Schwarmintelligenz: Dieser Forscher untersucht, wie Tiere uns vor Katastrophen warnen können

Martin Wikelski ist Direktor der Abteilung für Tierwanderungen am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz und ein Pionier der Tierbeobachtung – zunächst mit analogem Funk, später über eine Antenne auf der Internationalen Raumstation ISS, demnächst mit Mini-Satelliten im All. In seinem neuen Buch „The Internet of Animals“ erklärt er, was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können (Piper, 320 Seiten, 25 Euro).

Ich habe immer wieder Anekdoten gehört, dass Tiere vor Erdbeben unruhig werden. Aber eine Meta-Analyse des GeoForschungsZentrums Potsdam über 180 Studien mit mehr als 700 Einzelfällen bei 130 Tierarten kam zum Ergebnis: Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass Tiere vor Erdbeben warnen können. Was sind Ihre Erkenntnisse?

Die Datenlage ist in der Tat nicht gut. Bisher gab es keine Methode, dauerhaft und in Echtzeit Tiere draußen zu beobachten. Erst jetzt sind wir dabei, diese Daten wirklich sammeln zu können. Dabei bauen wir auf Beispielen auf, die wirklich funktionieren. Etwa in Simeuluë, einer vorgelagerten Insel von Banda Aceh in Indonesien. Dort gibt es alle paar Jahre Tsunamis. Die Kinder lernen schon im Kindergarten: Wenn die Tiere verrückt spielen, musst du sofort ins Hochland laufen. Und so gab es dort auch beim großen Tsunami von 2004, als die Insel zum Teil vernichtet wurde, kaum Opfer. Es ist ja richtig, dass man fehlende Daten kritisiert. Aber das heißt nicht, dass das System so nicht funktioniert. Es müsste nur sehr viel mehr in diese Forschung gesteckt werden.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 4/2024 von MIT Technology Review erschienen. Darin beschäftigen wir uns damit, wie wir uns besser für Katastrophen wappnen können. Hier könnt ihr die TR 4/2024 bestellen.

Was sind denn Ihre bisherigen Ergebnisse?

Am Ätna beispielsweise beobachten wir seit 2012, wie sich Haustiere vor einem Vulkanausbruch verhalten. Wir bekommen jetzt alle paar Minuten Echtzeitdaten von Ziegen. Damit konnten wir intern fünf der letzten sechs großen Ausbrüche vorhersagen. Und als 2016 ein großes Erdbeben in den Abruzzen war, sind wir sofort runtergefahren, um die Nachbeben zu studieren. Seitdem haben wir über Jahre hinweg kontinuierliche Beobachtungen gemacht. Wir haben mit zwei Methoden analysiert, ob Kühe und andere Tiere uns etwas vorhersagen können. Die biologische Methode ist das, was jeder Hundeführer beim Zoll oder bei der Polizei macht: Wenn Ihr Hund bellt, dann wissen Sie, was er sagen will. Die andere Methode, die sozusagen mit Börsenkursen arbeitet, ist schwieriger, funktioniert aber auch.

„Von Schlangen heißt es, dass sie am sensibelsten für Erdbeben sind“

Mit Börsenkursen?

Dabei wird statistisch analysiert, wie sich Zeitreihen gegenseitig beeinflussen. Beeinflusst das Erdbeben die Tiere – oder wissen die Tiere im Voraus, dass ein Erdbeben kommt? Bei einem Börsencrash gibt es ja auch verrückte Interaktionen, die man nur im Nachhinein und nur zum Teil analysieren kann. Einfacher ist es allerdings, einen Schwellenwert einzuführen: Wenn sich die Aktivität aller Tiere beispielsweise für mindestens 45 Minuten um 50 Prozent erhöht, dann ist wohl irgendwas Großes am Laufen. Die bisherigen Daten schauen sehr, sehr gut aus. Demnächst probieren wir es dort mit Schlangen, von denen es immer heißt, dass sie am sensibelsten für Erdbeben sind.

