Die Zukunft des Packagings: Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand

Im Packaging Lab in Paris entwickeln L’Oréals Industriedesigner:innen neue und innovative Arten von Verpackungen, die neben höchsten Ansprüchen hinsichtlich Leistung, Nachhaltigkeit und Attraktivität gleichzeitig die Identitäten der verschiedenen Marken verkörpern. Dieser Prozess umfasst viele spannende Arbeitsschritte, von der kreativen Ideenfindung bis hin zur 3D-Modellierung von Prototypen – und dank des effizienten Prototypings mit 3D-Druck können dabei innovative Lösungen schneller realisiert werden.

Die L’Oréal Gruppe betont, dass Packaging das Bindeglied zwischen Verbraucher:innen und ihren Produkten darstellen. Sie seien von zentraler Bedeutung für die Erfahrungen der Kund:innen und die Attraktivität der Produkte.

Technische Innovationen und Nachhaltigkeit vereint

Bei L’Oréal ist das Verpackungsdesign ein einzigartiges und integriertes Know-how. Gemeinsam mit ihren Partner:innen und Lieferant:innen entwickeln sie Verpackungen für die 37 internationalen Marken und für alle Produktkategorien, mit demselben Ziel: Verbraucher:innen Verpackungen anzubieten, die Leistung, Attraktivität und Nachhaltigkeit sowie Qualität und Sicherheit miteinander verbinden.

Die Arbeit im Packaging Lab von L’Oréal ist geprägt von einem tiefen Verständnis für die Anforderungen moderner Verbraucher:innen und dem Bestreben, nachhaltige und innovative Lösungen zu schaffen. Industriedesigner:innen arbeiten eng mit Materialwissenschaftler:innen zusammen, um Verpackungen zu entwickeln, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch umweltfreundlich sind. Durch den Einsatz von 3D-Drucktechnologien wird der Prototyping-Prozess beschleunigt, wodurch sich die Entwicklungszeit erheblich verkürzt und eine schnellere Reaktion auf Marktbedürfnisse ermöglicht wird.

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit steht bei der L’Oréal Gruppe im Mittelpunkt jeder Verpackungsentwicklung. Das Unternehmen hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Dazu gehören die Verwendung recycelter Materialien, die Reduzierung des Verpackungsgewichts und die Entwicklung wiederverwendbarer und nachfüllbarer Verpackungslösungen. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zum Umweltschutz bei, sie stärken auch das Vertrauen der Verbraucher:innen in die Marke.

Im Herzen der Verpackungsrevolution: Meet the experts

Im Packaging Lab arbeiten Branchen-Expert:innen kontinuierlich an den Prozessen der Verpackungsentwicklung. „Das Packaging dient dem Transport und dem Schutz der Produkte, muss aber auch attraktiv und umweltfreundlich sein“, weiß Jacques Playe, Leiter der Verpackungsentwicklung bei der L’Oréal Gruppe. „Wir möchten das richtige Gleichgewicht zwischen diesen Kriterien finden, um die Verpackung der Zukunft zu schaffen“.

Ein weiteres Beispiel bringt David Guérin, Materialwissenschaftler und Papierexperte bei L’Oréal. Er sieht Papier als ein Material, das Innovationen vorantreiben und die Umweltbelastung von Verpackungen minimieren kann. „Papier wird sehr häufig in der Lebensmittelindustrie verwendet, aber weniger in der Schönheitsbranche – vor allem aufgrund von Designproblemen“, so Guérin. Doch die Dinge verändern sich: Für Lancôme hat L’Oréal beispielsweise eine Flasche mit einer Zelluloseschale entwickelt, die diese wie eine zweite Haut umhüllt.

Technisches 3D-Design trifft wissenschaftlichen Hintergrund

Das Packaging Lab nutzt fortschrittliche 3D-Designsoftware, um präzise und detaillierte Modelle der Verpackungen zu erstellen. Diese Modelle werden dann mittels 3D-Druck in physische Prototypen verwandelt, die getestet und weiterentwickelt werden können. Diese Technologie ermöglicht es L’Oréal, schnell auf Feedback zu reagieren und kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen.

Hinter den Verpackungen steckt jedoch nicht nur Design, sondern auch eine fundierte wissenschaftliche Grundlage. Die Materialwissenschaft spielt dabei eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der richtigen Materialien, die sowohl die Produktsicherheit als auch die Umweltverträglichkeit gewährleisten.

Nachhaltigkeitsaspekte beleuchten

L’Oréal hat sich verpflichtet, bis 2030 alle seine Verpackungen entweder wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar zu machen. Dieses Ziel wird durch kontinuierliche Innovationen und Investitionen in nachhaltige Technologien unterstützt. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass alle Materialien den höchsten Umweltstandards entsprechen.

Ein Beispiel für diese Bemühungen ist die Entwicklung von Nachfüllsystemen, die den Plastikverbrauch erheblich reduzieren. Diese Systeme ermöglichen es den Verbraucher:innen, ihre Produkte zu Hause nachzufüllen, was nicht nur die Menge an Verpackungsmaterial reduziert, sondern auch den CO2-Ausstoß durch den Transport verringert.

Die Arbeit im Packaging Lab ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von L’Oréal, um die Zukunft des Packagings durch Innovation und Nachhaltigkeit zu prägen. Diese Philosophie erstreckt sich über die gesamte Produktpalette und zeigt, wie wichtig ein durchdachtes Verpackungsdesign für die Verbindung zu den Verbraucher:innen und für die Umwelt ist.

L’Oréal beweist, dass es möglich ist, hochwertige und ästhetisch ansprechende, gleichzeitig aber funktionale und umweltfreundliche Verpackungen zu entwickeln, die den modernen Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.

