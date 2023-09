Nachhaltiger Benefit für Mitarbeitende

Wer gutes Personal gewinnen und vor allem auch langfristig binden möchte, muss heute mehr bieten als die klassischen Benefitlösungen. Flexibilität spielt dabei mit Blick auf die neuen mobilen Arbeitsmöglichkeiten eine wichtige Rolle. Gleichzeitig sehen sich immer mehr Unternehmen in der Verantwortung, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und aktiv den Klimaschutz zu unterstützen – ein Engagement, das bei neuen Talenten ebenso gewürdigt wird, wie bei Kundinnen und Kunden.

Mobilitätsbudget, der individuelle Mobilitätsbenefit für mehr Freiheit

Deutsche Bahn Als führender Anbieter für vernetzte Mobilität entwickeln wir Lösungen für Unternehmen, Stadtverwaltungen und Privatkunden, darunter unser Mobilitätsbudget Bonvoyo zur Förderung der Mobilitätswende. Bonvoyo – das innovative Mobilitätsbudget der Deutschen Bahn – knüpft genau an die Bedürfnisse nach Flexibilität, Individualität und Nachhaltigkeit an. Dabei setzt Bonvoyo auf absolute Freiheit. Denn: Unternehmen können für ihre Mitarbeitenden ein vorab definiertes Budget bereitstellen, das je nach individuellem Bedarf für alle nutzbaren Verkehrsmittel eingesetzt werden kann. Egal, ob ÖPNV, Fernverkehr, Sharing-Angebote fürs Fahrrad, E-Roller oder Auto: Das Budget ist jederzeit verfügbar – und zwar sowohl für Arbeitswege als auch in der Freizeit. So wird der Umstieg vom eigenen PKW auf umweltfreundlichere Alternativen wie den öffentlichen Nahverkehr und Sharing-Angebote erleichtert und die Attraktivität der Anschlussmobilität deutlich gesteigert.

Die gesamte Mobilität in einer App

Und so einfach geht’s: Der Arbeitgeber stellt den Mitarbeitenden ein Budget bereit – wie hoch und individuell einsetzbar dieses ist, kann ganz nach Wunsch festgelegt werden. Hinterlegt wird das Mobilitätsbudget in der Bonyoyo-App. Hierüber plant, bucht und verwaltet der Mitarbeitende ganz bequem alle privaten Fahrten.

Die in Bonvoyo integrierten Verkehrsmittel wie Call-a-Bike, DB Regional- und Fernverkehr oder Flinkster können direkt in der App gebucht und bezahlt werden. Alle weiteren Mobilitätsangebote wie E-Scooter, Taxi oder ÖPNV lassen sich als Beleg schnell über die Bonvoyo-App scannen und digital verrechnen. Der aktuelle Budgetstand ist dabei immer sichtbar.

Steueroptimierte, papierfreie Verrechnung

So unkompliziert wie die Buchung ist auch die Abrechnung. Denn alle Mitarbeitenden-Buchungen und Belege werden DSGVO-konform an das Abrechnungssystem des Arbeitgebers automatisiert weitergeleitet. Das spart administrativen Aufwand bei den Mitarbeitenden und vor allem beim Unternehmen.

Zudem ist dem System eine intelligente Versteuerungslogik hinterlegt, die kontinuierlich nach aktuellem Steuerrecht angepasst wird. Für die Unternehmen bedeutet das einen klaren Kostenvorteil: Insgesamt 70 Prozent lassen sich pro Mitarbeitendem bei der Versteuerung einsparen.

Auf dem Weg zum CO2-neutralen Unternehmen

Neben den klaren Vorteilen für die Mitarbeitenden unterstützen Unternehmen mit ihrer Entscheidung für das nachhaltige Mobilitätsbudget Bonvoyo auch ihre Klimaschutzziele. Denn indem sie Zugang zu umweltfreundlichen Alternativen gewährleisten, ermutigen sie die Mitarbeitenden, häufiger auf klimafreundliche Transportmittel umzusteigen, wodurch der CO2-Ausstoß pro Person reduziert wird. Damit verringert Bonvoyo zudem den Autoverkehr, was zu weniger Verkehrsstaus und einer besseren Luftqualität führt. Und: Der Einsatz von Bonvoyo reduziert Kosten für Unternehmen. Indem Mitarbeitende zu umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln wechseln, werden Kosten für Treibstoff, Wartung und Infrastruktur der Dienstwagen verringert.

Sichtbar wird das ganz persönliche Klimaschutz-Engagement für die Mitarbeitenden über den CO2-Tracker in ihrer Bonvoyo-App. Das Unternehmen erhält einen anonymisierten Gesamtüberblick, der in den Nachhaltigkeitsreport einfließen kann.

Lerne die Möglichkeiten des nachhaltigen Mobilitätsbudgets Bonvoyo für deine Mitarbeitenden kennen.

Jetzt mehr erfahren