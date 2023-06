SEC vs. Krypto: Was hinter den Klagen gegen Coinbase und Binance steckt

Der Bitcoin-Kurs rauscht ab: Zeitweise notiert die wichtigste Kryptowährung in dieser Woche unter 26.000 US-Dollar. Grund dafür sind zwei Klagen der US-Börsenaufsicht SEC, die Anleger verunsichert haben. Zuerst hatte die Behörde am Montag eine Klage gegen die weltweit größte Kryptobörse Binance erhoben. Am Dienstag folgten dann Anschuldigungen gegen die große US-Handelsplattform Coinbase.