Prompt zum Erfolg: Das ist die erste Folge des neuen KI-Podcasts

Fragt ihr euch auch, wie ihr KI nicht nur dafür benutzen könnt, euren Freund:innen halblustige Gedichte zum Geburtstag zu schicken, sondern dafür, euch und eure Teams im Business-Alltag produktiver und zufriedener zu machen? Wie kann KI Mitarbeiter:innen unterstützen und entlasten, anstatt sie zu ersetzen? Wie wird KI heute schon eingesetzt und was wird in Zukunft noch alles möglich sein?

Das und mehr besprechen Patrick Heinen, Senior Director Solution Engineering und KI-Experte bei Salesforce, und Podcast-Gast Jakob Miera, Director Operations bei Dr. Smile, in der ersten Folge des neuen KI-Podcasts von Salesforce „Prompt zum Erfolg“.

Wo und wie nutzen die über 500 Mitarbeitenden von Dr. Smile KI bereits in ihrem Arbeitsalltag – und inwieweit wird damit sowohl die Kund:innenzufriedenheit als auch die der Mitarbeitenden verbessert? Wie lange dauerte es von der Idee bis zum Go-live der KI-Anwendung? Außerdem beleuchten Patrick und Jakob in der Rubrik „Warum hat mir das KIner gesagt?“, was sie mit dem heutigen Wissensstand im Nachhinein anders machen würden, und geben in „Der Folgetipp der Folge“ weitere Quellen und Anlaufpunkte rund um das Thema KI mit.