New Work Evolution: Vortragsprogramm zeigt vielseitige Aspekte einer modernen Arbeitswelt 

Auf der New Work Evolution, dem jüngsten Zuwachs im Portfolio der Messe Karlsruhe, können sich Vertretende von Geschäftsführung, Personalentwicklung und Weiterbildung sowie Verbänden und Institutionen nun informieren, welche Ansätze rund um New Work sich bewährt und welche Erfahrungen andere auf diesem Weg bereits gemacht haben. Ein Vortragsprogramm mit mehr als 15 hochkarätigen Speakern bildet die gesamte Bandbreite von New Work ab – von neuen Leadership-Modellen über Digitalisierung bis zur Unternehmenskultur.

Müllabfuhr als Best Practice und Generation Z: Vorträge zeigen Bandbreite von New Work

Den Eröffnungsvortrag am ersten Messetag zum Thema New Work Generations hält der Generation-Z-Experte Felix Behm unter dem Titel „Kein Bock auf 08/15-Jobs – was die Generation Z wirklich will!“ (23. Mai 2023, 10 Uhr). Unternehmen müssten sich fragen, ob „ihre Mitarbeiter nur an einer Mauer oder an einer Kathedrale bauen“, so Behm. „Echte Sinnhaftigkeit bedeutet, Teil des Unternehmens zu sein statt nur eine Nummer. Unternehmen, die das erkannt haben, werden zukünftig wesentlich weniger Herausforderungen haben, genügend Nachwuchskräfte zu rekrutieren und langfristig im Unternehmen zu binden.“ Aufgrund des Arbeitnehmermarktes habe die Generation Z dabei den Vorteil, dass sie eine entsprechende Kultur der Wertschätzung mit Nachdruck einfordern könne.

Ebenfalls am ersten Messetag erläutert die Autorin und Beraterin für strategische Kommunikation, Saskia Eversloh, zum Themenbereich New Work Stories, dass neue Formen der Arbeit nicht nur für klassische Bürojobs denkbar sind. So lautet der Titel ihres Fachvortrags: „Erfolgsfaktor New Work – nicht nur fürs White Collar Management: Best Practices von der Müllabfuhr über Pflegedienste bis hin zu Versandhandel und Dax-30-Unternehmen“ (23. Mai 2023, 13 Uhr).

Im Themenbereich New Work Innovations spricht Dr. Dewi Schönbeck, Vice President Sales bei Steelcase (25. Mai, 12.30 Uhr). Keynote Speaker im vierten Themenblock der neuen Fachmesse, New Work Culture, ist Lysander Weiß. Der Unternehmensberater, Autor und Dozent beleuchtet in seinem Vortrag „Mit sanfter Veränderung zu radikaler Verbesserung: mehr Zufriedenheit und Produktivität durch ein optimales Arbeitsumfeld“ (23. Mai, 13:30 Uhr) Möglichkeiten der Transformation. Für Besuchende ist nach jedem Vortrag Zeit für Fragen und Austausch mit den Referierenden vorgesehen.

Informieren, netzwerken und weiterbilden rund um moderne Arbeitskultur

Die New Work Evolution, zunächst als Süddeutschlands Leitkongress für neue Arbeitswelten gestartet, findet in diesem Jahr erstmals als eigenständige Messe parallel zur LEARNTEC, Europas größter Veranstaltung für digitales Lernen in Schule, Hochschule und Beruf, in Karlsruhe statt. Mehr als 20 Ausstellende zeigen den Fachbesuchenden ihre Produkte und Dienstleistungen für innovative Arbeitswelten und moderne Unternehmenskultur. Die Bandbreite reicht von Unternehmensberatungen wie Drees & Sommer über New Work Scouts wie Karsten Franz bis zu Büroausstattern wie feco-feederle und Steelcase. Auch im Bereich IT, maßgeblicher Bestandteil moderner, kollaborativer Arbeitswelten, können Besuchende mit Ausstellenden wie AppSphere und Bachmann Inspiration und anwenderspezifische Lösungen finden.

„New Work ist niemals ein Weg für alle: Was bei einem Unternehmen gut funktioniert hat und zu mehr Agilität, kurzen Entscheidungswegen und mehr Mitarbeitendenzufriedenheit geführt hat, würde bei einem anderen vielleicht das Gegenteil bewirken. Umso wichtiger ist es, dass alle, die sich für New Work interessieren und in ihrem Unternehmen einen Change-Prozess anstoßen möchten, Gelegenheit haben, sich zu informieren, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Und genau das bietet die New Work Evolution als erste Messe dieser Bandbreite“, sagt René Naumann, Senior Project Manager bei der Messe Karlsruhe.

Informationen zum Programm, Tickets sowie Infos für Besuchende wie Ausstellende gibt es online unter www.newworkevolution.de.

Ort und Datum: 23.–25. Mai 2023, Messe Karlsruhe

Themen: New Work – Culture, Stories, Generations, Innovations

Tickets: Tagesticket 59,– € Dauerticket 99,– €, ermäßigte Tickets verfügbar. Das Ticket berechtigt auch zum Besuch der parallel stattfindenden LEARNTEC – Europes #1 in digital learning.

