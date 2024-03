Mehr vom Feierabend: Weniger Reinigungsstress mit dem Narwal Freo X Ultra

Narwal Robotics Narwal Robotics steht für die Entwicklung fortschrittlicher autonomer Reinigungsroboter mit einer innovativen Kombination aus intelligenter Navigation und effizienten Reinigungsfunktionen.

Mit einem qualitativ hochwertigen Saugroboter mit Wischfunktion habt ihr in Windeseile einen sauberen Fußboden, ohne auch nur einen Finger rühren zu müssen. Die kleinen Reinigungshelfer schaffen es, dank fortschrittlicher Technik sowohl großen Staubmengen als auch hartnäckigen Flecken zu Leibe zu rücken. Um eure Möbel oder herumliegende Gegenstände müsst ihr euch keine Sorgen machen – moderne Navigationstechnik manövriert die Roboter geschickt drum herum.

Weg mit dem Dreck: Starken Verschmutzungen den Kampf ansagen

Ein Haushaltsgerät sollte leistungsstark, preislich attraktiv und einigermaßen schön anzusehen sein. Wenn ihr es dann noch bequem von der Couch aus per App oder per Sprachbefehl steuern könnt, klingt das nach einem Jackpot. Hier kommt Narwal Robotics ins Spiel: das Unternehmen, das seit seiner Gründung 2016 bereits über 1,5 Millionen Haushalte bei der alltäglichen Reinigung der eigenen vier Wände unterstützt. Damit zählt Narwal zu den Marktführern im Bereich Reinigungshelfer. Das neue Modell Freo X Ultra soll gänzlich neue Maßstäbe setzen.

Neben leichten Reinigungsaufgaben wie dem Aufsaugen von Krümeln fallen oft auch schwierigere Tasks an, wie zum Beispiel das Entfernen von Tierhaaren von Teppichen. Mit 8.200 Pascal besitzt der Narwal Freo X Ultra eine der stärksten Saugleistungen in dieser Produktkategorie und bewältigt solche Reinigungsarbeiten völlig problemlos. Mehr als 99 Prozent der Partikel auf dem Boden soll der neue Roboter entfernen können.

Apropos Haare: Die neue Hauptbürste ist so konzipiert, dass sich in ihr keine Haare mehr verwickeln können. Das verringert die Notwendigkeit einer manuellen Reinigung der Bürste auf ein Minimum. Die Funktionalität der aerodynamischen Bürste hat sich Narwal sogar vom TÜV und von der SGS zertifizieren lassen.

Angetrockneten Flüssigkeiten oder hartnäckigen Verschmutzungen sagt der Freo X Ultra mit seiner Wischfunktion den Kampf an. Diese besteht aus zwei Wischmopps, die sich bis zu 180-mal pro Minute drehen und einen Druck auf den Boden von zwölf Newton ausüben können. Die Wischer kommen in Narwals bewährtem Dreiecksdesign und stehen leicht versetzt zueinander, womit sie noch mehr Wischfläche erreichen.

Mit der KI-gestützten Funktion „DirtSense“ erkennt der Roboter den Verschmutzungsgrad des Bodens und reinigt nach Bedarf den entsprechenden Bereich erneut. Zusammenstöße und Kollisionen verhindert der Saugroboter durch drei Laser, die jeweils vorn, an der Oberseite sowie – exklusiv von Narwal entwickelt – seitlich am Saugroboter integriert sind. Mit einer Batterieladung fährt der Roboter bis zu 3,5 Stunden, was für 260 Quadratmeter ausreichen soll.

Nach der Reinigung ist vor der Reinigung

Der manuelle Säuberungsaufwand von Putzlappen, Putzeimer oder Staubwedel ist weder zeitsparend noch besonders hygienisch. Das genaue Gegenteil ist beim Freo X Ultra der Fall: Während der Reinigungsfahrt und auch nach getaner Arbeit wäscht die Reinigungsstation die verdreckten Wischmopps völlig automatisch – und zwar so lange, bis die „DirtSense“-Funktion keine Verschmutzungen mehr feststellen kann. Eine Heißlufttrocknung verhindert, dass die Wischer unangenehm riechen oder gar schimmeln. Der 4,5 Liter große Frischwassertank sowie der 4,1 Liter fassende Schmutzwassertank im Inneren der Basisstation sorgen für seltenes Handanlegen.

Mit „Auto Empty 2.0“ hat sich Narwal etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der aufgesammelte Schmutz landet direkt in einem austauschbaren Staubbeutel im Roboter. Wechseln müsst ihr ihn erst nach sieben Wochen. Damit ist lautes und fehleranfälliges Absaugen, das den Staub in die Basis befördert, unnötig. Außerdem kann jeder Nutzer selbst entscheiden, ob er zum Staubbeutel oder zum klassischen wiederverwendbaren Staubbehälter greifen möchte.

Bei Narwal: 240 Euro Rabatt und Gratiszubehör sichern

Passend zur Markteinführung des Freo X Ultras hat sich Narwal im Rahmen einer Early-Bird-Aktion einen besonderen Deal ausgedacht: Ihr könnt euch für einmalig 10 Euro für ein Vorverkaufsticket registrieren. Damit reduziert ihr beim späteren Kauf die UVP von 1.199 Euro auf 959 Euro. Neben diesem Rabatt von 240 Euro erhaltet ihr für euren neuen Helfer gratis ein Zubehörpaket. Abseits dieser Aktion ist der Freo X Ultra auch auf Amazon erhältlich.