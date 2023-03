Revolution elektrisch verstellbarer Betten: Gesünder schlafen und wohler fühlen

Ungefähr ein Drittel des Tages verbringst du im Bett. Trotzdem widmen viele dem Bett, der Matratze und der Wohlfühlatmosphäre im Schlafzimmer erstaunlich wenig Aufmerksamkeit. Haben Menschen einen Job, bei dem sie acht Stunden auf den Beinen sind, achten sie meist auf gutes Schuhwerk. Büroarbeitskräfte sitzen mittlerweile so gut wie alle auf ergonomischen Schreibtischstühlen. Aber auf das Bett und die Matratze wird häufig nur beim Kauf ein Augenmerk gelegt, und das Thema wird dann über Jahre oder sogar Jahrzehnte vernachlässigt. Dabei sind ein gutes Nachtlager und eine entsprechende Wohlfühlatmosphäre entscheidend für einen erholsamen und gesunden Schlaf.

Gesünder und besser schlafen dank elektrisch verstellbarem Bett

Cosyworld GmbH Bei Cosyworld dreht sich alles um Lifestyle-Technologie aus Deutschland und smarten Komfort für dich. Das Team verfolgt das Ziel, deine Schlaf- und Lebensqualität zu verbessern, und möchte dir zu mehr Gemütlichkeit verhelfen. Tel: +49 (0)30 9599967 80 elektrisch verstellbaren Bett geraten. Es bringt nämlich einen ganz entscheidenden Vorteil mit sich: Bei leicht erhöhtem oberen Matratzenteil, kannst du auch im Schlaf deinen Kopf höher lagern als dein Herz. Mit einem elektrisch verstellbaren Bett kann man sich die Schwerkraft positiv zunutze machen. Verändert man den Neigungswinkel des oberen Matratzenteils, kann der Oberkörper erhöht gelagert werden. Der Blutdruck im Gehirn ist dann beim Schlafen geringer. Menschen mit Sodbrennen haben weniger Beschwerden, da die Magensäure nach unten gezogen wird und somit nicht so leicht aufsteigt. Die Körperflüssigkeiten können besser zirkulieren und Entgiftungsprozesse zielgerichteter ablaufen. Außerdem werden die Atemwege offener gehalten, was vor allem bei einer verstopften Nase angenehm ist. Bei Erkältungen ist dadurch eine bessere Atmung möglich und das Schnarchen wird verringert. Für Allergiker ist es grundsätzlich gut für die Atmung, wenn der Oberkörper und der Kopf leicht erhöht liegen. Der Schlaf wird gesünder und der Erholungseffekt über Nacht größer.

Ein elektrisch verstellbares Bett ist die Lösung für vieles

Neben den vielen Vorteilen für die Nacht bringt ein elektrisch verstellbares Bett auch zahlreiche Vorteile für den Tag mit sich. Du liest gern im Bett, hast derzeit aber am nächsten Morgen oft Rückenschmerzen? Im Homeoffice würdest du es dir bei manchen Videokonferenzen und Schulungen gern ein bisschen gemütlicher machen? Vom Gaming im Bett hast du schon immer geträumt, bis jetzt war es dir aber zu unbequem? Es wäre fantastisch, wenn du deinen Kindern abends im Bett noch etwas vorlesen könntest, ohne dass du ständig die Position wechseln musst, dir vom ungünstigen Liegen der Arm einschläft oder der Nacken schmerzt? Dies alles wird möglich, wenn dein Bett elektrisch verstellbar ist.

Bequemer im Homeoffice arbeiten

Wenn du den oberen Teil deiner Matratze stufenlos verstellbar machst, schaffst du dir eine Rückenlehne, die perfekt auf deine aktuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Du kannst mit deinem Laptop vom Bett aus bequem arbeiten, E‑Mails beantworten, an Konferenzen und Online-Seminaren teilnehmen. So schaffst du dir einen neuen, gemütlichen Homeoffice-Arbeitsplatz.

Das Bett vielfältig nutzen

Für Familien stellen elektrisch verstellbare Matratzen ebenfalls einen großen Mehrwert dar. Gemeinsam spielen, sich in gemütlicher Atmosphäre unterhalten, unter die Decke kuscheln, einen Film genießen oder das Baby in verschiedenen Positionen stillen. In welchem Neigungswinkel die Rückenlehne stehen soll, entscheidest du, und so ist auch Gaming im Bett ohne Weiteres möglich.

Der CosyLift revolutioniert die Welt der elektrisch verstellbaren Betten

Bis jetzt musste man mindestens sein Lattenrost oder sogar sein ganzes Bett austauschen, wenn man von einem normalen Bett zu einem elektrisch verstellbaren aufrüsten wollte. Dank des CosyLifts ist dieses Upgrade jetzt viel einfacher möglich. Denn der CosyLift kann jedes Bett, auch Boxspringbetten, elektrisch verstellbar machen – nur Wasserbetten natürlich nicht. Er wird einfach zwischen Lattenrost beziehungsweise Bettkasten und Matratze geschoben. Anschließend wird der Stecker in die Steckdose gesteckt und schon kann es losgehen. Dank seines superflachen Designs spürt man den CosyLift unter der Matratze gar nicht.

Der CosyLift hat einen sehr leistungsstarken Motor und schafft es ohne Probleme, eine Flächenlast von 150 Kilo zu tragen und zu bewegen. Zudem ist sein Motor ausgesprochen leise, sodass weder du noch dein Partner oder deine Partnerin bei der Nachtruhe gestört werden. Der Neigungswinkel ist stufenlos anpassbar, von 0 bis 59 Grad. Gesteuert werden kann der CosyLift per App oder Fernbedienung. Doppelbetten werden elektrisch verstellbar, indem zwei CosyLift-Geräte per Kabel miteinander verbunden werden.

Die Idee des CosyLifts wurde in Deutschland entwickelt und produziert wird in Europa, wodurch beste Qualität sichergestellt ist. Das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind dem Hersteller wichtig. Kurze Transportwege und der Aufbau auf vorhandene Bettsysteme, das ist nachhaltig und schont die Umwelt.

Du möchtest jetzt mehr über den CosyLift erfahren?

