Pinterest-Marketing: Vorteile für Unternehmen und Tipps zur Nutzung

Gründe für Unternehmen, Pinterest zu nutzen

Pinterest-Marketing ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Erfolgreiche Unternehmen wissen, welch großartige Chancen die Suchmaschine bietet. Generell ist Pinterest sowohl für kleine als auch für große Unternehmen geeignet. Zu bestimmten Themen kannst du enorme Reichweiten generieren. Pinterest-Marketing bringt folgende Vorteile mit sich:

Steigerung der Reichweite

Erhöhte Markenbekanntheit

Mehr Traffic

Positionierung in einer Nische

Erhöhte Conversion-Rate

All diese Vorteile können in erhöhten Umsätzen und damit im Erfolg eines Unternehmens resultieren. Pinterest-Marketing eignet sich in zahlreichen Branchen. Es kommen regelmäßig neue Themen hinzu, da Pinterest stetig wächst. Bei der visuellen Suchmaschine musst du mit ansprechenden visuellen Inhalten arbeiten. Kommen deine Pins gut an, können sie den Traffic auf deinem Blog, in deiner App oder in deinem Onlineshop explodieren lassen.

Vorteile von Pinterest-Marketing gegenüber herkömmlicher SEO

Die Suchmaschinenoptimierung – kurz: SEO – ist für Unternehmen essenziell, um eine hohe Sichtbarkeit im World Wide Web zu erreichen. Es empfiehlt sich jedoch die Kombination von herkömmlicher SEO mit Pinterest-Marketing.

Pinterest funktioniert als Suchmaschine zwar ähnlich wie Google, doch es gibt wesentlich weniger Konkurrenzdruck. Zudem ist SEO hier noch nicht allzu stark ausgeprägt, sodass du sehr gute Chancen auf Erfolg hast. Außerdem ist Pinterest eine der Plattformen, die heute noch recht wenig Ads – also bezahlte Werbeanzeigen – haben. So kannst du mit Pinterest-Marketing einfacher einen hohen Traffic zu erzielen.

So werden Unternehmen mit Pinterest-Marketing erfolgreich

Für Unternehmen ist gerade jetzt die richtige Zeit, um mit Pinterest-Marketing zu beginnen. Doch welche Dinge musst du dabei unbedingt beachten? Folgende vier Tipps helfen dabei, Erfolg mit Pinterest zu haben.

1. Pinterest-SEO

Wenn es um die Reichweitenoptimierung geht, darf SEO auch bei Pinterest nicht fehlen. Du solltest vor allem die Beschreibung der Pins mit sinnvollen Keywords bestücken. Nur so kann Pinterest die Inhalte eines Unternehmens als geeignet für die User einstufen.

2. Einheitliches und professionelles Auftreten

Für einen hohen Wiedererkennungswert ist es bei Pinterest genauso wie bei vielen Social-Media-Plattformen essenziell, einen einheitlichen Look an den Tag zu legen. Das bedeutet, dass du Pins in einer bestimmten Farbe, Schriftart und Schriftgröße erstellen solltest, damit User sie gleich mit deinem Unternehmen in Verbindung bringen.

3. Strukturierung

Pins werden auf Pinterest auf sogenannten Pinnwänden gesammelt. Innerhalb einer Pinnwand posten Unternehmen somit Pins zu ähnlichen Themen. Vor allem dann, wenn du verschiedene Kategorien bedienen möchtest, ist diese Strukturierung sinnvoll. Ein Pin zum Thema „Cupcakes backen“ hat nichts auf der Pinnwand „Einrichtung“ zu suchen, sondern sollte eher unter „Rezepte“ oder „Küche“ gepostet werden. Eine thematische Sortierung dient der Nutzerfreundlichkeit, da sich potenzielle Kunden besser orientieren können, und die Suchmaschine selbst kann Inhalte besser in den Kontext einordnen.

4. Automatisierungsprozesse mit dem Pinterest Poster von Cleverpush

Wenn es um erfolgreiches Marketing geht, sind Automatisierungsprozesse absolut sinnvoll und wichtig. Denn mit ihnen lassen sich Prozesse vereinfachen und der Arbeitsaufwand minimieren. Der Pinterest Poster von Cleverpush bietet sich für Pinterest-Marketing an. Das Tool ermöglicht es Unternehmen und allen anderen, die Pinterest-Marketing betreiben möchten, automatisiert Inhalte zu erstellen und hochzuladen. Viele Verlage haben das praktische Tool schon im Einsatz, da es effektiv Zeit und damit auch Geld sparen kann. Der Pinterest Poster von Cleverpush eignet sich im Grunde für alle Branchen. Zudem können die Pins sowohl auf eine Website als auch in eine App oder in einen Onlineshop führen. Den Möglichkeiten sind schier keine Grenzen gesetzt.

Ein guter Pin besteht in der Regel aus drei Komponenten:

Pin-Beschreibung

Bild oder Grafik

Aussagekräftiger Titel

Der Pinterest Poster schafft es, sinnvolle Pins zu erstellen. Zudem werden die bereits genannten Tipps direkt umgesetzt. Auf diese Weise lässt sich die Reichweite eines Unternehmens mit recht wenig Aufwand erhöhen.

Die Vorteile des Pinterest Posters von Cleverpush liegen auf der Hand:

Zahlreiche individuelle Designs

Erstellung individueller Pins

Planung und Veröffentlichung von Pins

Erstellung eines Autopiloten

So erweist sich das praktische Tool von Cleverpush als wahre Bereicherung für alle, die Pinterest-Marketing betreiben wollen. Für mehr Infos nimm Kontakt mit Cleverpush auf!

Fazit: Pinterest-Marketing bietet Unternehmen viele Chancen!

Ob kleines Startup oder großer Konzern – Pinterest bietet als Suchmaschine Unternehmen aller Art zahlreiche Vorteile. Wenn du es mit den richtigen Tools wie einem automatisierten Pinterest Poster nutzt, kannst du von den Vorzügen profitieren. So steht großem Erfolg mit Pinterest-Marketing nichts mehr im Weg!