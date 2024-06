Neuling in der Klasse: Wo generative KI in der Schule sinnvoll ist – und wo nicht

An einem Frühlingstag im letzten Jahr wagte Patrick Bronner die Probe aufs Exempel – und richtete sich wie folgt an seine Matheklasse am Friedrich-Gymnasium in Freiburg: „Liebe Klasse 7B, ich erkläre euch jetzt gar nichts mehr. Ihr nehmt bitte das Tablet und lasst euch von ChatGPT mal erklären, wie man den Inkreis eines Dreiecks konstruiert. Ihr gestaltet damit einen Regel-Heftaufschrieb und lasst euch anschließend von ChatGPT Übungsaufgaben zum Thema generieren. Komplette Stillarbeit.“ Die Kinder seien engagiert zur Tat geschritten, er habe die Ruhe genossen, erzählt der Lehrer. Doch dann habe er bemerkt, dass einige Schüler schlicht Unsinn zeichneten – auf Anweisung des Chatbots. „Da habe ich gesagt: Tablets zu. Ich erkläre es euch, aber richtig!“

Bronner ist Experte auf dem Gebiet digitaler Medien und generativer KI im Unterricht. Seine Fortbildungen dazu sind derzeit stark nachgefragt. Schließlich hat sich seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022 einiges getan. Viele Schulen haben Lizenzen für eine datenschutzkonforme Nutzung von ChatGPT und Co. erworben, mit Anwendungen für verschiedene Fächer und Jahrgangsstufen, Werkzeugen zur Unterrichtsvorbereitung und Klausurbewertung sowie Lehrer-Chatbots. Zudem bieten Schulbuchverlage KI-gestützte Lernplattformen an. Wie die neuen Werkzeuge sinnvoll genutzt werden können, ist nun die große Frage.

Da sich der praktische Erfahrungsschatz in Grenzen hält, heißt es selbst für Kenner der Materie häufiger „Trial and Error“: Ausprobieren, scheitern – und daraus lernen. Die Ursache für die Panne im Matheunterricht immerhin fand Bronner schnell heraus: Manche Prompts waren schlicht untauglich. „Jemand hatte beispielsweise Innkreis statt Inkreis geschrieben und auch das Dreieck nicht erwähnt. Und wenn der Prompt unklar ist oder Rechtschreibfehler enthält, dann fängt das System eben an zu halluzinieren. Die Schüler müssen also vor allem lernen, Prompts richtig zu formulieren“, so Bronner. So empfehle es auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) in einem aktuellen Impulspapier (siehe Infobox). Gelernt habe er im vergangenen Jahr außerdem, dass geschlossene Aufgabenstellungen nicht mehr taugen. Diese meistere die KI mittlerweile in der Regel fehlerfrei, ohne dass ein Schüler dabei etwas lernen könne.

Impulse aus der Wissenschaft

Anfang des Jahres veröffentlichte die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) das Impulspapier Large Language Models und ihre Potenziale. Das Bildungssystem stehe vor der Aufgabe, das Potenzial generativer KI-Technologien „zu nutzen, dabei ihre Grenzen klar zu erkennen und verantwortungsbewusst mit ihren Beschränkungen umzugehen“. Das Papier empfiehlt unter anderem:

– Eine Übergangsphase, begleitet von Fachleuten aus der Fachdidaktik, Medienpsychologie, Medienpädagogik und den Landesinstituten für Bildung. Fortbildungsangebote für Lehrende sollen rasch ausgebaut werden.

– Das Training der Sprachmodelle mit „qualitativ hochwertigen, fachspezifischen Daten, um für den Bildungskontext zuverlässig und valide zu funktionieren“.

– Das Vermeiden der großen Sprachmodelle in der Grundschule und zu Beginn der Sekundarstufe I. Sie sollten dann schrittweise eingeführt und ab der achten Klasse regelmäßig genutzt werden. Das Prompting zu trainieren, ist besonders wichtig.

– Die systematische Weiterentwicklung und Nutzung KI-basierter Ansätze zur individuellen Förderung.

– Neue Prüfungsformate. Sie sollen die „versierte Koaktivität“ mit den großen Sprachmodellen als Lernziel prüfen. Bei der Bewertung können KI-basierte Tools genutzt werden, die Verantwortung müsse aber in menschlicher Hand bleiben.

– Einen kostengünstigen oder kostenlosen Zugriff aller Lehrenden und Lernenden auf KI-Systeme.

– Das Auffinden rechtlicher und ethischer Grauzonen und das Treffen klarer Regulierungen dafür.

ChatGPT: Schummelgefahr oder Chance?

Schummeleien, die auf solchen KI-Fähigkeiten fußen, waren nach dem Erscheinen von ChatGPT die wohl größte Befürchtung vieler Lehrkräfte, weswegen der Einsatz an vielen Bildungseinrichtungen in anderen Ländern sogar zunächst verboten wurde. Andere sahen in der Schummelgefahr vor allem Chancen. Sie könnte jene Lern- und Prüfkultur erzwingen, die Fachleute aus Didaktik und Pädagogik schon lange fordern, hin zu einem projektorientierten Unterricht, der die vier K – Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken – fördert, so die Hoffnung.

Erfüllt hat sie sich allerdings noch nicht. Das berichtet jedenfalls der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz Florian Fabricius. „Wir haben es immer noch mit Unterricht zu tun, der viel zu sehr darauf basiert, Daten auswendig zu lernen“, sagt er. „Zwar sind wir in den letzten Jahren ein wenig davon weggekommen, in Richtung kompetenzorientiertes Lernen. Aber das muss noch viel stärker passieren, weil Problemlösungskompetenzen und Kreativität immer wichtiger werden und auch die digitale Kompetenz.“

Gefahr der Entfremdung

Gerade wenn es um generative KI geht, sieht Fabricius eine „erstaunlich große Kluft zwischen Lehrkräften und Schülern“, noch größer, als sie es schon bei den digitalen Technologien gewesen sei. Die Situation sei mitunter absurd, berichtet er. „Die Hälfte der Schüler macht ihre Hausaufgaben mithilfe von ChatGPT, aber viele Lehrkräfte reden noch immer darüber wie über eine Zukunftsvision, wie über fliegende Autos. Es ist ein bisschen wie der Elefant im Raum, der nicht wirklich thematisiert wird und über den nicht konstruktiv gesprochen wird: Wie können wir die Technologie schon jetzt sinnvoll nutzen?“ Davon sei man aktuell noch weit entfernt, weil eben die nötige Aufklärung fehle.

Doris Weßels, Wirtschaftsinformatikerin, Professorin an der Fachhochschule Kiel und am SWK-Impulspapier beteiligt, sieht auch eine Spaltung unter den Lehrenden. „Wir haben Lehrkräfte, die von Anfang an mitgemacht haben, die mitgelernt haben. Diese Protagonisten entwickeln sich täglich weiter und sind experimentierfreudig“, erzählt sie. „Dann gibt es ein paar, die wir noch mit auf die Reise nehmen konnten, aber eben auch viele Lehrpersonen, die einfach immer noch auf null stehen, die entweder nicht mitgehen können oder auch nicht mitgehen wollen. Und die große Frage ist: Wie führt man diese Gruppen wieder zusammen?“ Das sei nun die Aufgabe der Führungskräfte in den Bildungseinrichtungen.