Wie befestigt man denn einen Sender an einer Schlange? Mangels Schultern kommt ein Rucksack ja eher nicht infrage …

Sie bekommt ein kleines elektronisches Teil in die Bauchhöhle, wie einen Herzschrittmacher, das lebenslang hält. Um die Daten zu empfangen, reicht ein lokales Internet-der-Dinge-Netz, weil die Schlangen ja nicht so groß herumwandern. Als Nächstes kooperieren wir mit der Firma Tractive, die Halsbänder für Katzen, Hunde und andere Haustiere herstellt. Davon gibt es da draußen bereits über eine Million. Da können wir unsere Algorithmen aufspielen, um besser als bisher möglich zu messen, was diese Tiere wirklich machen, wie aktiv sie sind, wie viel Energie sie verbrauchen. Das funktioniert jetzt schon in Konstanz und in München experimentell. Damit wollen wir einfach mal schauen: Stimmt es, dass zum Beispiel die Hunde in der Türkei vor dem großen Erdbeben aktiv wurden, wie es überall in den sozialen Medien berichtet wurde?

Gibt es eine Erklärung dafür, warum Tiere so reagieren?

Da muss man zwei Sachen trennen: Das eine ist der Anspruch, etwas sofort zu verstehen. Das ist bei Hunden ja auch nicht so. Wie finden die eine Blutspur? Wie finden die Verschüttete? Geht es nur über Geruch oder auch über andere Mechanismen? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass es funktioniert. Das andere ist: Wir sehen natürlich Möglichkeiten, woran das liegen könnte. Zum Beispiel wissen wir, dass in Erdbeben-Hypozentren der Druck der Gesteinsschichten aufeinander unglaublich hoch ist. Und wir wissen, dass da Gesteine ionisiert werden und die Ionen in die Luft gehen. Man könnte sich gut vorstellen, dass Tiere die geladene Luft im Nahbereich von einigen Kilometern um ein Hypozentrum wahrnehmen können. Mit ihrem Fell und ihren Federn hätten sie schließlich ein perfektes System dafür. Ob es aber wirklich so ist, wissen wir nicht. Es geht auch um ein kollektives Verhalten, eine Schwarmintelligenz, wo verschiedene Tiere sich mit ihren Sinnen gegenseitig beeinflussen.

Ziegen, Kühe und Hühner tracken

Bei ionisierter Luft würde ich vermuten, dass sie kontinuierlich freigesetzt wird. Warum sollten Tiere dann plötzlich verrückt spielen? Bräuchte es dafür nicht einen einzigen, prägnanten Auslöser?

Nicht unbedingt. Dieses Schwarm-System kann sich zu bestimmten Zeiten hochschaukeln, wie bei einem Börsencrash. Aber das ist erst mal nur eine Arbeitshypothese. Wir werden sehen, wo sie uns hinbringt.

Für die Erdbebenvorhersage in den Abruzzen hatten Sie erheblichen Aufwand. Sie sind hingereist und haben mit Bauern gesprochen, welche ihrer Ziegen, Kühe und Hühner besonders sensibel sind. Damit sind Sie auf einen bestimmten Ort und einen bestimmten Zeitpunkt beschränkt. Wie lässt sich das skalieren?

Die Kosten für unser System sind minimal, etwa im Vergleich zum Beispiel zum Tsunami-Frühwarnsystem, das Deutschland für 400 Millionen Euro im Indo-Pazifik aufgebaut hat – und das dann nicht funktioniert hat, weil sehr schnell die ganzen Solarpaneele geklaut worden sind. Haustiere sind aber immer da, sie werden ja genutzt. Und die Sender kosten gerade mal etwas mehr als eine Ohrmarke. Dazu kommen möglicherweise noch Millionen Geräte von Tractive. Das System ist also innerhalb kürzester Zeit ultimativ skalierbar und sehr viele Größenordnungen billiger als alles andere, was verfügbar ist. Ungefähr 25 000 Sender liefern schon jeden Tag elf Millionen GPS-Punkte in unsere „Movebank“, also in unsere Datenbank für Tierbewegungen, in der sich Tausende von Tierforschern weltweit zusammengeschlossen haben. Es geht eigentlich nur um das Umdenken, dass ein Spürhund auch mal eine Spürziege sein kann. Es ist ein mentaler Block bei Leuten, die rein technische Lösungen bevorzugen.

Bei der Erdbebenvorhersage haben Sie ja gezielt Tiere ausgewählt, um ganz bestimmte Dinge zu erfahren. Das gesamte „Internet der Tiere“ liefert aber eine riesige Menge unspezifischer Daten. Wenn darin irgendeine statistische Anomalie auftaucht – woher weiß man, wovor genau die warnen soll?

