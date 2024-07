“Slack ist seit Personios Gründung zentraler Bestandteil unserer Kommunikationsstrategie”

Europas führender HR-Softwareanbieter Personio unterstützt Personalabteilungen auf allen Ebenen ihres Arbeitsalltags. Personio beschleunigt Routinearbeiten, reduziert das Verwaltungschaos und sorgt dafür, dass HR-Prozesse wie am Schnürchen laufen. Wie das Unternehmen seine Produktivität steigert und welche Rolle Slack dabei spielt, erklärt Christopher Till, Head of IT bei Personio.

Christopher, seit wann setzt ihr Slack als Produktivitätsplattform im Unternehmen ein und was waren die ausschlaggebenden Argumente für die Implementierung?



Christopher Till: Slack ist seit Personios Gründung im Jahr 2015 zentraler Bestandteil unserer internen Kommunikationsstrategie und hat sich als unverzichtbare Plattform etabliert. Neben der internen Kommunikation nutzen wir Slack zunehmend auch für die Interaktion mit externen Stakeholdern und Kunden. Die nahtlose Kommunikation in Echtzeit, die Slack ermöglicht, war ein entscheidender Faktor für die Implementierung. Zudem haben uns die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, verschiedene Tools und Integrationen nahtlos zu verbinden, überzeugt. Die flexible Anpassung an unsere wachsenden Bedürfnisse und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform haben ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt.

Unternehmen müssen im Wettbewerb sehr anpassungsfähig sein. Wie hilft Slack dabei, sich schnell und flexibel an neue Geschäftsanforderungen anzupassen?



Christopher Till: Slack unterstützt uns dabei, agil zu bleiben, indem es eine schnelle und effiziente Kommunikation ermöglicht. In einem dynamischen Unternehmen wie Personio ist die zeitnahe Beantwortung zahlreicher Nachrichten herausfordernd, jedoch essenziell für einen reibungslosen Informationsaustausch und die internationale Zusammenarbeit. Mit Slack sind wir schnell und flexibel.

Bis zu 2.500 weitere Business-Anwendungen können in die Slack-Plattform integriert werden. Welche Schlüsselintegrationen nutzt Personio vorrangig?

Christopher Till: Slack Connect ist für uns ein wichtiges Instrument zur Förderung der produktiven Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern, Partnern und Kunden, aber auch unser eigenes Produkt lässt sich leicht mit Slack integrieren. Kleine und mittelständische Unternehmen können so tägliche Updates von Personio auf Slack erhalten, einschließlich Abwesenheiten, Geburtstage oder Firmenjubiläen. Durch diese Funktionen bleiben Unternehmen stets auf dem Laufenden und können wichtige Ereignisse im Auge behalten. Außerdem können Mitarbeitende ihre Abwesenheiten direkt in Slack beantragen — der Slack-Status wird dann automatisch in Personio aktualisiert. Das spart wertvolle Zeit und minimiert den Verwaltungsaufwand.

Wo steht Personio im Bereich KI derzeit und wo siehst du potenzielle Wachstumschancen?

Christopher Till: KI ist für uns eine bedeutende technologische Weiterentwicklung, die unsere Softwarelösung noch effizienter macht. Bei Personio ist es unser oberstes Ziel, die Arbeitsabläufe unserer über 12.000 Kunden so leistungsfähig wie möglich zu gestalten. Wir sehen daher ein extrem hohes Potenzial in der Integration von KI und Automatisierung in HR-Prozesse.

Unsere All-in-One HR-Plattform hilft Personalabteilungen schon heute, produktiver zu sein und sich effizienter aufzustellen. Ein Beispiel: HR-Verantwortliche müssen häufig zahlreiche Anfragen von Mitarbeitenden bearbeiten, die sich auf einfache, wiederkehrende Informationen wie die Regelung zum Elternurlaub beziehen. Sie verlieren wertvolle Zeit bei der Suche nach den gewünschten Informationen — und damit der Beantwortung —, da diese oft über verschiedene Systeme verstreut sind. Die Automatisierung solcher Prozesse, u.a. durch unseren KI-gestützten HR-Helpdesk “Personio Conversations”, entlastet dabei nicht nur HR-Teams, sondern sorgt auch für eine verbesserte Employee Experience.

Welche persönlichen Tipps zur Produktivitätssteigerung kannst du deinen Mitarbeiter:innen mit an die Hand geben?

Christopher Till: Uns ist wichtig, ein gemeinsames Verständnis über die effiziente Nutzung von Slack zu haben, einschließlich erwarteter Antwortzeiten, Channel-Nutzung und Informationsspeicherung. Zu diesem Zweck haben wir eine eigene “Slack-Etikette” erarbeitet, die perfekt auf unsere Unternehmensanforderungen zugeschnitten und auch Teil unseres Onboarding-Prozesses ist — sozusagen unsere Ausgangsbasis, die den Grundstein für produktives Arbeiten mit Slack legt. Mein persönlicher Tipp: Trotz der wichtigen Rolle, die Slack in unserem Unternehmen spielt, ist es entscheidend, sich abseits der ständigen Nachrichtenflut auch Zeit für Fokusarbeit zu nehmen.

