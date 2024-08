Nachhaltigkeit in der Friseurbranche: L’Oréals High-Tech-Lösungen für die Zukunft

Als weltweit viertgrößter Werbetreibender nimmt L’Oréal eine Vorreiterrolle in der Branche ein und misst kontinuierlich seinen Fortschritt in der Nachhaltigkeitstransformation. Dabei setzt das Unternehmen auch auf innovative Tools und Kooperationen, um die Nachhaltigkeit seiner Produkte und Prozesse zu optimieren.

Innovationskraft durch Partnerschaften mit Startups

Die Zusammenarbeit mit Startups ist ein zentraler Bestandteil der Innovationsstrategie von L’Oréal. Ein Beispiel hierfür ist die Partnerschaft mit dem Schweizer Startup Gjosa, mit dem L’Oréal gemeinsam den innovativen Water Saver entwickelt hat. Gjosa ist nach ModiFace, bekannt für virtuelle Try-ons (VTOs), das zweite Non-Beauty-Brand-Startup, das von L’Oréal akquiriert wurde. Diese Kooperationen ermöglichen es L’Oréal, Technologien aus verschiedenen Bereichen zu integrieren und so umfassende Lösungen zu schaffen, die sowohl nachhaltig als auch innovativ sind. Das zeigt sich auch in der Entwicklung des Water Saver und des AirLight Pro, die beide aus solchen Kooperationen hervorgegangen sind.

Der Water Saver von L’Oréal Professionnel und Gjosa

Der in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Startup Gjosa entwickelte Water Saver reduziert den Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Handbrausen um über 60 Prozent. Die Technik basiert auf einer patentierten Wasserfragmentierungstechnologie, die das Wasser in feinste Tröpfchen zerstäubt und so eine effizientere Nutzung ermöglicht.

Ein Highlight des Water Saver ist außerdem das Echtzeit-Dashboard, das die Einsparungen an Wasser und Elektrizität aufzeigt. Seit der Einführung wurden im deutschsprachigen Raum bis heute nahezu 50 Millionen Liter Wasser eingespart. Die Integration dieser Technologie in bestehende Salons zeigt, wie effektiv nachhaltige Lösungen implementiert werden können – ohne dabei das Erlebnis für Endverbraucher:innen zu verschlechtern.

Das unterstreicht auch Guive Balooch, Global Managing Director of Augmented Beauty and Open Innovation bei L’Oréal: „Wir haben nach einer Lösung gesucht, um Wasser so zu sparen, dass die Verbraucher:innen davon einen positiven Nutzen haben. Wenn ich mit dem Water Saver dusche oder meine Haare ausspüle, spare ich bis zu 69 Prozent Wasser, ohne dass ich auf ein luxuriöses Wascherlebnis verzichten muss.”

AirLight Pro: Energieeffizienter Haartrockner

Ein weiteres Beispiel für nachhaltige Innovation ist der AirLight Pro, ein Haartrockner, der in Zusammenarbeit mit dem Hardware-Startup Zuvi entwickelt wurde. Dank innovativer Technologie verbraucht der Haartrockner über 30 Prozent weniger Energie als herkömmliche Geräte. Der AirLight Pro nutzt Infrarotlicht-Technologie und Luftstrom, um das Haar schneller und schonender zu trocknen. Diese Technologie ermöglicht nicht nur eine Energieeinsparung, sondern verbessert auch die Haarqualität, wie Studien belegen.

Nachhaltigkeit in der Praxis: Der Einfluss auf die Friseurbranche

Die nachhaltigen Innovationen von L’Oréal haben einen direkten Einfluss auf die Friseurbranche. Die Einführung des Water Saver hat bereits zu erheblichen Wasser- und Energieeinsparungen geführt, während der AirLight Pro es Friseur:innen ermöglichen wird, ihren Energieverbrauch zusätzlich zu reduzieren. Diese Technologien bieten nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch wirtschaftliche Einsparungen für die Salons. Die Verbindung von Wissenschaft, Technologie und Kreativität ermöglicht es L’Oréal, die Herausforderungen der modernen Welt zu meistern und gleichzeitig die Bedürfnisse der Verbraucher:innen zu erfüllen.

Nachhaltigkeit und Innovation ergänzen sich

L’Oréal beweist, dass Nachhaltigkeit und Innovation Hand in Hand gehen können. Durch die Entwicklung und Implementierung von Technologien wie dem Water Saver und dem AirLight Pro setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Friseurbranche. Die Zusammenarbeit mit Startups und die Integration neuer Technologien ermöglichen es, nachhaltige Lösungen zu schaffen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll sind. Diese Ansätze verdeutlichen, wie Unternehmen durch innovative Praktiken zur Bewältigung globaler Herausforderungen beitragen können.

