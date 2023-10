Online verkaufen: Das braucht ein herausragender Onlineshop

Das Onlineshopping boomt: Seit der Jahrtausendwende wächst der deutsche E-Commerce-Markt stetig. Zwar wurden 2022 leicht gehemmte Umsätze verzeichnet, für das Jahr 2023 wird jedoch erneutes Wachstum vorausgesagt.

Egal, ob physische Produkte, Onlinekurse oder Beratungsangebote: Wer ein Stück vom Kuchen abbekommen möchte, der muss wissen, welche Kriterien ein herausragender Onlineshop im Jahr 2023 erfüllen muss – um neue Kund:innen zu gewinnen, glücklich zu machen und zu halten, den Suchmaschinen zu schmeicheln und so langfristig steigende Umsätze zu erzielen.

Wer schon eine Weile online unterwegs ist, der weiß: Es gibt sowohl gute als auch weniger gute Websites und Shops – und gerade bei Onlineshops gibt es einige unumstößliche Regeln. Victoria Weber, Webdesignerin und Expertin für den Website- und E-Commerce-Komplettanbieter Squarespace, weiß, worauf es ankommt: „Die Leute müssen sofort erkennen – hier gibt es etwas zu kaufen! Ich würde mich zu Anfang nicht verkünsteln, sondern sehr schnell zeigen, dass dies ein Shop ist. Also: Produkte in den Vordergrund. Und: Für diejenigen, die jetzt sofort die Kreditkarte gezückt halten, muss der Prozess des Kaufes super einfach sein. Klarer Checkout, leichte Produktnavigation.“

In diesem Artikel haben wir diese und weitere wichtige Aspekte und Grundlagen eines wirklich guten Onlineshops zusammengetragen, die du in jedem Fall beachten solltest.

Der erste Eindruck zählt

Der erste Eindruck dauert meist nur wenige Sekunden und kann die Besucher:innen deines Shops entweder überzeugen oder aber abschrecken. Einer der wichtigsten Faktoren ist dabei das Design.

Ein erstklassiges Design ist heutzutage längst keine optische Spielerei mehr, sondern kann getrost als Must-have bezeichnet werden. Wer deinen Onlineshops besucht, muss sich ab der ersten Sekunde wohlfühlen und Lust auf mehr bekommen – und das Auge isst bekanntermaßen mit.

Die von hochkarätigen Designer:innen entworfenen Templates bei Squarespace bieten herausragende Designvorlagen für Onlineshops und lassen sich im Handumdrehen an deine Bedürfnisse anpassen. So kannst du einen unverwechselbaren Onlineshop erstellen, der bei deinen Kund:innen im Gedächtnis bleibt und eurer Marke durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten gerecht wird.

Das Design des Shops sollte zu den Produkten und deiner Marke passen. Indem du Farbgebungen entlang eurer Corporate Identity wählst sowie qualitativ hochwertiges Bildmaterial in den Onlineshop integrierst, kann ein konsistenter und professioneller Eindruck geschaffen werden, den potenzielle Kund:innen als ansprechend und authentisch erleben. Am Ende müssen zwar vor allem deine Produkte alle Erwartungen erfüllen – in erster Linie erst einmal aber dein Online-Auftritt.

Mit dem umfangreichen Angebot von Squarespace kannst du deine Marke und Produkte von ihrer besten Seite präsentieren – dank umfangreichen Produktbeschreibungen, Produktschnellansichten, integrierten Videos und Bildern, ähnlichen Produkten und vielem mehr. Wähle aus einer Reihe von Layouts, um deine Produkte optimal darzustellen und organisiere diese in verschiedenen Kategorien, damit deine Kund:innen genau das finden, wonach sie suchen. Auch dekorative Elemente können über die direkte Anbindung von Stockbibliotheken wie Unsplash oder Getty schnell und unkompliziert implementiert werden.

Besonders wichtig: Vergiss nicht, deinen Shop auch auf einem Mobilgerät zu testen. Denn die meisten Nutzer:innen sind beim Onlineshopping mittlerweile auf ihrem Smartphone unterwegs. Bei Squarespace sind alle Websites von vornherein responsiv aufgebaut, sodass sie auch auf mobilen Geräten ideal dargestellt werden. Außerdem ist es ganz einfach möglich, die Online-Version der Website im Drag-&-Drop Editor individuell anzupassen, um mobil eine andere Gewichtung der Inhalte zu realisieren.

