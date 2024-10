Wie ökologische Rechenzentren eine nachhaltige Zukunft gestalten

Wärmerückgewinnung

Infomaniak hat ein revolutionäres Wärmerückgewinnungssystem eingeführt. Die Abwärme der Server wird zur Beheizung der Gebäude genutzt, wobei 100 Prozent der Energie zurückgewonnen werden. Das Rechenzentrum befindet sich unterirdisch in einer umweltbewussten Genossenschaft in Genf und kann 6.000 Minergie-A-Haushalte über das Fernwärmenetz des Kantons Genf beheizen.

Technisch arbeitet dieses Rechenzentrum in einem geschlossenen Kreislauf. Der verbrauchte Strom wird in ca. 45°C heiße Luft umgewandelt, die durch einen Luft/Wasser-Wärmetauscher geleitet wird. Diese Abwärme wird an zwei Wärmepumpen weitergeleitet, die die Energie an das Fernwärmenetz abgeben und die Server mit kalter Luft kühlen.

Bei voller Auslastung wird das Rechenzentrum 1,7 MWh zurückgewinnen, was bei herkömmlicher Erzeugung 5.500 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen würde. Infomaniak leistet so einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und fördert die lokale Wirtschaft.

Energieeffizienz, erneuerbare Energien, keine Klimatisierung

Ein wichtiger Aspekt des Rechenzentrums ist die Nutzung erneuerbarer Energien. Das Zentrum wird vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben, was den Kohlenstoff-Fußabdruck reduziert. Die Energieeffizienz wird durch Freikühlsysteme maximiert, die die natürliche Kühlung der Umgebungsluft nutzen und den Energieverbrauch drastisch reduzieren. Infomaniak gelingt es so, das Rechenzentrum ohne Klimaanlage zu kühlen.

Keine Auswirkungen auf die Landschaft

Das Rechenzentrum wurde nach höchsten Umweltstandards in einer ökologisch verantwortungsbewussten Genossenschaft gebaut. Im Bauprozess wurden Materialien mit geringer Umweltbelastung und energieeffiziente Bauweisen verwendet, um über den gesamten Lebenszyklus hinweg die Umweltauswirkungen zu minimieren. Es befindet sich unter einem Park, was visuelle Beeinträchtigungen vermeidet und keine neuen Flächen versiegelt.

Was zeichnet Infomaniak und sein Rechenzentrum aus? Das 1994 gegründete Unternehmen positioniert sich heute als unabhängige, souveräne Alternative zu Web-Giganten wie Microsoft und Google. Infomaniak bietet eine Reihe von Tools für die Online-Zusammenarbeit und Lösungen für Cloud-Hosting, Streaming, Marketing und Events.

Das Unternehmen hat mehrere Umweltzertifizierungen erhalten, darunter ISO 14001 und ISO 50001. Diese Zertifizierungen belegen die Einhaltung strenger Umweltstandards. Neben den ökologischen Aspekten legt Infomaniak auch großen Wert auf die soziale Verantwortung. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in der lokalen Gemeinschaft und fördert Projekte zur Umwelterziehung und Nachhaltigkeit. Infomaniak unterstützt auch soziale Initiativen und setzt sich für faire Arbeitsbedingungen und die Förderung der Vielfalt am Arbeitsplatz ein.

Dank der Kontrolle über seine gesamte Wertschöpfungskette und der ausschließlichen Nutzung von Rechenzentren in der Schweiz gewährleistet Infomaniak die Sicherheit und Vertraulichkeit der Nutzerdaten gemäß den lokalen Gesetzen wie dem BVG und dem RGPD. Mit einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 20 Prozent und einem treuen Kundenstamm positioniert sich Infomaniak als wichtiger Pfeiler der Cloud und trägt zur Entwicklung unabhängiger Technologien in Europa bei.

An vorderster Front der ESG-Kriterien

Das ökologische Rechenzentrum von Infomaniak bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Durch den Betrieb mit erneuerbarer Energie und hoher Energieeffizienz werden die Daten umweltfreundlich gespeichert und verarbeitet. Dies trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und kann den Ruf des Unternehmens und seine Investitionen positiv beeinflussen. Wenn Nachhaltigkeit wichtig ist, ist Infomaniak der ideale Partner für zukunftssichere, souveräne Datenspeicherung und Cloud Computing.