dank für dieses spannende Gespräche und die wertvollen Einblicke!