Apropos Usability

Eine einfach zu navigierende Website ist eine gute Website. Ein Blick muss genügen, um dein Angebot zu verstehen – ein Klick oder zwei müssen wiederum reichen, damit deine Kund:innen genau das finden, was sie suchen. Kein Schnickschnack, lieber klar und übersichtlich. Mach deine Website leichter navigierbar, indem du die Navigation und das Menü einfach strukturierst und auf das Wesentliche reduzierst. Zu viele Auswahlmöglichkeiten können überfordernd wirken und Nutzer:innen dazu bringen, deine Seite mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder zu verlassen.

Das Stöbern und Einkaufen sollte Spaß machen und leicht von der Hand gehen. Kund:innen wollen Produkte und Informationen schnell und einfach finden, ohne dabei in ihrem Erlebnis gestört zu werden. Das gilt auch für begleitende Ressourcen wie beispielsweise Blogeinträgen oder FAQ.

Für dich als Shop-Owner:in sollte wiederum das Backend, über das du deinen Shop und Blog organisierst und verwaltest, simpel und einfach zu bedienen sein. Denn nichts ist ärgerlicher als unzufriedene Kund:innen, weil du keine klare Übersicht und Handhabe über deine Produkte und Inhalte hattest.

Verwaltung leicht gemacht

Das bei Squarespace integrierte Interface ist ein gutes Beispiel: Es wächst individuell mit dir, reagiert auf schnelle Änderungen und ist zudem ein verlässlicher Partner in Sachen Sichtbarkeit und Planung: So kannst du beispielsweise deine Angebots- und Werbeaktionen oder Produkteinführungen ganz einfach im Voraus und direkt in Squarespace planen.

Auch in Sachen Backend hast du hier alle Zügel in der Hand: Dank ​​der benutzerfreundlichen Oberfläche, den Schnellansichten aller Produkte und Varianten sowie Bestände behältst du jederzeit die volle Kontrolle – und kannst dich über alles auch bequem per E-Mail benachrichtigen lassen.

Ein reibungsloser Zahlungsvorgang

Ein überzeugender erster Eindruck, eine einfache Navigation und intuitive Usability sind die Grundpfeiler einer gelungenen Customer-Journey. Die Reise eines Onlineshoppers hört hier jedoch noch nicht auf, denn auch der Zahlungsvorgang ist für Kund:innen entscheidend.

In erster Linie muss für eine intuitive Kaufabwicklung gesorgt werden. Deinen Kund:innen sollte die Bezahlung so einfach wie möglich gemacht werden; eine Auswahl der beliebtesten Zahlungsmittel ist hier ein erwarteter Standard.

Bei Squarespace können flexible Zahlungs-, Versand- und Abholoptionen sowie Terminvereinbarungen ebenfalls von einem zentralen Ort aus eingerichtet und verwaltet werden – und auch ein individueller Kassenbereich, Produktvorschläge im Warenkorb deiner Kund:innen oder personalisierte Nachrichten sind im Handumdrehen angelegt.

Squarespace: Dein Partner für einen herausragenden Onlineshop

„Squarespaces E-Commerce-Lösung ist ideal, wenn du unkompliziert loslegen willst, Produkte zu verkaufen. Du kannst jeder bestehenden Website, die auf Squarespace läuft, mit wenigen Klicks einen Shop hinzufügen. Und gleichzeitig ist der Shop direkt gebrandet und passt sich nahtlos an das Styling des Restes an. Ohne zu coden.“ – Victoria Weber, Squarespace-Expertin und Webdesignerin

Mit Squarespace bekommst du also alle Tools an die Hand, um eine überzeugende und konvertierende E-Commerce-Website zu erstellen – kreativ, individuell und dabei effizient und performant, egal, was du verkaufen möchtest. Vom perfekten ersten Eindruck bis zu den Aftersales bietet dir Squarespace alles, was deine Kund:innen erwarten.

Hört sich gut an? Dann teste Squarespace jetzt einfach kostenlos und überzeuge dich selbst – und wenn du bereit bist, deine Website online zu stellen, bekommst du mit dem Code T3N10 zehn Prozent Rabatt auf deine erste Website oder Domain!