Kein “Weiter so” mehr: Die Mobiltätswende muss endlich Fahrt aufnehmen

Der elf Jahre alte Film „The Human ­Scale“ zeigt das Wirken des dänischen Architekten und Städteplaners Jan Gehl, der stets den Menschen als Wesen mit Bedürfnissen in den Fokus stellt. Und – ­Surprise! – das Auto immer ­depriorisiert. Wie er den Times Square in New York City den Menschen zurückgab, ist ebenso Thema wie Projekte aus Indien, ­Australien und anderen scheinbar unterschiedlichen Kulturen, die alle dieselbe Sehnsucht haben: Nähe und Begegnung. Ich nenne Pkw mittlerweile auch „Interaktionsvermeidungsmaschinen“: Wir steigen in vertrauter Umgebung ein und am Ziel meist wieder aus – da, wo das Leben „uns passt“. Wann sind Sie das letzte Mal mit dem Pkw losgefahren und haben Menschen getroffen, die nicht Ihrer Lebenssphäre entsprachen und Ihren Horizont somit unerwartet erweitern konnten?