Quallen, Algen, Grillen: Womit wir uns in Krisenzeiten ernähren können

Das Verkosten des neuen Lebensmittels übernimmt Andreas Kunzmann vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen auf eigene Gefahr. Denn zugelassen ist es noch nicht. Sein sensorisches Urteil immerhin hat das Zeug zum Werbespot. „Sie sehen rund aus, relativ dünn und sind crispy. Wenn man reinbeißt, knackt es. Der Geschmack: leicht salzig. Insgesamt also durchaus bekömmlich“, sagt der Wissenschaftler. Die Rede ist von Chips, hergestellt aus Quallen der Art Cassiopea andromeda. Auch ihre inneren Werte überzeugen. Essenzielle Aminosäuren steckten drin, berichtet Kunzmann, „also gute Proteine“, zudem Fettsäuren wie Omega-3, Mineralien und Antioxidantien.

Die Meduse ist eine von vier alternativen Nahrungsquellen im Projekt food4future. Salzpflanzen wie der Queller, auch als Meeresspargel bekannt, Makroalgen und Grillen sind die anderen drei. Sie liefern ebenfalls wichtige Amino- und Fettsäuren, zudem Kohlenhydrate und die Vitamine A und B12. Mit dem ungewöhnlichen Mix aus Flora und Fauna wollen die Forschenden die Lebensmittelproduktion krisensicher machen. „Zugrunde liegen die extremen Zukunftsszenarien: ,no land‘ und ,no trade‘“, sagt die Projektleiterin Monika Schreiner vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau im brandenburgischen Großbeeren. „Was wäre, wenn uns kein Land mehr für den Anbau zur Verfügung stünde oder wir beim Handel komplett abgeschottet wären? Wie könnten wir uns dann noch ausreichend ernähren in Deutschland?“

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 4/2024 von MIT Technology Review erschienen.

Wie nah solche Szenarien an der Realität sind, zeigte sich schon kurz nach dem Projektstart Anfang 2020. Es folgten zwei Sommerdürren, die Pandemie und die Blockade des Suezkanals durch das japanische Containerschiff Ever Given, das sich dort regelrecht verkantet hatte. „Wir wollen eigentlich nicht schwarzmalen, aber damals dachten wir, die Entwicklungen hätten uns schon fast eingeholt“, erzählt Schreiner.

Bei der Wahl der Nahrungsquellen haben die Forschenden vor allem ein Ziel im Visier. „Wir wollen nährstoff- und vor allem proteinreiche Organismen in einem gemeinsamen Kultivierungssystem produzieren, das zirkulär arbeitet, kaum Frischwasser braucht und möglichst keine Abfälle produziert“, berichtet die Agrarwissenschaftlerin. Installiert werden sollen die Systeme vor allem in Städten, damit die Transportwege möglichst kurz und klimafreundlich sind und keine Lagerhaltung nötig ist. „Unsere Systeme könnten zum Beispiel in stillgelegten U-Bahntunneln aufgebaut werden oder in brachliegenden Industriegebäuden“, so Schreiner. Das Konzept werde damit auch einer globalen Entwicklung gerecht. Laut dem Weltagrarbericht, der im Auftrag der Vereinten Nationen und der Weltbank erstellt wurde, werden bis zum Jahr 2050 rund 80 Prozent der Weltbevölkerung in städtischen Ballungsräumen leben.



Quallenchips und Quellerpesto

Geht der Plan des Teams auf, werden die Organismen nach der Ernte ortsnah vor allem zu Proteinmehlen verarbeitet, zum Beispiel für Brot, Pasta oder Burgerpattys, und die Quallen auch direkt zu Chips. „In China und Südostasien werden Quallen, Algen und Insekten schon lange als Ganzes gegessen. Das ist mit unseren Essgewohnheiten eher nicht vorstellbar“, glaubt Schreiner. Nur die Salzpflanzenblätter könnten auch hierzulande direkt als Salatzutat, gedünstet als Beilage oder verarbeitet etwa zu Quellerpesto auf den Tisch kommen. Zusammen mit den Algen liefern sie zudem Essbares auch für Veganer.

Seit Projektbeginn haben die Forschenden die Kultivierung der einzelnen Nahrungsorganismen unter anderem bei verschiedenen Temperaturen, Lichtintensitäten und -spektren getestet. Sie wollten herausfinden, unter welchen Bedingungen die Organismen am besten gedeihen und möglichst viele der gewünschten Nährstoffe bilden. Eine App für Verbraucher, die mit solchen Daten konkrete Ernährungstipps ableitet, ist zurzeit in der Erprobung. Und das Team hat bereits Demonstratoren entwickelt, in denen Quallen, Queller, Algen und Grillen künftig gemeinschaftlich kultiviert werden sollen.

