Weg mit 123456789 – warum wir uns von Passwörtern verabschieden sollten

Passwörter in der heutigen Form sind ein altes Konzept. Einzug in die IT fanden Passwörter 1960 am Massachusetts Institute of Technology. Der Informatiker Fernando Corbató suchte nach einer Möglichkeit, wie mehrere Forscher:innen am selben klobigen Großrechner gemeinsam arbeiten können, ohne einander in die geheimen Daten gucken zu können. Rechenzeit war rar, musste sinnvoll aufgeteilt werden und mal schnell eine eigene Festplatte anstecken ging nicht. Also brauchte es ein Konzept, um am selben Rechner mit unterschiedlichen Personen arbeiten zu können.