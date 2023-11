Rheinwerk Digital Marketing Camp 2024: Wo Online-Marketing zum Erlebnis wird

Damit bringt Deutschlands führender Fachverlag das Gefühl zurück, das Klassenfahrten so einzigartig gemacht hat: die richtige Mischung aus Lernen und Kennenlernen.

Das dreitägige Event bietet eine besondere Gelegenheit für Marketer und Interessierte, sich in lockerer Atmosphäre über die neuesten Trends und Entwicklungen zu informieren, praktisches Wissen zu erwerben und sich mit Experten der Branche zu vernetzen. Der Rheinwerk Verlag präsentiert seine Online-Marketing-Konferenz erstmals seit fünf Jahren wieder live auf der Bühne, mit neuem Namen, neuem Auftritt – und jetzt in der modern ausgestatteten Jugendherberge Düsseldorf, womit die Bonner den „Camp“-Charakter ihrer Veranstaltung unterstreichen.

Das Digital Marketing Camp für alle, die es genau wissen wollen

Der Konferenztag am 24. April bietet 15 Vorträge zu allen wichtigen und angesagten Themen des digitalen Marketings: Content-Marketing oder Conversion-Optimierung, Suchmaschinenoptimierung oder Social Media, Marketing Automation, Webanalyse oder künstliche Intelligenz. Die Teilnehmenden lernen, wie sie den richtigen Kanal für ihre Produkte beziehungsweise Marke finden und dort erfolgreiche Kampagnen planen, umsetzen und auswerten. Zu den Highlights gehören Vorträge von Top-Speakern wie Björn Tantau, Britta Behrens, Christian Solmecke, Markus Hövener und Petra Sammer. Felix Beilharz wird mit seiner Keynote zum Thema „Snapchat, Bibi, Gronkh & Co. – Wer die Generation Z nicht kapiert, verliert!“ den Konferenztag eröffnen.

Der Arbeitsalltag von Online-Marketern verändert sich durch KI und Automation von Grund auf – das kann auch eine große Chance sein. „Die Besucher bekommen einen Überblick darüber, was wichtig wird, wie neue Tools und Techniken die Arbeit erleichtern und gewinnbringend für das eigene Marketing eingesetzt werden können. Ich freue mich, dass wir viele namhafte Speakerinnen und Speaker für unser Camp gewinnen konnten. Sie werden uns zeigen, wie Digital Marketing heute funktioniert und einen Ausblick geben, wohin die Reise geht“, sagt Stephan Mattescheck, verantwortlich für das Programm des Rheinwerk Digital Marketing Camps.

Intensiv lernen: 2 Tage mit Workshops und Masterclasses

Am 25. und 26. April können die Besucher an eintägigen Workshops und zweitägigen Masterclasses teilnehmen. Hier heißt es: tief in ein Thema eintauchen und sich intensiv weiterbilden. Zur Auswahl stehen Workshops für erfolgreiche Texte, Google Analytics 4 und KI-Strategien für ChatGPT & Co. Die zweitägigen Masterclasses befassen sich intensiv mit Content-Creation und KI sowie Ads bei Facebook und Instagram. Darüber hinaus gibt es eine Content-Strategie-Masterclass mit Miriam Löffler, die alle Aspekte des Content-Marketings beleuchtet.

Nach den Workshops gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit prall gefüllten Rücksäcken voller Best Practices nach Hause, die sie direkt im Job umsetzen können.

Neben dem Lernen bietet das Rheinwerk Digital Marketing Camp auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen und mit den Expertinnen und Experten auszutauschen. Für den perfekten Rahmen ist gesorgt: Die Jugendherberge Düsseldorf ist ein gut erreichbarer, moderner Veranstaltungsort, direkt am Rhein im Grünen gelegen. Am Abend des Konferenztags gibt es ein Get-together mit leckerem Essen.

„Man verbindet diesen Ort gerne mit Lagerfeuer und vielfältigen Begegnungen, eben mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Für uns war die moderne Jugendherberge Düsseldorf sofort die richtige Location, um wissbegierige Konferenzteilnehmer zusammenzubringen, die intensiv lernen und ihre Erfahrungen miteinander teilen wollen“, führt Geschäftsführer Stephan A. Effertz aus. „Optimale Bedingungen also für das Rheinwerk Digital Marketing Camp 2024 als Live-Event.“

Das Rheinwerk Digital Marketing Camp ist ein Muss für alle, die im Online-Marketing tätig sind oder sich dafür interessieren. Es ist die Folgeveranstaltung der Rheinwerk Online Marketing Konferenz, die 2019 in Köln debütierte. Nachdem die Konferenz in den letzten drei Jahren als digitales Event veranstaltet wurde, kehrt sie 2024 mit neuem Namen und Konzept auf die Bühne am Düsseldorfer Rhein zurück.