Zwei solcher Behausungen sind schon zu besichtigen: ein „Paternoster“ mit mehreren Etagen und Unterabteilen vom Format eines Kleinwagens und eine etwas kleinere, kompakte Box. Die Kompartimente können laut Schreier auch einzeln genutzt werden. Die Behälter bestehen aus biobasierten Verbundstoffen. Aufgedruckte Heizungskanäle sorgen für die Temperierung, LEDs für die Beleuchtung und externe Filter für eine gute Wasserqualität. In den unteren rinnenartigen Kompartimenthälften, in denen Salzwasser zirkuliert, leben Algen und Quallen. „Über der Wasseroberfläche sind die Einheiten für die Halophyten angebracht, die nicht permanent im Salzwasser stehen wollen, sondern temporär mit Salzwasser über die Tropfbewässerung versorgt werden“, berichtet Schreiner. Und die Grillen hätten ein eigenes trockenes Abteil im System. „Wir planen aber, die Kompartimente zu verbinden, um so beispielsweise das von den Grillen produzierte CO2 zu den Halophyten und Makroalgen zu leiten, die dann stärker wachsen“ so die Forscherin. Pflanzenreste wiederum könnten als Dünger oder Futter für Algen, Quallen und Grillen dienen und das Chitin aus den Insektenhüllen – ein Polysaccharid, also ein Vielfachzucker – gilt als umwelt- und klimafreundliche Plastikalternative.

An der Humboldt Universität verfolgt ein Team um Christian Ulrichs ähnliche Ziele. Mithilfe einer neuen Forschungsanlage, die Mitte April eingeweiht wurde, will es die Kultivierung von Fischen, Insekten und Pflanzen wie Tomaten, Gurken oder Paprika zu einem abfallarmen Kreislaufsystem vernetzen. Das Vorhaben CUBES Circle wird wie Schreiners Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Risikofaktor Strompreis

Eine grundsätzliche Herausforderung für die praktische Umsetzung solcher neuartigen Systeme dürfte der Stromverbrauch von Wasserfilter, Beleuchtung und Klimatisierung sein, der im Idealfall aus erneuerbaren Quellen gedeckt wird. Autarkie empfiehlt sich auch hier, denn wie fatal sich Energiepreise auswirken können, zeigte sich jüngst beim verwandten Konzept des Vertical Farmings. In der Regel werden in diesen Betrieben Salate und Kräuter in Regalsystemen angebaut. Wegen der zwischenzeitlich hohen Strompreise mussten viele Start-ups aufgeben. Das Unternehmen Infarm, das unter anderem in Berlin produzierte, hat sich laut Handelsblatt komplett aus Europa zurückgezogen. Und auch der Gemüseanbau in einem ehemaligen Luftschutztunnel, 33 Meter unter London, wurde wohl eingestellt. Das Unternehmen Growing Underground hat sich Ende 2023 aufgelöst.

Das Vertical Farming mache gerade einen neuen Anlauf, sagt der Agrarexperte Senthold Asseng von der Technischen Universität (TU) München, der am Anbau von Weizen in solchen Systemen forscht. „Das geht jetzt durch ein Tal, aber es wird kommen, einfach, weil es so viele Vorteile hat“, betont er. Man könne Feldfrüchte das ganze Jahr über anbauen, zudem regional und unabhängig von Klima- und Wetterbedingungen, sogar in der Wüste. Das Wasser könne im Kreislauf geführt, auf Pestizide verzichtet und Dünger ganz gezielt eingesetzt werden. Statt in Erde wachsen die Pflanzen in einer Nährlösung. „Und man kann bessere Qualitäten einstellen als im Feld, weil wir alles kontrollieren können“, nennt Asseng einen weiteren Pluspunkt.

Weizen aus dem Hochhaus

Assengs Team forscht am vertikalen Indooranbau von Weizen. Das hat vor allem zwei Gründe. Das Getreide ist mit einer globalen Ernte von fast 800 Millionen Tonnen pro Jahr nicht nur die beliebteste Kohlenhydratquelle, sondern immer wieder auch ein Druckmittel in politischen Auseinandersetzungen – etwa jüngst im von Putin angezettelten Krieg in der Ukraine.

Die Münchner Forscher experimentieren gerade mit einer Weizensorte, die von der NASA für die Raumfahrt gezüchtet wurde und die ausgewachsen nur circa 50 Zentimeter misst. Schon nach 60 bis 70 Tagen ist das Getreide erntebereit. Sechs Ernten pro Jahr ließen sich laut Asseng erzielen – pro Etage. In einem 120 Meter hohen Gebäude beispielsweise könnten inklusive Beleuchtungs- und Bewässerungstechnik zehn Etagen untergebracht werden. „Auf einem Hektar Fläche könnten wir auf diese Weise 20 000 Tonnen Weizen pro Jahr produzieren“, sagt der Forscher. „Das wäre 6000-mal so viel wie der globale Durchschnittsertrag. Wenn das klappt, wäre es ein Game-Changer.“ Auch kleinere Module seien denkbar, die Landwirte beispielsweise in leer stehenden Tierställen betreiben könnten.

