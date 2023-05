Ratgeber Energiepreispauschale: Wer die Pauschale (zweimal) erhält und warum

Auch Student:innen erhalten auf Antrag eine Pauschale – steuerfrei, dafür aber auch lediglich in Höhe von 200 Euro. Wer die Energiepreispauschale noch nicht erhalten hat, der hat dieses Jahr die Möglichkeit, den Zuschuss nachträglich über die Steuererklärung 2022 zu bekommen – und manche qualifizieren sich sogar für eine doppelte Auszahlung der EPP.

Entlastung für alle

Wer bekommt die 300 Euro Energiepreispauschale? Grundsätzlich war die Finanzspritze zunächst als Einmalzahlung für all diejenigen gedacht, die im Jahr 2022 aktiv erwerbstätig waren. Genauer gesagt: Alle, die zum Stichtag 01.09.2022 in Voll- oder Teilzeit beschäftigt waren und die Lohnsteuerklasse 1 bis 5 hatten, erhielten die EPP von ihrem Arbeitgeber ausbezahlt. Wer zum Stichtag in keinem Arbeitsverhältnis stand, in 2022 aber zeitweise erwerbstätig war, kann sie über die Steuererklärung 2022 beantragen. Nachträglich wurden dann auch Student:innen und Rentner:innen berücksichtigt.