Man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Zusammenarbeit mit Institutionen. Es geht gerade los mit dem Deutschen Wetterdienst, der Echtzeitdaten von Tieren in seine Wetter- oder Klimavorhersagen einspielen will. Auf der anderen Seite demokratisieren wir diese ganzen Informationen auch. Programmierer schreiben Algorithmen, damit interessierte Menschen – etwa Farmer im Niger, in Bhutan, auf den Galapagos-Inseln, in Chile oder bei uns – dann einfach Analyse-Module zusammenklicken und sagen können: Nimm meine zehn Schafe und die zehn Ziegen vom Nachbarn und die zehn Gänse vom übernächsten Nachbarn. Mach diese und jene Analyse mit diesen Daten, und zwar jede Stunde. Und wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird, dann schick mir eine Nachricht auf mein Handy.

Die Nutzer entscheiden also selbst, welche Daten für sie relevant sind?

Ja. Die Chefin der Erdbeobachtung der NASA hat uns gesagt: Das ist genau das System, was sie auch bei der NASA einrichten wollen, weil die Menschen nicht mehr nur die Information von staatlichen Organen haben wollen. Sie wollen zum Beispiel ihre eigenen Schwellenwerte setzen. Das ist ein wichtiger Punkt, um die Akzeptanz für solche Forschung zu erhöhen. In Japan etwa wollen die Leute lieber zehnmal umsonst vor einem Erdbeben gewarnt werden als einmal zu spät.

Wovor können Tiere noch warnen?

Wir hatten zum Beispiel mit der französischen Navy ein Projekt im Pazifik zur Früherkennung von Taifunen, weil wir aus dem Flugverhalten von Vögeln die Turbulenz der Luft messen können. Wir können mit den Sensoren auch Feuchtigkeit und Temperatur im Übergangsbereich von Wasser zu Luft messen, was für die Früherkennung eines Taifuns wichtig ist. Ein anderes Thema sind Infektionskrankheiten. Zum Beispiel werden Flughunde in Afrika oft als Überträger von Ebola genannt. Das stimmt überhaupt nicht. Aber sie bilden Antikörper für Ebola. So können wir sagen: Oh, wenn alle Tiere mit Ebola-Antikörpern durch eine bestimmte Zone im Kongo geflogen sind, dann muss dort wohl der wirkliche Wirt stecken. Genauso ist es bei der Vogelgrippe oder der Afrikanischen Schweinepest. Wir können jetzt innerhalb von drei Stunden am Ohrenwackeln von Wildschweinen feststellen, ob sie krank sind.

„Genauso geht es uns mit den Wildschweinen“

Am Ohrenwackeln?

Man kann sich das vorstellen wie bei Kindergärtnerinnen oder Kindergärtnern. Wenn ihre Kinder ein bisschen komisch schauen oder sich anders bewegen, wissen sie sofort: Oh, die sind wahrscheinlich krank. Genauso geht es uns mit den Wildschweinen. Wenn sie krank werden, wackeln sie anders mit den Ohren. Und wenn sich dies sehr stark und schnell ändert, dann wissen wir: Das kann nur die Afrikanische Schweinepest sein.

Werden die Tiere von den Sendern nicht gestört?

Wir wissen, das ist immer ein Problem. Die Tiere wollen nicht von sich aus so ein Gerät tragen. Deshalb versuchen wir immer, sie so wenig wie möglich mit unseren Gerätschaften zu belasten. Aber wir denken, es ist für den Schutz der Tiere und für die Zukunft dieser Mensch-Tier-Interaktion wahnsinnig wichtig. Deswegen halten wir es für ethisch vertretbar.

Haben Sie eigentlich selbst Haustiere?

Ja, eine Katze namens Luna. Zusammen mit ihr teste ich alle neuen Sender. Im Moment hat sie ein Gerät, das erkennt, ob sie sich an ein Nagetier oder einen Vogel heranschleicht. Bei einem Vogel stößt es rechtzeitig einen Warnton aus. Für die Katze ist das nicht weiter schlimm, denn es geht ihr vor allem um die Jagd selbst. Genug Futter bekommt sie auch so.