Allerdings ist der Energiebedarf für die Beleuchtung und die Klimatisierung noch enorm. Selbst wenn der Strom nur einen Cent kosten würde, läge der Kilopreis für Weizen heute bei 6,50 Euro statt bei 30 Cent. „Im Moment macht das kommerziell überhaupt keinen Sinn“, räumt Asseng ein. Sein Team versucht daher, den Energiebedarf zu senken. Vermutlich würde es etwa ausreichen, lediglich den blauen und den roten Anteil des Lichtspektrums einzustrahlen, die für die Photosynthese und damit zum Biomasseaufbau nötig sind. Und Studien deuten darauf hin, dass man das Licht im Millisekunden- bis Sekundentakt immer wieder ausschalten kann, ohne dass die Photosynthese stoppt. Auch das spart Energie. Nicht zuletzt könnten noch kleinere Weizensorten gezüchtet werden, die schnell die gesamte beleuchtete Fläche einnehmen und nur wenig überflüssige Biomasse liefern – ähnlich wie Cannabispflanzen – und die noch mehr Anbauetagen möglich machen würden.

Berechnungen des Teams zeigen allerdings, dass der Indoorweizenanbau bei den aktuellen Strompreisen selbst mit solchen Kniffs noch immer teurer wäre als der konventionell angebaute – selbst wenn man dessen versteckte Kosten durch Umwelt- und Gesundheitsschäden mit einbezieht. „Wenn die Strompreise nicht weiter sinken, dann müssten die Verbraucher einen Teil der zusätzlichen Kosten tragen – oder es wären Subventionen von der Politik nötig, wie sie in der konventionellen Landwirtschaft üblich sind“, so der Forscher.

Wie wirtschaftlich die neuartigen Systeme aus Monika Schreiners Projekt sind, ist unklar. Zumal hier – anders als beim Weizen – auch die Akzeptanz des Produkts unsicher ist. Um möglichst kostengünstig Schmackhaftes aus den Organismen zu produzieren, arbeiten die Forschenden seit Kurzem auch mit Fachleuten aus der Lebensmittelbranche zusammen. Damit etwa aus einer glibberigen Qualle ein Proteinmehl oder knusprige Chips werden, muss das Bremer Team um Kunzmann die Tiere zunächst trocknen und dann mahlen. „Wir trocknen zurzeit noch im Labor mit einem Gefriertrockner beziehungsweise einer Trocknung mit Alkohol. Das ist für eine Anwendung im großen Stil natürlich noch zu teuer. Wir sind eben Biologen und keine Lebensmitteltechnologen“, so der Forscher.

Qualle in Kultur

Andere Herausforderungen konnte das Team schon lösen, etwa wie sich Quallen kultivieren lassen. Dazu gab es – anders als bei Insekten oder Algen – kaum Erfahrungswerte. Das Team um den Meeresbiologen Kunzmann musste zunächst eine geeignete Quallenart finden. Die Wahl fiel auf Cassiopea andromeda. „Die meisten Quallen stoßen in einem Aquarium ständig irgendwo an, was sie überhaupt nicht mögen. Für Cassiopea andromeda brauchen wir nur ausreichend Bodenfläche“, erzählt er. Denn: Die Qualle verbringt die meiste Zeit auf dem „Rücken“ liegend. Ihre transparent-schimmernden Tentakeln inklusive lilafarbener Anhängsel zeigen nach oben zum Licht wie Tüll und Federn eines Kopfschmucks. In den Tentakeln produzieren Mikroalgen über Photosynthese Nährstoffe für die Qualle. „Auch das hilft bei der Kultivierung, weil wir die Tiere praktisch nicht füttern müssen“, erklärt Kunzmann. Die voraussichtlich besten Betriebsparameter für ein System, in dem sich alle Organismen wohlfühlen, haben die Forschenden ebenfalls schon gefunden. Danach sind unter anderem Temperaturen zwischen 26 und 27 Grad Celsius eine gute Wahl und eine wohldosierte Einstrahlung von UV-Licht, das unter anderem die Produktion von Antioxidantien erhöht.

Als Nächstes will das Team testen, wie gut das Zusammenleben von Quallen, Halophyten, Algen und Grillen in den Systemprototypen funktioniert. Und auch, wie viel von welcher Spezies wie oft geerntet werden kann, ohne dass das System aus dem Gleichgewicht gerät. Voraussichtlich 2025 geht das Projekt in die nächste Förderphase. „Dann heißt es: raus aus dem Labor“, sagt Monika Schreiner. „Die Produktionssysteme sollen in Berlin Schöneweide installiert werden, das sich gerade zum nachhaltigen, zukunftsorientierten Stadtviertel entwickelt.“ Standorte in Industriebrachen seien denkbar und solche, die in direkter Nachbarschaft zu einem Imbiss oder Restaurant lägen.

Damit dort auch Quallenprodukte verkauft werden können, ist allerdings noch die Zulassung nach der Novel-Food-Verordnung der EU nötig. Diese zu erteilen, empfiehlt sich laut Andreas Kunzmann auch aus einem anderen Grund. „Quallen haben vor allem in den großen, fischreichen Auftriebsgebieten schon wichtige Fischarten ersetzt und landen in Massen in den Fangnetzen der Fischereien“, berichtet er. Bisher werden sie wieder über Bord gekippt. „Uns diese wertvolle Nahrungsquelle entgehen zu lassen, können wir uns auch abseits neuer Produktionssysteme im Grunde nicht mehr leisten“, so der Forscher.

