Praxis-Guide: 3 Grundregeln für eine ansprechende User Experience

Erfahre die Bedürfnisse deiner Kund:innen

Der Anspruch eines Unternehmens muss es sein, die Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche seiner Kund:innen stets im Blick zu haben. Heißt im Klartext: Von Produkten und Dienstleistungen wird nicht weniger erwartet, als einen emotionalen Mehrwert zu schaffen. Die UX spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle.

Um herauszufinden, welche Kriterien der eigenen Community wirklich wichtig sind, können Unternehmen Umfragen durchführen und auf Basis der generierten Daten sogenannte User-Personas kreieren. Das ermöglicht die Erstellung einer klaren und übersichtlichen User-Journey-Map, die die Schritte abbildet, die Kund:innen unternehmen, um ihr Ziel – beispielsweise eine bestimmte Rubrik auf der Website – zu erreichen.

Keep it simple



Laut einer aktuellen GoDaddy-Studie unter Kleinunternehmer:innen in Deutschland ist der meistgenutzte Vertriebskanal die Website, gefolgt vom eigenen Onlineshop. Beide Kanäle als bevorzugte Kontaktpunkte mit potenziellen Käufer:innen sollten dementsprechend visuell ansprechend, konsistent und vor allem einfach zu bedienen sein. Die Faustregel lautet hier: je einfacher, desto besser!

Ob Onlineshop oder Webauftritt: Ein Design, das die Besucher:innen wirklich überzeugt, besticht in der Regel durch intuitive Benutzerführung und ansprechenden Look – Faktoren, die mit den richtigen Tools wie einem Web-Baukasten, zum Beispiel von GoDaddy, leicht und überraschend günstig zu erschaffen sind. Ebenso wichtig und noch immer nicht selbstverständlich: In der heutigen mobilen Welt sollte die Anwendung oder Website zwingend sowohl für Desktop- als auch für mobile Geräte optimiert sein.

Bleib positiv in Erinnerung



Der wichtigste Aspekt für eine gute UX ist die laufende Anpassung und Verbesserung auf der Grundlage von Nutzerfeedback und Analysedaten. So kann man im wahrsten Sinne ein positives Erlebnis kreieren, an das die Kund:innen sich gerne erinnern und nachhaltig mit der Marke assoziieren. Ein guter Kundenservice etwa, persönlich und individuell, stärkt die Beziehung zur Community und fördert Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

Das Credo eines jeden Unternehmens sollte es sein, keine falschen Versprechungen zu machen, Floskeln im direkten Kontakt zu den Kund:innen zu vermeiden sowie Kritik anzunehmen und positiv umzusetzen. Fühlt die Community sich verstanden, gibt sie das auch gerne so weiter und fungiert als organischer Werbekanal.

Fazit: Eine gute, umfassende UX ist ein steter Prozess



So schnelllebig wie die Entwicklung von Technologien und digitalen Tools sind auch die Anforderungen und Wünsche der diversen Zielgruppen eines Unternehmens. Der Weg zu einer guten UX ist nie beendet. Diesen müssen die Firmen aber nicht alleine gehen. Anbieter wie GoDaddy unterstützen mit ihrem digitalen Support Marken dabei, die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zu finden und zu erfüllen. So schafft man gute Voraussetzungen, um Kund:innen zu gewinnen und langfristig an seine Marke zu binden.

Über GoDaddy

GoDaddy hilft Millionen von Unternehmern auf der ganzen Welt bei der Gründung, dem Wachstum und der Skalierung ihrer Unternehmen. Sie alle kommen zu GoDaddy, um ihrer Business-Idee einen Namen zu geben, eine professionelle Website zu erstellen, Kunden zu gewinnen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und Zahlungen online und persönlich entgegenzunehmen. Die benutzerfreundlichen Tools von GoDaddy helfen Kleinstunternehmern, ihr Business von einem einzigen Ort aus zu steuern – und die Expert:innen von GoDaddy stehen ihnen dabei rund um die Uhr zur Seite. Um mehr zu erfahren, besuche www.GoDaddy.de.